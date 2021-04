Mercado Livre vai abrir 16 mil vagas em 2021 – 7.200 delas no Brasil

O Mercado Livre planeja dobrar o número de funcionários em 2021. A empresa de tecnologia para e-commerce e serviços financeiros anunciou nesta terça-feira, 6, que vai abrir 16 mil vagas na América Latina. E 7.200 delas serão apenas para a expansão no Brasil.

Desenvolva as habilidades mentais mais valorizadas nas entrevistas de emprego. Acesse agora

Com mais da metade do volume de negócios da empresa hoje, o Brasil terá o maior crescimento de equipe. No ano, o Meli planeja investir R$ 10 bilhões no país, principalmente na área de logística e fintech.

Segundo Patrícia Monteiro, diretora de Recursos Humanos, o propósito da companhia de democratizar o acesso ao comércio e serviços nunca foi tão relevante.

“Para nós, é um momento muito importante para trazer boas notícias. Não vamos só fazer o que fazemos de melhor para os usuários, mas sem dúvida vamos ser um motor para contratação no país”, fala ela.

Em 2020, a empresa havia anunciado a contratação de 5 mil pessoas. No fim do ano, o Mercado Livre chegou a 15.545 colaboradores e registrou uma alta anual de 96,9% na receita líquida. Agora, a expectativa é fechar 2021 com mais de 32 mil funcionários.

Na região, o México será o segundo país em novas contratações, com 4.700 vagas. Em seguida, vem a Argentina, Colômbia, Chile e Uruguai.

Por áreas, 11 mil das oportunidades serão destinadas a Envios, o braço de logística da empresa, 4 mil para tecnologia e as mil vagas restantes serão destinadas a outras áreas.

A diretora acredita que dobrar o tamanho da empresa pelo segundo ano seguido é um grande desafio para sua área, especialmente com o foco em um crescimento sustentável e inclusivo.

“Temos três pilares quando pensamos em inclusão. Primeiro olhando para pessoas com deficiência. Em segundo lugar, queremos trazer mais mulheres para posições de liderança e de tecnologia. Hoje, temos 41% de mulheres nas posições de gerente sênior e acima. Queremos continuar mantendo essa posição. Em terceiro, vamos trazer mais diversidade de etnias”, explica.

Uma das estratégias que a empresa vai manter para atrair novos talentos, inclusive para cargos que não exigem experiência prévia de trabalho, será o investimento na formação de pessoas nas comunidades próximas aos centros de distribuição.

Em janeiro, a companhia ofereceu um curso gratuito da área de logística para jovens em Cajamar (SP), onde já existem dois centros de distribuição e um terceiro abrirá em breve. Também foi firmada uma parceria com a Globant e a Digital House para oferecer 2.500 bolsas de estudo no curso de desenvolvimento de software.

“Pensamos muito no nosso papel nas diversas localidades que vamos alcançar. Vamos continuar com iniciativas de atração de pessoas que buscam seu primeiro emprego e vamos ter bootcamps para as contratações em TI”, diz.

Assim, entre as 7.200 vagas que vão abrir ao longo do ano no Brasil, os candidatos encontrarão oportunidades de todos os níveis de senioridade e experiência, mas com um foco grande em oferecer o primeiro emprego ao público em mais de 50 localidades no país.

“Procuramos profissionais que sejam empreendedores e que queiram contribuir para a missão de fazer a diferença para milhares de pessoas impactadas pelo Mercado Livre. Hoje mais de 600 mil famílias possuem uma renda que vem do Meli, então temos um impacto grande na sociedade. Trazer mais 7.200 empregos também será um impacto na economia”, comenta a diretora de RH.

Para a seleção, a diretora afirma que o processo foi estruturado para avaliar, em larga escala, a trajetória dos candidatos e se eles possuem características valiosas para a empresa em seu perfil. Mesmo com o alto volume de vagas, Monteiro avisa que os candidatos podem esperar por diversas entrevistas.

Fora o alinhamento cultural, a principal habilidade procurada nas etapas de seleção nos candidatos será a capacidade de aprender e reaprender constantemente.

“Aprender com agilidade e aprender para fazer diferente fazem parte do DNA da Meli. Para nós, você pode correr riscos, aprender rápido, trabalhar em equipe, mas ainda se divertir no caminho”, diz a diretora.

Outro investimento que a empresa intensificou no ano passado foi nas medidas de segurança de saúde física e mental. Para quem foi para o home office e quem permaneceu trabalhando presencialmente, a empresa seguiu medidas para evitar o contágio do coronavírus, fez pesquisas para acompanhar o bem-estar ao longo na pandemia e criou atividades de mindfulness e yoga.

Para as vagas operacionais, as oportunidades vão ser publicadas na página da empresa parceria Randstad. Outras posições serão publicadas na página de carreiras e no Linkedin da empresa.