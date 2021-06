Mercado Livre abre vagas para curso gratuito de habilidades digitais

O Mercado Livre lançou na terça-feira, 1, um novo programa com o objetivo de reduzir a desigualdade de gênero no setor de tecnologia. O Conectadas dará aulas gratuitas para 1.200 meninas de 14 a 18 anos e está com inscrições abertas.

O programa será uma imersão online de quatro meses dividida em 12 encontros. As participantes vão aprender sobre transformação digital, resolução de problemas, UX, desenvolvimento de negócios e marketing digital.

Serão quatro turmas, cada uma com 200 vagas, e metade delas será reservada para meninas pretas, pardas e indígenas.

O programa foi desenvolvido em parceria com a organização argentina Chicas en Tecnología e a brasileira {reprograma}. O objetivo é despertar o interesse pela tecnologia desde cedo nas meninas e trazer mais mulheres no futuro para o mercado de trabalho.

Mariel Reyes Milk, Fundadora e CEO da {reprograma}, diz que a iniciativa vai ajudar a quebrar falsos paradigmas e mostrar que carreiras em tecnologia são também para mulheres.

"Existe um histórico social e cultural que impede as mulheres, desde crianças, acreditarem que elas podem atuar na área de tecnologia. Pesquisas mostram que a partir dos 6 anos as meninas começam a pensar que não são boas para as exatas, logo cria-se um intelecto de que computador é apenas para meninos”, explica ela.

Não é necessário ter qualquer conhecimento prévio na área para participar, mas as vagas são limitadas. As inscrições ficam abertas até o dia 1 de julho pelo site.

