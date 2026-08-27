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A INDIGO tinha 5 mil pontos de jornada espalhados pelo país. Agora tem um só

Companhia trocou relógios de ponto por tablets e integrou o controle de jornada ao ERP da TOTVS

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 17h24.

Última atualização em 27 de agosto de 2026 às 17h25.

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A INDIGO, empresa global de gestão de estacionamentos e mobilidade urbana, trocou relógios de ponto físicos por tablets em parte de suas unidades operacionais no Brasil.

Para os 5 mil colaboradores da companhia, distribuídos em shopping centers, hospitais, aeroportos, universidades e edifícios corporativos, a mudança significa marcação de jornada acompanhada em tempo real e um banco de horas com menos acúmulo ao final de cada período.

O que muda para quem bate o ponto

Antes, o fechamento da jornada dependia de exportações manuais de planilhas entre o sistema de ponto e o departamento pessoal, um processo sujeito a atrasos e inconsistências que impactam diretamente o pagamento de horas extras e a formação do banco de horas.

Com a integração entre o TOTVS RH Ponto Eletrônico, linha Ahgora, e o ERP TOTVS Backoffice, linha Protheus, esse fluxo passou a ser automático.

Na prática, isso reduziu o volume de horas acumuladas internamente no fechamento dos períodos, o que torna o banco de horas mais previsível tanto para a gestão quanto para quem depende dele.

Da rotina operacional à decisão de RH

Para Thiago Piovesan, CEO da INDIGO Brasil, o ganho apareceu primeiro na integração entre áreas. "Conseguimos trabalhar de forma centralizada, com mais conformidade e segurança das informações, eliminando a necessidade de utilizar sistemas apartados para operações críticas da empresa", diz o executivo. Segundo ele, a mudança trouxe controle, rastreabilidade e indicadores que apoiam decisões estratégicas sobre a força de trabalho.

Esses indicadores são o que Robson Campos, diretor de produtos e negócios para RH da TOTVS, considera o núcleo do problema que empresas do porte da INDIGO enfrentam. "Gerenciar a jornada de milhares de profissionais espalhados por diferentes segmentos e localidades é um dos maiores desafios operacionais e regulatórios das empresas atualmente", afirma. Para ele, unir o controle de ponto em tempo real à robustez do backoffice acelera o fechamento da folha e entrega ao gestor os dados necessários para decisões mais assertivas sobre pessoas.

A companhia já usava o ERP da TOTVS desde 2016 para centralizar finanças, contabilidade e controladoria. A extensão da parceria para a gestão de jornada é o próximo passo de uma companhia que segue crescendo em novos segmentos e cidades, com o desafio de manter padronização e conformidade trabalhista em uma operação cada vez mais pulverizada.

LEIA MAIS: Como líderes de RH estão usando dados para reduzir custos operacionais. Saiba mais sobre o Incompany Saint Paul.

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