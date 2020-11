A Arcos Dorados, que detém a franquia McDonald’s no Brasil, abrirá mais de 3.000 vagas de trabalho, distribuídas por todas as regiões do país. As vagas são para o cargo de atendente de restaurante.

As vagas não exigem experiência anterior, pois a rede oferece um programa de capacitação que faz o treinamento de todas as funções do restaurante.

Os funcionários terão direito a benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação no restaurante, entre outros. As vagas também estão abertas a pessoas com deficiência.

Para se candidatar às vagas, é possível se inscrever pelo site da rede.

Desemprego no Brasil

O desemprego atingiu um número recorde de pessoas no Brasil no trimestre encerrado em agosto, com 13,8 milhões sem trabalho.

A população desocupada que representa esse percentual subiu 8,5% frente ao trimestre móvel anterior. No fim de agosto, o Brasil tinha 13,8 milhões de desempregados. No trimestre encerrado em maio, eram 12,7 milhões.