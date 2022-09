Metaverso não será a ‘nova internet’, mas transformará para sempre o mercado de trabalho; entenda

Nos anos 90, o boom dos computadores pessoais trouxe à tona a era da informação. A enciclopédia deu lugar aos blogs, o conhecimento foi democratizado e as pessoas podiam encontrar informações, artigos, livros e textos sobre praticamente qualquer assunto.

Nos anos 2000, com celulares modernos, câmeras integradas e as redes 3G, a era da conexão, na qual as pessoas passavam boa parte dos seus dias conectadas aos seus smartphones, transformou por completo a forma como nos comunicamos, trabalhamos e, inclusive, nos relacionamos. Pense: quantas horas por dia você passa conectado ao seu celular? Ou melhor, quantas horas por dia você conseguiria ficar longe dele?

Agora, algo maior está prestes a começar; uma evolução mais poderosa e mais revolucionária que as duas anteriores. Se os computadores trouxeram a era da informação, e os celulares a era da conexão, pode-se dizer que o Metaverso será o início de uma nova era: a era da IMERSÃO.

O metaverso já está acontecendo

Quando Mark Zuckerberg dominou as manchetes anunciando que trocaria o nome de sua empresa para Meta, em 2021, as maiores empresas de tecnologia do mundo resolveram direcionar seus investimentos para a mesma aposta do bilionário: o metaverso.

O que parecia ‘futurista’ e abstrato demais, aos poucos foi se tornando realidade e passando a valer bilhões de dólares. Em algumas semanas, não eram mais apenas as empresas de tecnologia que queriam investir no Metaverso. Adidas, Gucci, Nike, Disney e até times de futebol brasileiros, como Palmeiras, Corinthians e Flamengo, começaram a fazer negócios e lucrar com o Metaverso.

Para se ter uma ideia, em 2021 o metaverso movimentou US$13 bilhões; em 2022, os investimentos já passam dos US$120 bilhões. Segundo os maiores bancos e instituições financeiras do mundo, o mercado do Metaverso pode representar uma oportunidade de receita de até US$13 trilhões.

No entanto, nada disso está tão distante como parece e você, definitivamente, não precisará esperar até 2030 para ganhar dinheiro com o Metaverso.

Qual será o impacto do metaverso no mercado de trabalho?

Ao passo que empresas do mundo todo estão olhando para essa nova era da internet e dos computadores, a escassez de profissionais capacitados já começa a virar assunto no mercado de trabalho.

Em nota, Tatiany Melecchi, CEO da Consultoria Transforma People & Performance, comenta: “Até 2024, serão necessários 70 mil especialistas ao ano para ocupar todas as vagas geradas. No entanto, o Brasil capacita apenas 46 mil pessoas aptas para trabalhar na área de TI por ano. Esse déficit é, claramente, um problema para a expansão prevista para o Metaverso nos próximos 10 anos, mas pode ser aproveitada por profissionais qualificados”.

No entanto, engana-se quem pensa que apenas os profissionais de tecnologia serão requisitados dentro do metaverso. Designers, advogados, engenheiros, professores, arquitetos, gerentes de design e gestores de projetos, por exemplo, serão altamente buscados dentro do metaverso.

Afinal, da mesma forma que você não precisa trabalhar diretamente com tecnologia para usar a internet, o pacote office, as vídeo chamadas ou outras ferramentas tecnológicas disponíveis, você também não precisará estar neste setor para utilizar o metaverso - ou encontrar “experiência com metaverso” entre os pré-requisitos de uma vaga de trabalho.

Porém, entre as profissões que já surgiram com o mundo imersivo, uma tem ganhado destaque entre os profissionais que buscam ascender em suas carreiras: o Digital Manager.

Mesmo com remunerações que podem alcançar até R$25 mil, é muito difícil encontrar esse profissional disponível no mercado e os poucos que existem já estão muito bem empregados, recebendo ótimos salários.

Profissões em alta no Metaverso: Digital Manager

O Digital Manager especializado em metaverso é um profissional fundamental para o processo de implementação do metaverso nas empresas. Ele é responsável por definir como será a experiência do usuário final no Metaverso, bem como definir os tipos de produtos que serão criados e a estratégia de monetização dessas iniciativas.

E apesar de a tecnologia ser a base do Metaverso e dos programadores serem fundamentais no processo, o Digital Manager não é o executor operacional, mas sim o responsável por coordenar um time. Ou seja, as suas habilidades comportamentais são muito mais importantes que suas habilidades técnicas.

Em qualquer um dos casos, a sua função principal é supervisionar todo o ciclo de vida de um produto digital, da concepção ao lançamento e até sua maturação, com correções de erros e ajustes de acordo com o feedback do público. Entendendo como as tecnologias funcionam e tendo uma visão orientada a processos e resultados, um Digital Manager especializado em metaverso pode alcançar salários na casa dos R$15 a R$25 mil nos primeiros anos de carreira.

Como dar os primeiros passos na Carreira de Digital Manager?

Para se tornar um Digital Manager especializado em metaverso, a melhor opção é buscar uma especialização. De olho na crescente relevância do metaverso no mundo corporativo (e na enorme oportunidade que isso representa para empresas e profissionais), a EXAME Academy e o Ibmec, uma das mais tradicionais escolas de negócios do país, desenvolveram o Master em Digital Manager e Metaverso.

Em nível de pós-graduação, o curso conta com um grupo docente de peso (composto por profissionais de mercado) e mais de 90 horas de atividades práticas. Saiba mais aqui.

Para que os interessados possam conhecer o conteúdo antes de comprá-lo, as quatro primeiras aulas da formação serão disponibilizadas de maneira 100% gratuita a partir do dia 26 de setembro. O conteúdo será entregue de forma online, e todos que participarem terão direito a um certificado de participação – independentemente de decidirem, ou não, fazer o curso completo.

