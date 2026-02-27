Carreira

McDonald’s muda 8 palavras e revela a nova estratégia que está redefinindo o consumo em 2026

A decisão de priorizar proteína em vez de preço revela uma leitura apurada de comportamento de consumo

McDonalds restaurant exterior. View of the fast food restaurant on sunny day. FInland, Vantaa, 28feb2020. | istockphoto

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 15h52.

Em fevereiro de 2026, o McDonald’s promoveu mais uma edição do McMuffin Day, para celebrar o Dia Nacional do Egg McMuffin. O preço praticamente não mudou em relação ao ano anterior, o produto segue o mesmo, o que diferenciou foi a mensagem.

No e-mail enviado aos clientes, a rede incluiu a expressão “repleto de 17 a 20 gramas de proteína” — Oito palavras que alteram o eixo da conversa com o público. As informações foram retiradas de Inc.

Quando dados de consumo redefinem a narrativa das marcas

Em 2026, a ênfase recai sobre atributo nutricional, uma mudança acompanha um dado relevante. Segundo o International Food Information Council — organização sem fins dedicada a comunicar informações baseadas em ciência sobre segurança alimentar, nutrição e sustentabilidade — cerca de 70% dos americanos afirmam tentar consumir mais proteínas.

Ao inserir a informação nutricional no centro da mensagem, o McDonald’s ajusta sua narrativa a um novo vetor de demanda. A proteína tornou-se prioridade para os consumidores, movimento impulsionado inclusive pela popularização de medicamentos à base de GLP-1 (hormônio intestinal que regula o apetite e os níveis de glicose no sangue), associados à perda de peso e à preservação de massa muscular.

Comunicação como competência de liderança

Comunicação é parte de um processo estratégico, executivos que dominam essa competência conseguem alinhar discurso, dados e comportamento do mercado. Saber identificar qual atributo deve ser evidenciado, em que momento e com qual linguagem, tornou-se diferencial competitivo. 

Em vez de recorrer apenas a descontos, o McDonalds optou por dialogar com uma tendência de consumo respaldada por dados. A decisão demonstra leitura de cenário e precisão na escolha das palavras.

Comunicação clara é critério de desempenho não apenas estilo

Em ambientes corporativos orientados a resultado, a forma como uma ideia é apresentada influencia decisões, orçamento e prioridade. 

Profissionais que estruturam argumentos com lógica, controlam a ansiedade e dominam a comunicação verbal e não verbal ampliam sua capacidade de influência e execução.

