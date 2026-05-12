Método STAR: a técnica de comunicação que domina os processos seletivos em grandes empresas

A objetividade é um dos ativos mais valorizados por recrutadores e gestores. Em processos seletivos, a capacidade de narrar trajetórias profissionais de forma estruturada deu origem à popularização do Método STAR.

A sigla, que resume os conceitos de situação, tarefa, ação e resultado, funciona como um roteiro para que candidatos demonstrem competências práticas em vez de apenas listar habilidades em um currículo.

Os quatro pilares da estrutura STAR

A construção de uma resposta STAR exige que um relato siga uma ordem cronológica e lógica, garantindo que nenhuma informação essencial seja esquecida:

S (situação)

O candidato descreve o contexto específico em que o evento ocorreu. É necessário fornecer detalhes suficientes para que o recrutador compreenda o cenário, mas sem se estender em informações irrelevantes.

T (tarefa)

Nesta fase, é preciso detalhar desafio ou a meta que precisava ser cumprida. O objetivo é evidenciar a responsabilidade que o profissional precisou assumir naquele momento.

A (ação)

Considerada a parte mais importante, descreve o que foi feito para resolver o problema. O foco deve ser nas atitudes, no "como", e nas ferramentas utilizadas.

R (resultado)

Finalizar com as consequências das ações tomadas. Resultados mensuráveis, como aumento de produtividade em porcentagens ou economia de recursos, para dar credibilidade à resposta.

Como evitar respostas vagas

Um dos erros mais comuns em processos seletivos é a generalização. Frequentemente, candidatos utilizam termos abstratos para descrever suas funções, o que dificulta a avaliação técnica por parte do RH. O Método STAR reduz esse risco.

Nesse contexto, a técnica funciona como um mecanismo de controle contra afirmações vagas como "sou proativo" ou "tenho espírito de liderança". A estrutura permite que o candidato mostre de maneira prática as habilidades e soft skills para o recrutador.

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