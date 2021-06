McKinsey abre vagas e oferece mentoria já no processo seletivo

A consultoria McKinsey & Company está com oportunidades abertas para pessoas interessadas em fazer parte da maior consultoria do mundo, mudar de profissão ou até mesmo dar uma guinada na carreira.

Entre os diferenciais do processo de seleção estão a prova online em formato de game, os workshops sobre como construir o currículo, além do programa de mentoria para pessoas selecionadas para fase de entrevistas.

De 21 de junho a 29 de julho, universitários, recém-graduados e profissionais de qualquer área (com até 10 anos de experiência) que tenham interesse em fazer uma transição para a área de consultoria podem participar do processo seletivo.

Comprometida em oferecer um ambiente inclusivo e diverso, a firma valoriza pessoas com formação em qualquer curso de graduação, com pensamento criativo e que sejam apaixonadas por resolução de problemas. Não existe um número de vagas definido.

“Queremos atrair os melhores talentos e ampliar a representatividade de perfis diversos em todas as dimensões (gênero, etnia, orientação sexual, condição socioeconômica, etc). Acreditamos que, com esse aumento de diversidade, teremos mais impacto nos nossos clientes, criaremos um melhor ambiente de trabalho para nossos colegas e teremos um efeito positivo na sociedade.”, explica Andréa Waslander, diretora de desenvolvimento profissional para a América Latina na McKinsey & Company.

A McKinsey conduzirá o processo todo de forma virtual, inclusive as entrevistas, e o time de recrutamento está comprometido em garantir a boa experiência dos candidatos. Para isso, o diferencial do processo seletivo está nos workshops de preparação durante a fase de inscrições para todos os interessados em concorrer às vagas.

A firma oferece ainda eventos de conexão com os consultores que serão promovidos ao longo do mês de julho, apresentando a McKinsey como uma oportunidade de carreira e fornecendo as informações sobre o trabalho do consultor.

Outra iniciativa do processo seletivo será para os candidatos que se identificam com grupos de afinidade (mulheres, negros, LGBTQIA+ e pessoas que vêm de uma origem socioeconômica desfavorável ou com poucos recursos) por meio do “Diversity series”. Esta será uma oportunidade para os participantes entenderem as principais iniciativas de diversidade e inclusão e como é o dia a dia desse público na consultoria.

“Temos avançado bastante no tema de diversidade e inclusão, com mais mulheres na liderança, e uma presença significativa de colegas negros e LGBTQIA+. Esses resultados devem-se a diversos fatores mas, sem dúvida, os grupos de afinidade e apoio têm um papel importante nessa trajetória positiva”, diz Waslander.

Os detalhes do processo estão no site da consultoria.