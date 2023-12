Mensagem de Natal e Ano Novo para funcionários: 20 frases de CEOs para celebrar as datas

Fim de ano chegou e junto com ele as celebrações entre as equipes, gestores e parceiros que de alguma forma contribuíram para o sucesso dos negócios neste ano. Mas qual mensagem um líder ou empresário poderia dar aos seus funcionários?

Abaixo, presidentes de grandes companhias compartilharam mensagens de fim de ano para seus funcionários - que podem servir de inspirações para gestores e CEOs de vários segmentos:

Andrea Orcioli, CEO da Sephora Brasil

"2023 foi um ano histórico para a Sephora. Inauguramos cinco novas lojas, lançamos um novo aplicativo, expandimos nosso programa de fidelidade Beauty Club, fizemos nossa estreia em um festival de música - o The Town -, e lançamos nosso programa de Diversidade, Equidade e Inclusão. Resultados extraordinários para um único ano, fruto de muito trabalho e dedicação de todos os colaboradores da Sephora Brasil. Sem vocês, nada disso seria possível! Feliz Natal e um 2024 com muita saúde e prosperidade."

Andrea Martini, CEO da Bauducco

“Nossa força é estarmos juntos. Quantas vezes vocês já me ouviram dizer isso? Isso é algo que acredito profundamente. A união é a essência do nosso sucesso, representando o Jeito Bauducco de Ser. As paredes amarelas da nossa marca simbolizam nossa força coletiva, refletindo cada um do time e nossa determinação em alcançar objetivos. Agradeço a todos nossos colaboradores pelo trabalho, esforço, talento e comprometimento para conseguir mais uma vez e como nunca “Bauduquizar” as lojas dos nossos clientes e as casas dos nossos consumidores no Natal. Desejo Boas Festas! E Andiamo Avanti. Sempre. Grazie Mille.”

Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil (Britcham)

"Depois de um incrível ano com muitas atividades, conquistas e crescimento, deixo meus sinceros agradecimentos a toda a equipe e lideranças que se envolveram e se empenharam para esse resultado acontecer. Que o fim do ano renove nossas energias para 2024 começar com tudo!"

Alcione Albanesi, fundadora e presidente da ONG Amigos do Bem

"Gostaria que todos os dias fossem como o Natal, para nos aproximarmos dos Amigos, unirmos as famílias e expressarmos o nosso amor uns pelos outros."

Cláudio Vilardo, presidente da Kimberly-Clark no Brasil

"É tempo de celebrar uma nova etapa e seguir promovendo um melhor cuidado para um mundo melhor. Gostaria agradecer ao nosso time, que está sempre comprometido em levar o melhor para nossos consumidores, clientes, meio ambiente e comunidades em que atuamos. São as nossas pessoas que diariamente dão vida ao nosso propósito e que em 2024 vão liderar a transformação do nosso negócio. Sem vocês nada disso seria possível! Boas festas!"

Cristiane Clausen, CEO da Britânia

"Que neste período festivo possamos desfrutar da companhia da família e recarregar as energias para o novo ano que se inicia. Nós temos orgulho de ter uma equipe tão talentosa e dedicada! Desejamos que este Natal traga alegria e renove a esperança para todos os nossos colaboradores. Feliz Natal!

Cristiana Brito, presidente do conselho curador da Fundação Eco + e diretora de relações institucionais e sustentabilidade da BASF para América do Sul

“Neste fim de ano, vamos celebrar as conquistas, os aprendizados, as conexões que nos fizeram avançar para um futuro mais sustentável, diverso e inclusivo. Temos muito a fazer ainda, por isso, é momento de descansar, refletir e se divertir. Desejo que 2024 seja repleto de colaboração e prosperidade. Agradeço a dedicação e o engajamento de todos e todas que tornam essa transformação possível. Boas festas e Feliz 2024!”

Giovanni M. Cardoso, cofundador do Grupo MK, detentor da Mondial, Aiwa e XZone

“Fábricas nós construímos. Máquinas nós compramos. Porém, quem faz toda a estratégia funcionar são as pessoas! Agradeço a dedicação e desejo muita saúde e prosperidade a todos os nossos colaboradores e parceiros!”

Gustavo Werneck, CEO da Gerdau

"Colega da Gerdau, em 2023, você foi protagonista de sua história e nós reafirmamos nosso compromisso de, em qualquer circunstância, seguir investindo no seu bem estar e na sua evolução. Ao reconhecer e valorizar a diversidade, você permitiu que as diferenças te unissem a seus colegas, e não o contrário. Por isso, quero te dizer o quanto eu tenho orgulho da sua trajetória e de tudo o que construímos juntos. Continuaremos buscando, nos próximos capítulos, novas e melhores versões de nós mesmos, sonhando alto e buscando realizar feitos admiráveis. Desejo boas festas, ao lado das pessoas que você ama. E que esses momentos renovem suas energias e te inspirem a continuar impactando o mundo com histórias ainda melhores, que iremos escrever."

Ismael Rocha Junior, Presidente do Conselho da Visão Mundial Brasil

“Mais um ano de trabalho chega ao fim. E Natal é tempo de reflexão sobre o que alcançamos e o que queremos no novo ano que se inicia. Que em 2024, possamos, como organização, inspirar a solidariedade para transformar ainda mais vidas. Que venham mais realizações a todos. Feliz Natal!”.

João Adibe, CEO da Cimed

“Esse ano foi um divisor de águas na história da Cimed. Expandimos nosso portfólio para novas categorias, atingimos, pela primeira vez na história, R$ 3 bi em faturamento, além de termos realizado nossa primeira grande aquisição depois de 10 anos. Cada uma dessas conquistas demandou muitas horas de trabalho, dedicação e comprometimento dos nossos cinco mil colaboradores. Muito obrigada a todos que estão nessa jornada conosco. Um Natal iluminado, com saúde e paz a todos vocês.”

Julio Brito, CEO da Swile

"Neste Natal, desejo que cada um de nós carregue o espírito de generosidade e amor que sentimos hoje para todos os dias do próximo ano. Que possamos viver cada dia como se fosse Natal, espalhando alegria e solidariedade. Feliz Natal, equipe!"

Fabio Coelho, presidente do Google Brasil

"Quando olho para um ano tão intenso quanto 2023, fico muito contente pois trabalhamos juntos para fazer a diferença no Brasil. Inicio o ano de 2024 com a confiança de que seguiremos unidos e focados em avançar em nossa missão com uma boa dose de ousadia e responsabilidade em inteligência artificial. Boas festas!"

Felipe Azevedo, CEO do LG lugar de gente

"Neste Natal, celebremos a união e o carinho que compartilhamos com nossas famílias e colegas. Este ano nos mostrou a força da resiliência e a importância da inovação. Cada desafio é uma oportunidade para crescer e transformar. Que este espírito nos guie para um ano novo repleto de mudanças positivas e sucesso contínuo. Feliz Natal a todos e um próspero Ano Novo!"

Liliane Rocha, CEO e Fundadora da Gestão Kairós

"A palavra Kairós, vem do grego e significa tempo do momento oportuno! Todos nós da Gestão Kairós usamos a gestão para, a partir do momento certo e oportuno, mudar o mundo, transformar a sociedade e criar um marco civilizatório. Por isso, cada um desta equipe está exatamente onde deveria estar, fazendo o que deveria fazer e sou muito grata por isso. A Todas e Todos que fazem parte dessa história um Feliz Natal e um 2024 de transformações, plenitude, diversidade, inclusão, sustentabilidade e mudança de sociedade."

Luciana Batista, presidente para Brasil e Cone Sul na The Coca-Cola Company

Que o espírito natalino, o amor e a generosidade preencham todos os lares nesta época especial. E que, em 2024, encontremos motivos para sorrir e compartilhar bons momentos seguindo com nossa missão de refrescar o mundo e fazer a diferença. Boas festas!

Mariana Dias, CEO e cofundadora da Gupy

"2023 foi um ano que passei menos tempo do que eu gostaria com a minha família. Aprendi que a vida é um pêndulo. Sacrifícios fazem parte de qualquer jornada de crescimento, mas como um pêndulo é importante sempre que possível voltar ao centro e dar aquele jeito para estar perto do que te faz bem. Fechando o ano com uma felicidade imensa em estar com vocês todos nesta jornada que impacta milhões de usuários todos os dias e muitas famílias. Boas festas, Gupiers!"

Marcelo Melchior, CEO da Nestlé

“Desejo um Feliz Natal a todas as pessoas colaboradoras da Nestlé, aos nossos fornecedores, parceiros de negócios, clientes e consumidores brasileiros. O ano de 2023 foi repleto de realizações. Buscamos melhorar todos os dias, aprendemos muito e crescemos juntos. Estou orgulhoso das nossas conquistas e do ano incrível que tivemos. Esse resultado só foi possível graças à dedicação e ao compromisso de uma grande equipe."

Mauricio Giamellaro, CEO do Grupo Heineken

“Em 2023, celebramos os 150 anos da nossa verdinha e superamos nossos próprios recordes. A melhor parte é saber que conquistamos tanto sem deixar de lado o respeito e o cuidado com as relações humanas. Embarcamos juntos na jornada da felicidade e ainda temos um grande mar aberto para navegar. Porque gente feliz brinda mais! Obrigado por tudo, aproveitem as festas com as pessoas que amam e seguimos juntos, de coração, em 2024!

Paulo Costa, CEO do Cubo Itaú

"Que neste Natal não esqueçamos de brindar os esforços diários para que chegássemos ao fim de mais um ano com a alegria de dever cumprido e repleto de conexões. Vamos de turma porque 2024 é nosso!"