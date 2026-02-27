McDonald’s muda 8 palavras e revela a nova estratégia que está redefinindo o consumo em 2026

Em fevereiro de 2026, o McDonald’s promoveu mais uma edição do McMuffin Day, para celebrar o Dia Nacional do Egg McMuffin. O preço praticamente não mudou em relação ao ano anterior, o produto segue o mesmo, o que diferenciou foi a mensagem.

No e-mail enviado aos clientes, a rede incluiu a expressão “repleto de 17 a 20 gramas de proteína” — Oito palavras que alteram o eixo da conversa com o público. As informações foram retiradas de Inc.

Quando dados de consumo redefinem a narrativa das marcas

Em 2026, a ênfase recai sobre atributo nutricional, uma mudança acompanha um dado relevante. Segundo o International Food Information Council — organização sem fins dedicada a comunicar informações baseadas em ciência sobre segurança alimentar, nutrição e sustentabilidade — cerca de 70% dos americanos afirmam tentar consumir mais proteínas.

Ao inserir a informação nutricional no centro da mensagem, o McDonald’s ajusta sua narrativa a um novo vetor de demanda. A proteína tornou-se prioridade para os consumidores, movimento impulsionado inclusive pela popularização de medicamentos à base de GLP-1 (hormônio intestinal que regula o apetite e os níveis de glicose no sangue), associados à perda de peso e à preservação de massa muscular.

Comunicação como competência de liderança

Comunicação é parte de um processo estratégico, executivos que dominam essa competência conseguem alinhar discurso, dados e comportamento do mercado. Saber identificar qual atributo deve ser evidenciado, em que momento e com qual linguagem, tornou-se diferencial competitivo.

Em vez de recorrer apenas a descontos, o McDonalds optou por dialogar com uma tendência de consumo respaldada por dados. A decisão demonstra leitura de cenário e precisão na escolha das palavras.

Comunicação clara é critério de desempenho não apenas estilo

Em ambientes corporativos orientados a resultado, a forma como uma ideia é apresentada influencia decisões, orçamento e prioridade.

Profissionais que estruturam argumentos com lógica, controlam a ansiedade e dominam a comunicação verbal e não verbal ampliam sua capacidade de influência e execução.

