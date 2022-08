Metaverso tem espaço para todas as áreas; confira se a sua profissão já está no ambiente virtual

Em termos de carreira, a primeira grande revolução do metaverso tem sido possibilitar que pessoas com profissões antes desvalorizadas ou mal vistas, como os jogadores de videogame, possam não apenas transformar uma paixão em trabalho como obter altas rendas por meio dela. A segunda grande mudança, com a entrada cada vez mais robusta dos ambientes virtuais na realidade de empresas e negócios, são as novas profissões que surgem com o metaverso.

Um levantamento da consultoria britânica PageGroup listou pelo menos 17 novas possibilidades de ingresso no mercado de trabalho — com destaque, obviamente, para profissionais com foco em tecnologia, desenvolvedores e especialistas em segurança da informação —, incluindo os influenciadores digitais, que, por meio de avatares, muito provavelmente chegarão a um novo patamar de criação de conteúdo e interação com seus seguidores.

Mas não é preciso começar do zero ou mudar drasticamente de carreira para se beneficiar do metaverso (ou incluir-se nele).

Descubra como usar o metaverso para ganhar mais em sua profissão

O metaverso é para todos os profissionais

Diversas empresas, de praticamente todos os setores da economia, estão criando seu próprio metaverso ou adentrando algum ambiente já programado e existente. Alguns exemplos são Disney, Gucci, Adidas, Boeing, Stella Artois e Lojas Renner, além de universidades e outras plataformas de educação e até mesmo instituições de saúde.

Se a tendência é que o mundo, de maneira geral, vá se dedicar a cada vez mais interações em ambientes digitais, então em algum momento, inevitavelmente, todos os tipos de trabalho devem assumir novas formas, compatíveis com a realidade virtual. Assim, qualquer profissional pode usar a ferramenta para potencializar a sua área, seja ela qual for.

De estagiários a CEOs, certamente muitos profissionais vivenciaram entrevistas de emprego, reuniões e conferências de forma online na pandemia. Seguindo essa toada, grandes companhias já estão apostando em realidade aumentada para oferecer treinamentos e, assim, reduzir custos. Afinal, com a possibilidade de escritórios — e até fábricas, laboratórios e outros ambientes mais complexos — virtuais, é possível ter interações síncronas e proveitosas, como se fosse de forma presencial.

Aprenda a dominar as técnicas e ferramentas para fazer parte do metaverso

Os diferenciais de um profissional do futuro

É sabido que grandes movimentos de transformação podem ser vistos como ameaçadores, mas que também trazem consigo novas oportunidades. Uma mudança estrutural nas empresas deve acontecer em breve. Novos modelos de trabalho, mais colaboração e menos hierarquia devem ganhar força no mundo corporativo do metaverso.

Do ponto de vista do colaborador, a Catho, plataforma brasileira de classificados de emprego, listou recentemente algumas vagas para trabalhar exclusivamente em ambientes de metaverso com salários que giram em torno de R$ 15 mil. O potencial de obter altas rendas atuando de forma digital é enorme.

Mas, para que esse resultado seja alcançado, é preciso que os profissionais estejam abertos a se familiarizar com as novas tecnologias e dominar as técnicas necessárias para poder atuar nos ambientes virtuais com maestria. O grande desafio, agora, é a requalificação de quem já conta com uma carreira consolidada mas não quer ficar de fora do novo cenário de inovações.

Pensando nisso, a EXAME oferece, de forma 100% online, como não poderia deixar de ser, uma série de quatro aulas gratuitas que têm como objetivo ensinar os participantes a usar o metaverso para crescer profissionalmente.

As aulas terão Rodrigo de Godoy como professor. O VP da EXAME Academy é bacharel em história, tem master em comunicação e certificação em interação homem-computador pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), além de mais de 12 anos de experiência com educação digital.

Godoy guiará os alunos participantes por esse novo mundo virtual, cheio de possibilidades e desafios, com o intuito de prepará-los para atuar no novo mercado, dentro do metaverso. As aulas acontecem entre os dias 15 e 23 de agosto. Para se inscrever na série “Explorando o Metaverso”, basta clicar neste link.

Inscreva-se nas aulas “Explorando o Metaverso” e se prepare para atuar no mundo virtual