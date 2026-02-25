Carreira

Medo de não conseguir? 4 formas de definir metas de desenvolvimento de carreira para ter sucesso

Objetivos claros, mensuráveis e alinhados aos seus valores são o diferencial da alta performance

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Todo início de ano traz a mesma promessa: agora vai. Novo cargo, promoção, transição de área, mais protagonismo. Mas, passados alguns meses, muitas metas de carreira ficam pelo caminho — não por falta de ambição, e sim por falta de método.

Definir objetivos profissionais é essencial, porém executá-los é o que diferencia quem avança de quem apenas planeja.

Para quem quer acelerar a carreira, o ponto não é escrever uma lista inspiradora, é estruturar metas que realmente saiam do papel. Veja, a seguir, quatro formas de defini-las para que elas realmente saiam do papel. As informações foram retiradas de Pulse.

1. Quebre metas grandes em ações concretas

“Quero virar gestor.”
 “Quero ganhar mais.”
 “Quero me destacar.”

Essas frases apontam direção, mas não indicam movimento. Metas amplas precisam ser desdobradas em ações específicas. 

Se o objetivo é assumir uma posição de liderança, por exemplo, a execução pode começar com passos como:

  • Participar de dois treinamentos de liderança nos próximos seis meses

  • Assumir a condução de um projeto estratégico ainda neste semestre

  • Mentorar um colega por trimestre

Quando você transforma intenção em comportamento, a meta deixa de ser abstrata e passa a ser operacional.

2. Torne seus objetivos mensuráveis

Se você não consegue medir, não consegue ajustar. Metas com indicadores permitem acompanhar progresso, identificar lacunas e manter motivação. 

Elas também facilitam conversas de desenvolvimento com gestores e tornam sua evolução mais visível dentro da organização.

3. Defina prazos para criar pressão positiva

Sem prazo, metas viram intenções permanentes. Estabelecer um cronograma cria urgência saudável — “concluir uma certificação em três meses” é diferente de “um dia fazer essa certificação”.

Prazos ajudam a priorizar, organizar agenda e evitar que o desenvolvimento profissional fique sempre para depois.

E, quando uma meta não é cumprida no prazo, o ajuste deve ser estratégico — não emocional. 

4. Alinhe metas com seus valores

Metas desconectadas dos seus valores perdem força rapidamente. Se você valoriza impacto social, mas define apenas metas financeiras, pode sentir avanço externo e vazio interno. 

Se valoriza aprendizado contínuo, mas sua rotina não inclui desenvolvimento, a frustração aparece. Pergunte-se:

  • O que realmente me move?

  • Que tipo de profissional quero me tornar?

  • Qual impacto quero gerar?

Quando objetivo e identidade caminham juntos, disciplina se torna mais natural.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil. 

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

  • Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

  • Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

  • Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

  • Reconhecimento profissional mais rápido

  • Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

  • Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA

