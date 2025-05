Mecânico de 45 anos largou emprego para abrir um negócio e agora ele ganha US$ 14.200 por mês

Construir uma carreira financeiramente sustentável muitas vezes exige visão de longo prazo e capacidade de adaptação.

Foi exatamente isso que Chris Pyle, um mecânico de 45 anos, fez ao transformar um trabalho paralelo em sua principal fonte de renda.

Hoje, ele fatura cerca de US$ 14.200 por mês com o JustAnswer, uma plataforma onde especialistas respondem a perguntas de usuários. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

EXAME e Saint Paul abrem vagas para curso online sobre Finanças Corporativas. Por R$ 37, aprenda em 4 aulas como ser o guardião do orçamento nas corporações. Clique aqui e faça sua matrícula.

Ele começou como mecânico

Pyle iniciou sua trajetória na Ford Motors, onde ganhava um salário anual de US$ 75.000 como técnico de transmissão.

Em 2006, buscando um complemento de renda, ele descobriu o JustAnswer ao pesquisar soluções para um problema mecânico. O que começou como um teste logo se mostrou altamente rentável.

No primeiro mês, faturou US$ 500; no segundo, US$ 1.000. Ao perceber o potencial do trabalho, investiu mais tempo na plataforma, e em 2012 decidiu abandonar seu emprego fixo quando sua renda online superou seu salário tradicional.

Para ensinar profissionais a dominar o orçamento, EXAME e Saint Paul desenvolveram um curso de quatro aulas virtuais sobre finanças corporativas. Garanta sua vaga por apenas R$ 37 clicando aqui.

O impacto financeiro foi significativo. Em 2023, Pyle acumulou uma receita de US$ 170.500, mais de três vezes a média nacional de ganhos combinados de um mecânico e de trabalhadores com empregos paralelos. Esse fluxo de renda permitiu que ele comprasse um terreno de 34 acres no Tennessee, onde está construindo uma casa financiada exclusivamente pelo JustAnswer.

A estratégia por trás do crescimento financeiro

A transição de Pyle para o trabalho independente não aconteceu por acaso.

Ele percebeu rapidamente que poderia escalar sua renda se aumentasse sua disponibilidade na plataforma. Com isso, passou a responder cerca de 40 perguntas por dia, inicialmente dedicando três horas diárias ao site.

O diferencial foi sua capacidade de oferecer diagnósticos precisos mesmo sem ver os motores pessoalmente. Esse talento lhe garantiu boas avaliações e, consequentemente, maior retorno financeiro.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade por apenas R$ 37

Para garantir estabilidade financeira, Pyle adotou uma estratégia de planejamento sólido. Ele utiliza parte de seus ganhos para cobrir despesas fixas, incluindo seguro de saúde, e se beneficia de deduções fiscais permitidas a trabalhadores autônomos, como custos com telefone, internet e eletrônicos.

Esse planejamento lhe permite manter uma renda consistente mesmo trabalhando de forma independente.

Oportunidade para profissionais e empresas

O sucesso de Pyle demonstra como profissionais podem se beneficiar de plataformas digitais para diversificar suas fontes de renda e alcançar estabilidade financeira.

Empresas também podem aprender com esse modelo, investindo em novas formas de remuneração e valorização do conhecimento especializado.

Para profissionais atentos às mudanças e dispostos a inovar, oportunidades como essa podem significar não apenas um complemento financeiro, mas uma revolução completa na carreira.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui