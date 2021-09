MBAs de ponta nos EUA estão aplicando diversidade aos estudos de caso

Por Janet Lorin, da Bloomberg Businessweek

O estudo de caso — há muito um marco dos programas de MBA em todo o mundo — agora faz parte dos esforços das escolas de administração e negócios para melhorar a diversidade.

Os estudos de caso examinam como as empresas ou indivíduos responderam aos desafios da vida real, o que quase sempre significa focar nos líderes brancos do sexo masculino. Mas isso contribui para perpetuar a desigualdade racial e de gênero.

A Faculdade de Administração e Comércio da Universidade de Harvard, a Faculdade de Comércio da Universidade de Stanford e a Faculdade de Administração e Comércio da Universidade de Londres estão lidando com o problema de frente, incluindo personagens mais centrais com experiências diversas. “Os alunos podem ver a si próprios e a trajetória de carreira nos casos que estudam”, diz Srikant Datar, que assumiu o cargo de reitor da Harvard em janeiro de 2021.

Homens brancos na frente e no centro

Os melhores programas distribuem seus estudos de caso para outras escolas comprarem de editoras como a Editora de Comércio de Harvard e o Centro de Casos, com sede na Universidade de Cranfield, em Bedfordshire, Inglaterra. A Harvard, que publicou seu primeiro caso em 1921, tem um catálogo de cerca de 27.000 casos, e o Centro de Casos tem 68.000. A Stanford conta com cerca de 4.000 casos em sua coleção. Na Editora da Harvard, que supervisiona os estudos de caso da escola, as vendas aumentaram em 23% para diversos casos de junho de 2020 a junho de 2021.

Não existem dados definitivos sobre a diversidade dos estudos de caso, pois os casos históricos geralmente não são categorizados de acordo com gênero e raça, mas subentende-se muito bem que homens brancos estão na frente e no centro. A discussão nacional sobre a sub-representação dos negros em posições de poder, estimulada pelo assassinato de George Floyd por um policial em maio de 2020, encorajou as escolas de negócios – assim como as indústrias que elas abastecem com futuros líderes – a implementar sua diversidade, inclusive por meio de estudos de caso.

Todo primeiro ano a ser cursado em Harvard havia a obrigatoriedade de se apresentar pelo menos um caso com um protagonista negro no último ano acadêmico. Dos 160 estudos de caso produzidos pelo corpo docente de Harvard no mesmo período, mais de um terço teve protagonistas negros, latinos, asiático-americanos ou outras origens diversas, e a iniciativa pretende continuar. Stanford tem 24 novos casos baseados em líderes empresariais negros. A Faculdade de Administração e Comércio de Londres tem 10 casos diversos em andamento.

“Uma série de coisas funcionou bem em um momento muito difícil e terrível”, diz Jan Rivkin, reitor associado sênior e presidente do programa de MBA de Harvard e professor de estratégia. “Houve um pedido muito eloquente dos alunos e uma resposta do corpo docente.”

Os ex-alunos também estão se envolvendo nos esforços. Ryan Goldsberry, que faz parte da associação de ex-alunos negros da Escola de Negócios de Stanford, ajudou a orientar o processo para encontrar os personagens principais dos estudos de caso. Isso resultou em um caso sobre uma concessionária de automóveis de propriedade de uma mulher negra em Dayton, Ohio. “Estamos constantemente atualizando a biblioteca, o que nos deu muitas oportunidades de aprender”, diz Goldsberry.

Os editores enfrentam desafios para rastrear e melhorar a diversidade dos casos de seus catálogos. Milhares têm décadas, e examiná-los levará tempo. E diversidade não significa a mesma coisa em todos os mercados. “É sutil”, diz Ellen Desmarais, vice-presidente sênior de ensino superior da Editora de Negócios da Harvard. “Na Índia, a diversidade para eles pode ser religião, casta ou estratos socioeconômicos.”

Mudança geracional

Mesmo com mandatos como o da Harvard para apresentar casos de diversidade, não está claro até que ponto os professores de escolas de negócios os aceitarão, diz Miguel Unzueta, diretor associado sênior do programa de MBA da Universidade da Califórnia em Los Angeles e professor de administração e organizações . A demanda dos alunos para ouvir líderes que não são homens brancos é um fenômeno recente, diz ele. “Foi uma mudança geracional”.

Histórias com diversos protagonistas podem ser algumas das mais poderosas, repercutindo entre os alunos, independentemente de seu gênero ou etnia. Dos 59 estudos de caso escritos pelo conferencista sênior de Harvard, Tony Mayo, incluindo aqueles sobre Steve Jobs e Bill Gates – um se destacou, diz ele. O caso sobre Rosalind Fox, a primeira mulher negra gerente de fábrica da Deere que fabrica máquinas agrícolas, gerou de longe a maioria dos e-mails e comentários fora da sala de aula, diz Mayo.

A Harvard apresentou o caso sobre Fox em setembro de 2020 e o caso está incluído no programa de orientação de MBA obrigatório da escola. Além do trabalho de Fox, os alunos ouvem sobre sua experiência pessoal morando em uma cidade de 6.000 habitantes em Wisconsin, onde ela se sentia isolada. “Sempre senti como se os holofotes estivessem sobre mim”, diz Fox nos materiais do caso. “Seja quando eu ia à igreja, ao supermercado, à academia ou a qualquer atividade ao ar livre, eu precisava não desviar de minhas intenções ao processar as coisas.”

O caso a respeito de Fox foi sugerido por uma aluna da época, Ceená Beall, que queria ver mais protagonistas que se parecessem com ela. “Eu queria fazer minha parte para tentar descobrir como podemos obter uma representação mais diversificada tanto para os casos de protagonistas negros bem como de mulheres”, diz Beall, que se formou em Harvard em 2019 e foi orientada por Fox na Deere.

A Harvard apresentou Taran Swan, que é negra, em um caso sobre sua experiência como gerente geral da Nickelodeon América Latina, apresentado em 1999. Swan regularmente ainda tem notícias de seus alunos inspirados por sua história. “Eu tenho muitos casos de homens brancos”, diz Swan, agora com 60 anos e sócia-gerente da Paradox Strategies, empresa de consultoria que se concentra em liderança e diversidade. “Isso repercute com mulheres e pessoas de cor, especialmente porque meu estilo é inclusivo – quando a palavra ainda nem estava na moda”.

