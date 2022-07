Mercado Livre tem 80 vagas exclusivas para pessoas com deficiência

O Mercado Livre está com 80 vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência. Com salários até R$2.000,00, as oportunidades são para atuar como Representante de Atendimento do marketplace.

As principais funções para o cargo são atendimento para vendedores e consumidores da plataforma via chat, telefone e e-mail. Já os pré-requisitos são: estar cursando ou ter completado o ensino superior. Todas as vagas são para atuar na cidade de Osasco, em São Paulo.

O Mercado Livre oferece benefícios como assistência Médica/Medicina em grupo, Assistência Odontológica, Convênio com Farmácia, Seguro de Vida em Grupo, Tíquete Refeição, Tíquete Alimentação, Auxílio Creche, Transporte Fornecido pela empresa, Restaurante na empresa e Vale Transporte.

Com carga horária de 6h diárias de segunda à sábado, o regime de contrato é no formato CLT.

Os interessados devem se candidatar na página do MeLi no site da Catho.

