Mercado Livre lança curso inédito no Brasil para consultor de vendas

Depois de anunciar a abertura de 5.000 vagas de emprego na América Latina até o final do ano, o Mercado Livre se volta para a formação dos profissionais do futuro numa parceria com a Digital House.

Os dois anunciaram com exclusividade para a EXAME o lançamento da primeira turma no Brasil do curso Consultor De Vendas Mercado Livre, que prepara consultores da área digital, de marketing ou negócios para iniciar uma carreira focada na transformação digital do comércio.

A primeira turma terá capacidade para 30 alunos. O curso será completamente remoto e com aulas ao vivo.

Além do suporte acadêmico da Digital House e aulas com profissionais reconhecidor do setor de varejo, os alunos ficarão por dentro de todo o ecossistema do Mercado Livre, especialmente seus produtos e serviços oferecidos.

Segundo o diretor acadêmico da escola de programação, Edney “InterNey” Souza, vender online se tornou questão de sobrevivência para as empresas durante a pandemia do coronavírus, e o Mercado Livre tem o conhecimento das soluções do mundo digital.

“Nesse novo contexto, o Consultor de Vendas Mercado Livre pode ser uma peça-chave para conduzir essas empresas para a nova realidade dos negócios digitais”, explica ele.

As aulas começam no dia 18 de agosto e terminam na primeira quinzena de outubro. O custo total do curso é de 5.000 reais, com certificado no final. As inscrições estão abertas pelo site.