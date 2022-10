Mercado “grande demais para ser ignorado” deve gerar US$5 trilhões em valor até 2030, revela estudo

Se você soubesse que um mercado trilionário está surgindo e que ele deve ser fundamental para 100% dos negócios no futuro, assim como a internet é hoje, você investiria nele? Se a sua resposta foi sim, saiba que esse mercado já existe e é apenas questão de tempo para que ele se torne ainda maior e mais revolucionário do que qualquer outra tecnologia que já conhecemos.

Simplesmente grande demais para ser ignorado

“Com seu potencial de gerar até US$ 5 trilhões em valor até 2030, o metaverso é simplesmente grande demais para ser ignorado”, explica o recente relatório “Value Creation in the Metaverse” da consultoria Mckinsey & Company.

E os dados impressionam. Segundo um estudo da Strategy Analytics, a base de dispositivos de realidade aumentada virtual - como óculos de realidade aumentada - deve dobrar de atuais 50 milhões para 100 milhões em dois anos. Para 2027, a estimativa é de que já existam mais de 250 milhões de equipamentos.

Gigantes como Gucci, Adidas e Disney e até times de basquete e de futebol como o Palmeiras, Corinthians e Flamengo também entenderam esse movimento, começaram a fazer negócios e estão lucrando com o Metaverso.

Para se ter uma ideia do tamanho deste mercado, em 2021 o Metaverso movimentou cerca de US$ 13 bilhões de dólares; em 2022, os investimentos já passam dos US$ 120 bilhões.

Mas o metaverso não chama atenção apenas das grandes empresas.

Profissionais de todas as áreas (desde direito, até design, arquitetura, medicina e engenharia), sejam eles autônomos ou não, têm encontrado nesta tecnologia uma forma de se destacarem dos demais e trilharem carreiras com altas remunerações e milhares de vagas em aberto.

Como o metaverso deve afetar a sua vida e o seu trabalho

Nos anos 90, a rotina de um funcionário no meio corporativo era dentro de um escritório, preenchendo fichas, fazendo ligações, mandando FAX e, vez ou outra, enviando um e-mail através da internet discada usando um computador que ocupava uma mesa inteira.

30 anos depois, não há sequer uma vaga no mercado de trabalho que não exija saber usar o computador - incluindo as funções disponíveis na internet - e a maioria das empresas já digitalizou toda a sua operação. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, 69% das empresas aderiram a novas tecnologias nos últimos 5 anos, e o Brasil deve alcançar a marca de 216 milhões de computadores até o próximo ano.

O que aconteceu em 30 anos com a internet, é o que deve acontecer com o metaverso - mas em muito menos tempo.

Mesmo com a tecnologia ainda ‘engatinhando’, segundo dados do Kantar Ibope Media, 5 milhões de brasileiros já estão no metaverso comprando em grandes lojas, assistindo a shows ao vivo e participando de salas de aula ou escritórios virtuais.

E nesse contexto cada vez mais digital, percebendo o tamanho do mercado e entendendo a oportunidade que estava surgindo, as empresas começaram uma verdadeira corrida para se inserirem no metaverso antes de seus concorrentes.

São centenas de milhares de empresas, apenas no Brasil, que precisarão de ajuda para entrar no metaverso. No entanto, o país carece de profissionais de tecnologia para essa missão.

É por isso que se tornou cada vez mais comum encontrarmos vagas como essas ao navegar por portais de trabalho:

São salários na casa dos R$20 mil e em empresas renomadas dentro do país. Entre as novas profissões que estão surgindo com o Metaverso, um profissional vem se destacando dos demais: o Digital Manager - ou gerente de projetos digitais -, profissional responsável por implementar os projetos de Metaverso nas empresas.

Por dentro da profissão ‘queridinha’ do metaverso

Se o desejo das empresas é entrar no metaverso, a solução está no Digital Manager. Especializado em metaverso, este é um profissional fundamental para o processo de implementação da tecnologia nas empresas. Ele é responsável por definir como será a experiência do usuário final no Metaverso, bem como definir os tipos de produtos que serão criados e a estratégia de monetização dessas iniciativas.

E apesar de a tecnologia ser a base do Metaverso e dos programadores serem fundamentais no processo, o Digital Manager não é o executor operacional, mas sim o responsável por coordenar um time. Ou seja, as suas habilidades comportamentais são muito mais importantes que suas habilidades técnicas.

Para especialistas no assunto, o momento para entrar neste mercado não poderia ser melhor: “Essa é uma grande oportunidade para quem não quer esperar até 2030 para ganhar dinheiro com o Metaverso. Na verdade, o melhor momento para você começar é justamente agora, enquanto estamos no início disso tudo”, comenta Izabela Anhollet, Diretora de Tecnologia da EXAME e professora do MBA em Metaverso do Ibmec.

Mas, afinal, como se tornar um Digital Manager e começar a aproveitar o ‘boom’ do metaverso para ganhar mais em sua profissão?

Formação gratuita do Ibmec em parceria com a EXAME

O Digital Manager pode ser graduado em qualquer área do conhecimento. No entanto, vale ressaltar que é essencial que ele tenha um amplo conhecimento em metaverso, em gerência de projetos e nas ferramentas necessárias para inserir esta tecnologia nas empresas para as quais irá trabalhar.

Para que os interessados em seguir a carreira de Digital Manager possam dar os primeiros passos e adquirir mais conhecimento sobre o metaverso, o Ibmec decidiu liberar as 4 primeiras aulas do seu MBA em Digital Manager e Metaverso gratuitamente.

Esta formação, em nível de pós-graduação, conta com um grupo docente de peso (composto por profissionais de mercado) e mais de 90 horas de atividades práticas. Saiba mais aqui.

Ao final das 4 aulas gratuitas, a EXAME em conjunto com o Ibmec, abrirá as vagas para o MBA em Digital Manager & Metaverso para aqueles que desejem prosseguir com seus estudos.

Ao assistir às 4 aulas introdutórias, você ainda terá direito a um Certificado de Participação da série, para colocar no seu currículo. Para ter acesso às aulas, basta clicar aqui, ou no botão abaixo.

