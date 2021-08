Valuation: entenda as vantagens para a carreira em finanças

Chegou a hora de discutir valores: como a liderança se prepara para tomar decisões que agregam maior valor ao negócio? Segundo professores da Fipecafi e do Edge/USP, o conhecimento das metodologias, técnicas e práticas de valuation pode ser o diferencial dos líderes na área financeira.

O que é valuation?

Valuation é o método para medir o valor de uma companhia. Para um investidor, esse valor vai ajudar a analisar se o papel daquela empresa na bolsa de valores está com o preço adequado para comprar ou vender.

Quem sabe elaborar o valuation de uma companhia deve ser capaz de estudá-la a fundo para entender suas operações. Isso ajudará a estimar fluxos de caixa futuros não só a partir de prévias operacionais divulgadas mas também com a leitura analítica dos planos de negócio futuros e de sua gestão.

E quais as vantagens para sua carreira em finanças?

Para a professora Luciana Maia Campos Machado, da Fipecafi, o tema não se restringe apenas a essa estimativa de valor justo de um ativo.

“Em uma economia de mercado, considera-se que o principal objetivo de uma organização, além de atender a determinadas demandas sociais, é o de maximizar a riqueza de seus acionistas. Para atingir tal objetivo, decisões de financiamento e investimento são constantemente tomadas pelos gestores financeiros e de empresas”, afirma a professora.

Assim, um profissional da área financeira que conhece as premissas dos modelos de avaliação de empresas pode dominar conceitos de captação e aplicação de recursos em uma empresa. Além disso, a pessoa entende os reais impactos de suas decisões na geração de valor para o negócio.

“Ao dominar as metodologias que permitem estimar o valor de um projeto, empresa ou ação, desenvolve-se adicionalmente uma compreensão mais ampla sobre contabilidade, economia e finanças”, diz.

Para o professor Edgard Cornachione, Diretor Presidente da FIPECAFI, as transformações do setor têm se intensificado com os desafios de atribuir valor para produtos, serviços, ativos e os negócios.

“As decisões que dependem de avaliação de empresas agregam variáveis e modelos mais complexos na busca de garantir melhor representação das alternativas e efeitos das decisões, bem como sua precificação. A combinação de modelos quantitativos e qualitativos, ou mesmo expansão de modelos fundamentalistas tornam-se parte integrante dos artefatos e recursos para os profissionais de finanças, assim como o reconhecimento dos modelos comportamentais nos processos de valuation e seus impactos no processo de convencimento e suporte a decisão”, fala ele.

E as maiores vantagens vêm no MBA executivo valuation e análise financeira

No MBA online de valuation e análise financeira, parceria da EXAME Academy com a Faculdade Fipecafi, o conhecimento das técnicas de valuation se unem a aprendizados essenciais de liderança.

“O curso tem como objetivo promover a capacitação para atuação no mercado financeiro e de capitais, por meio da análise para tomada de decisão de investimentos, da avaliação do valor de mercado e da saúde econômico-financeira das organizações. O conteúdo do curso permite o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, valorizadas pelo mercado financeiro e de capitais”, diz a professora e coordenadora do programa, Carolina Otsuru.

O MBA é modular, com trilhas (tracks) escolhidas a partir dos interesses e necessidades de cada participante. E um grande diferencial é a trilha em parceria com o Núcleo Technology & Business Edge da USP. Esse módulo oferece uma dupla certificação USP e Aicpa/USA como curso livre.

“Acreditamos que escolhemos um ótimo programa para o início da nossa parceria, sólido no conteúdo e prático na aplicação”, comenta José Capito, head de parcerias e MBAs da EXAME Academy.

Ao longo do programa, os alunos serão auxiliados por uma equipe de professores mestres e doutores especializados na área financeira e executivos de mercado com experiência prática na área, além de contar com o apoio de tutores em todas as disciplinas do programa.

Preparado para investir na sua carreira? Converse com um consultor e saiba mais sobre o MBA executivo valuation e análise financeira