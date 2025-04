O Grupo Ajinomoto, multinacional japonesa, anuncia Naoko Yamamoto como presidente da Ajinomoto Brasil. É a primeira vez que a operação brasileira terá uma mulher na liderança. A executiva assume a cadeira de CEO no lugar de Shigeo Nakamura, que se tornou presidente global do Grupo Ajinomoto em fevereiro.

Yamamoto iniciou na companhia em 1991, na filial Fukuoka, no Japão. Em cargos de liderança, ela já assumiu a presidência da empresa na Malásia e já atuou como gerente geral global de RH.

“Tenho mais de 30 anos de experiência profissional no Grupo Ajinomoto e, ainda assim, tenho uma nova oportunidade de me desafiar. Agora, ao assumir a presidência da empresa no Brasil, direcionarei meus esforços para manter o cliente no centro da nossa estratégia, ao mesmo tempo em que expandimos iniciativas voltadas para sustentabilidade e inovação”, afirma Yamamoto.

No Brasil, a executiva também chega com o foco de expansão para além das marcas de varejo.

“A operação no Brasil é a única que produz aminoácidos para uso humano e empregamos mais de três mil funcionários em nossa sede administrativa e em quatro fábricas no interior do estado de São Paulo. Nesse contexto, também tenho a missão de continuar fortalecendo os negócios e expandindo segmentos que vão além das marcas de varejo”, afirma a presidente.

Sobre a Ajinomoto no Brasil

A Ajinomoto do Brasil está presente no país desde 1956 e atua como referência na área de aminoácidos, com forte presença no varejo por meio de marcas como Tempero SAZÓN, Refrescos MID, Sopas VONO e AJI-NO-MOTO. A empresa também opera no segmento de food service e fornece insumos para diversas indústrias, incluindo as de alimentos, cosméticos, esportes, farmacêutica, nutrição animal e agronegócio. Com foco em soluções baseadas na ciência dos aminoácidos (“AminoScience”), desenvolve produtos a partir de processos sustentáveis, como o Biociclo. Possui quatro fábricas no interior paulista, sede em São Paulo e cerca de 3 mil colaboradores no Brasil. Atende tanto o mercado interno quanto o externo. Em 2023, registrou faturamento de R$ 3,3 bilhões no Brasil e US$ 9,9 bilhões globalmente. O Grupo Ajinomoto está presente em mais de 130 países, com 116 fábricas e mais de 34 mil funcionários.