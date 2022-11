Microsoft e Linkedin estão com inscrições abertas para 350 cursos em carreiras digitais; inscreva-se

Nesta semana, a Microsoft e o Linkedin anunciaram o lançamento de novos cursos do programa “Caminhos para aprender habilidades para o emprego”, que visa desenvolver habilidades digitais e capacitar 10 milhões de pessoas no mundo.

A iniciativa consiste no acesso gratuito para mais de 350 cursos e seis novas Certificações Introdutórias da Microsoft.

Por meio do programa, as empresas também oferecerão, globalmente, 50 mil assinaturas de LinkedIn Premium.

Além de ser uma ferramenta que auxilia na busca por recolocação profissional, a versão paga também dá acesso a mais de 18 mil cursos do LinkedIn Learning, plataforma de cursos da rede social corporativa.

No Brasil, como parte dessa iniciativa, 1 milhão e trezentas mil pessoas foram treinadas desde julho de 2020 em diversos cursos oferecidos pelas duas companhias.

Os principais temas já abordados pelo programa da Microsoft foram: Letramento Digital e Produtividade, Fundamentos de Inteligência Artificial, PowerApps, Power BI, Fundamentos do Azure, Introdução ao C# (C Sharp), Fundamentos de Power Platform, Gestão da Colaboração de Equipes com o Microsoft 365 e Proteção Contra Ameaças de Segurança com o Microsoft 365.

Porém, um dos destaques da nova etapa do programa, é que 63 cursos estarão disponíveis também em português.

São eles: Microsoft 365, Otimização do Trabalho, Gerenciamento de Projetos, Data Analytics, Fundamentos para Análise de Negócios, Letramento Digital, entre outros.

Parte do conteúdo estará disponível para download por meio do site da Microsoft juntamente com exercícios, testes, planos de aula e quizes, que poderão ser feitos sob demanda. Além disso, outros 48 cursos com certificação estarão disponíveis diretamente pela plataforma do LinkedIn.

"Por meio deste novo programa, e com o apoio de parcerias estratégicas com o setor público e organizações sem fins lucrativos, podemos contribuir para oferecer à sociedade cursos de capacitação e aumento das chances de empregabilidade dos brasileiros em escala", declarou Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil.

