Medo de falar no Zoom? Esta expert tem 5 técnicas para uma reunião online

Entre as muitas mudanças trazidas pela crise do coronavírus nas carreiras, uma das principais é a onipresença dos aplicativos de comunicação por vídeo. Ferramentas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams se tornaram sinônimo de reunião.

O novo cenário faz com que mesmo quem já estava acostumado a conduzir reuniões ou fazer palestras se sinta um pouco desconfortável e tenha que conquistar novas técnicas.

Quer virar um expert em oratória? Baixe grátis um e-book da EXAME Academy sobre o assunto

“Até mesmo o tempo no presencial é diferente do on-line, onde as pessoas geralmente ficam mais fatigadas rapidamente”, afirma Laila Wajntraub, CEO do Clube da Fala, escola de oratória do Rio de Janeiro, e professora do curso Oratória: Como falar em público sem medo, da Exame Academy.

“A comunicação digital veio para ficar. Diante disso, os profissionais precisam desenvolver novas habilidades para se expor nesse novo cenário e consequentemente terem muito mais sucesso.”

Veja abaixo algumas dicas para se preparar para uma apresentação online:

Planejamento é fundamental

Por ser um modelo de apresentação com o qual nem sempre a pessoa está acostumada, planejar a fala é ainda mais importante. Uma das principais dicas é escrever um roteiro em que fique bem claro o tema que será falado e que considere aspectos como o tempo disponível e os recursos presentes na plataforma que será utilizada.

Um bom trabalho de planejamento ajuda a ganhar segurança ao longo da fala e a garantir que a mensagem desejada será transmitida como o máximo de clareza.

Use as ferramentas a seu favor

Os softwares de reunião online contam com uma série de ferramentas que podem ser importantes aliados na construção de discursos online. O compartilhamento de tela é a principal delas e possibilita que o apresentador ilustre sua fala com alguns slides ou navegando por sites. Apesar de um grande aliado, este artifício deve ser usado com equilíbrio.

“Nas apresentações on-line é imprescindível interagir mais ainda pelo bate papo e por meio de perguntas, para manter o público engajado. Além disso, devemos evitar compartilhar slides o tempo todo, já que precisamos dividir a atenção na tela. O ideal é compartilhar e descompartilhar com frequência”, afirma Laila.

Conforme o perfil do público e o seu grau de segurança com o tema e a tecnologia, é possível também lançar mão de ferramentas como o Kahoot e o Mentimeter, que permitem a criação de enquetes e joguinhos para trazer maior interatividade durante a fala.

Domine o medo de falar em público

O fato de estar por trás de uma tela não elimina o fato de que, ao conduzir uma apresentação ou uma reunião online, estamos falando em público. E, segundo uma pesquisa conduzida pelo jornal britânico Sunday Times, o medo de se expressar perante outras pessoas chega a ser maior do que o de doenças graves ou da morte.

Conhecer técnicas para não deixar que este medo fale mais alto é útil tanto em encontros presenciais como nas reuniões via Zoom, Meets e outros. Algumas das técnicas mais usadas por oradores de sucesso foram compiladas no ebook 10 dicas para falar como os grandes líderes. Além delas, outras dicas de respiração, domínio da expressão corporal e maior controle da voz estão presentes no curso online Oratória: Como falar em público sem medo, da Exame Academy.

Cuidado redobrado com postura e ambiente

O fato de estar em casa ao conduzir uma reunião ou uma apresentação online muitas vezes acaba se tornando uma armadilha. Por dominar o espaço e se sentir mais confortável, muitas vezes a pessoa acaba se descuidando de aspectos como postura e o cenário. Como a comunicação não se restringe àquilo que é dito verbalmente, esta falta de atenção pode transmitir uma mensagem errada.

Como forma de contornar, é indicado que se dê preferência para espaços com boa iluminação, sem ruído e com uma decoração mais sóbria – que reforce a mensagem que você deseja transmitir durante sua fala. A escolha de uma cadeira confortável, mas que ajude a manter uma postura ereta também é importante.

Treine pensando no novo ambiente

É importante ajustar alguns detalhes antes da apresentação online. Garantir que os equipamentos (como notebook, microfone e câmera) estão funcionando e explorar o aplicativo que será usado para a videoconferência é parte fundamental do treinamento.

“Em uma apresentação presencial é importante conhecer e se ambientar no espaço, testando todas as ferramentas que serão utilizadas, como projetor, flipchart, passador de slides, púlpito, microfone etc. Na apresentação on-line, também é necessário testar os equipamentos, a conexão, o som e a apresentação que será compartilhada”, diz Laila.

Outra dica é aproveitar o treinamento para repassar o roteiro e guardar na manga algumas alternativas para caso algo não saia como planejado – seja por problemas de conexão, falhas em uploads de arquivo ou qualquer outra falha técnica.