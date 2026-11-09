Mercado financeiro não é a única opção: 5 áreas para quem quer crescer em finanças

A carreira em finanças oferece possibilidades que vão além dos registros contábeis, da elaboração de balanços e do cumprimento de obrigações fiscais. Planejamento financeiro, controle de recursos, gestão tributária e análise de investimentos são algumas das frentes em que profissionais podem desenvolver suas trajetórias.

Uma pesquisa da Robert Half, divulgada em fevereiro de 2026, ajuda a dimensionar esse cenário. Entre 100 gestores de contratação entrevistados nas áreas financeira e contábil, 58% mencionaram FP&A como uma das áreas com maior demanda por profissionais no primeiro semestre do ano. Controle Financeiro apareceu com 41% das menções, enquanto Tributário registrou 36%.

Os dados indicam oportunidades para profissionais interessados em combinar conhecimentos financeiros, capacidade analítica e visão de negócios. Conheça cinco áreas para considerar na construção de uma carreira além da contabilidade.

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1. Planejamento e Análise Financeira (FP&A)

O profissional de FP&A, sigla para Financial Planning and Analysis, atua no planejamento financeiro e na análise dos resultados de uma organização. Seu trabalho envolve elaborar orçamentos, acompanhar indicadores, projetar receitas e despesas e avaliar diferentes cenários econômicos.

A área também participa de decisões sobre investimentos, custos e alocação de recursos. Para isso, o profissional precisa interpretar dados financeiros e transformá-los em informações que ajudem gestores a definir prioridades.

Na pesquisa da Robert Half, FP&A liderou a demanda por contratação , com 58% das menções dos gestores entrevistados.

2. Controladoria e controle financeiro

A controladoria acompanha a situação financeira da empresa e contribui para garantir que os recursos sejam utilizados de acordo com o planejamento. Entre suas atividades estão o monitoramento de custos, a análise de resultados, a elaboração de relatórios gerenciais e o acompanhamento de indicadores de desempenho.

Já o controle financeiro está relacionado à organização e ao acompanhamento das movimentações financeiras, dos orçamentos e dos compromissos da empresa.

O estudo registrou 41% das menções para Controle Financeiro, indicando a relevância dessa função nas estruturas corporativas.

3. Gestão tributária

A área tributária envolve o planejamento e a administração dos impostos que incidem sobre as operações de uma empresa. Os profissionais acompanham a legislação, avaliam impactos fiscais, identificam riscos e trabalham para garantir o cumprimento das obrigações tributárias.

A complexidade das regras fiscais brasileiras também exige atualização constante. Com a implementação gradual da reforma tributária, o conhecimento sobre mudanças na legislação e seus efeitos financeiros ganha importância para empresas de diferentes setores.

Na pesquisa, 36% dos gestores mencionaram a área tributária entre as funções com maior demanda de contratação no primeiro semestre de 2026.

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4. Tesouraria e gestão de caixa

A tesouraria é responsável por administrar o fluxo de dinheiro de uma organização. Isso inclui acompanhar entradas e saídas, controlar a disponibilidade de recursos, planejar pagamentos e avaliar necessidades de financiamento.

O profissional também pode atuar na gestão de aplicações financeiras, no relacionamento com instituições bancárias e no acompanhamento de riscos relacionados às operações financeiras.

A função exige conhecimento sobre fluxo de caixa, liquidez, crédito e mercado financeiro. Embora tenha aparecido com 22% das menções na pesquisa, a tesouraria permanece importante para a sustentação das operações e o equilíbrio financeiro das organizações.

5. Auditoria e gestão de riscos

A auditoria examina processos, registros e controles internos para verificar se as informações financeiras são confiáveis e se as operações seguem normas e procedimentos estabelecidos.

A atuação pode ocorrer dentro da própria organização, na auditoria interna, ou em empresas especializadas, na auditoria externa. Outra possibilidade é trabalhar com gestão de riscos, identificando ameaças financeiras, operacionais e regulatórias que possam comprometer os resultados.

A área exige capacidade de investigação, conhecimento técnico, atenção aos detalhes e compreensão dos processos corporativos.

Como se preparar para ampliar a carreira em finanças?

A transição entre diferentes áreas financeiras depende dos conhecimentos técnicos exigidos por cada função, mas também da capacidade de compreender como as decisões financeiras afetam os resultados de uma organização.

Conhecimentos em análise de dados, modelagem financeira, orçamento, indicadores de desempenho e planejamento estratégico podem contribuir para ampliar as possibilidades profissionais.

Nesse contexto, a formação executiva também aparece como um caminho para aprofundar conhecimentos e desenvolver uma visão mais abrangente dos negócios. MBAs em Finanças Corporativas e Mercado Financeiro, por exemplo, permitem estudar conceitos e ferramentas relacionados à gestão financeira, investimentos e tomada de decisão.

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A iniciativa contempla profissionais interessados em ampliar sua formação e explorar diferentes campos de atuação.

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