A INDIGO tinha 5 mil pontos de jornada espalhados pelo país. Agora tem um só

A INDIGO, empresa global de gestão de estacionamentos e mobilidade urbana, trocou relógios de ponto físicos por tablets em parte de suas unidades operacionais no Brasil.

Para os 5 mil colaboradores da companhia, distribuídos em shopping centers, hospitais, aeroportos, universidades e edifícios corporativos, a mudança significa marcação de jornada acompanhada em tempo real e um banco de horas com menos acúmulo ao final de cada período.

O que muda para quem bate o ponto

Antes, o fechamento da jornada dependia de exportações manuais de planilhas entre o sistema de ponto e o departamento pessoal, um processo sujeito a atrasos e inconsistências que impactam diretamente o pagamento de horas extras e a formação do banco de horas.

Com a integração entre o TOTVS RH Ponto Eletrônico, linha Ahgora, e o ERP TOTVS Backoffice, linha Protheus, esse fluxo passou a ser automático.

Na prática, isso reduziu o volume de horas acumuladas internamente no fechamento dos períodos, o que torna o banco de horas mais previsível tanto para a gestão quanto para quem depende dele.

Da rotina operacional à decisão de RH

Para Thiago Piovesan, CEO da INDIGO Brasil, o ganho apareceu primeiro na integração entre áreas. "Conseguimos trabalhar de forma centralizada, com mais conformidade e segurança das informações, eliminando a necessidade de utilizar sistemas apartados para operações críticas da empresa", diz o executivo. Segundo ele, a mudança trouxe controle, rastreabilidade e indicadores que apoiam decisões estratégicas sobre a força de trabalho.

Esses indicadores são o que Robson Campos, diretor de produtos e negócios para RH da TOTVS, considera o núcleo do problema que empresas do porte da INDIGO enfrentam. "Gerenciar a jornada de milhares de profissionais espalhados por diferentes segmentos e localidades é um dos maiores desafios operacionais e regulatórios das empresas atualmente", afirma. Para ele, unir o controle de ponto em tempo real à robustez do backoffice acelera o fechamento da folha e entrega ao gestor os dados necessários para decisões mais assertivas sobre pessoas.

A companhia já usava o ERP da TOTVS desde 2016 para centralizar finanças, contabilidade e controladoria. A extensão da parceria para a gestão de jornada é o próximo passo de uma companhia que segue crescendo em novos segmentos e cidades, com o desafio de manter padronização e conformidade trabalhista em uma operação cada vez mais pulverizada.

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