MBA pode ajudar a chegar a cargos de gestão? Entenda o impacto da formação na carreira

Chegar a um cargo de gestão costuma representar uma mudança importante na trajetória profissional. Para quem começou como analista ou especialista, assumir uma posição de coordenação ou gerência significa deixar de atuar apenas na execução de tarefas e passar a responder também por decisões, resultados e desenvolvimento de equipes.

Essa transição exige um conjunto de competências que nem sempre faz parte da formação técnica inicial. Conhecimento sobre negócios, planejamento estratégico, gestão financeira e liderança passam a ter mais peso na rotina profissional. Nesse contexto, a formação executiva pode contribuir para preparar o profissional para novas responsabilidades.

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Quais habilidades são necessárias para assumir um cargo de gestão?

O domínio técnico continua relevante, mas não é suficiente para exercer uma função de liderança. Um gerente precisa compreender como diferentes áreas se relacionam, estabelecer prioridades, administrar recursos e tomar decisões considerando os objetivos do negócio.

A capacidade de comunicação também ganha importância. Gestores precisam alinhar expectativas, negociar prazos, mediar conflitos e apresentar resultados para diferentes públicos, incluindo equipes, diretores e clientes.

O pensamento estratégico é outra competência importante. Em vez de olhar apenas para as atividades do próprio departamento, o profissional precisa compreender o impacto de suas decisões sobre outras áreas e sobre os resultados da organização.

O Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, identificou a liderança e a influência social entre as competências consideradas essenciais por 61% dos empregadores consultados. O levantamento também destacou pensamento analítico, flexibilidade e capacidade de adaptação.

Os dados mostram que as exigências do mercado combinam conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, especialmente para profissionais que desejam avançar para posições de maior responsabilidade.

Como um MBA pode contribuir para a transição de carreira?

Um MBA é uma modalidade de pós-graduação lato sensu voltada ao desenvolvimento de conhecimentos aplicados à gestão e aos negócios. Sua proposta é ampliar a compreensão sobre diferentes áreas de uma organização e preparar profissionais para lidar com situações que envolvem planejamento, análise e tomada de decisão.

Para quem deseja sair de uma posição técnica e assumir responsabilidades gerenciais, essa formação pode ajudar a desenvolver uma visão integrada dos negócios. Um profissional de finanças, por exemplo, pode aprofundar conhecimentos sobre estratégia, gestão de pessoas e operações. Já alguém que atua em marketing pode ampliar o repertório sobre indicadores financeiros, planejamento e gestão de equipes.

A formação também permite organizar conhecimentos que, muitas vezes, foram adquiridos de maneira fragmentada ao longo da experiência profissional. Com isso, o aluno pode relacionar conceitos de diferentes áreas e compreender melhor como as decisões empresariais se conectam.

Da posição de especialista à liderança: o que muda na prática?

A passagem de especialista para gestor envolve uma transformação na maneira de trabalhar. Enquanto o primeiro costuma ser avaliado principalmente pela qualidade das entregas individuais, o segundo também responde pelo desempenho coletivo.

Isso significa aprender a delegar atividades, acompanhar indicadores, distribuir responsabilidades e desenvolver pessoas. A capacidade de resolver problemas continua importante, mas passa a incluir a identificação de riscos e a avaliação dos impactos de cada decisão.

Outro desafio é equilibrar conhecimento técnico e gestão. Um profissional promovido por sua excelência em determinada área pode precisar desenvolver habilidades diferentes daquelas que garantiram seu crescimento até então.

Nesse cenário, a qualificação pode funcionar como complemento à experiência prática, especialmente quando aborda situações relacionadas à realidade profissional do aluno.

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O que avaliar antes de escolher um MBA?

A escolha da formação deve considerar o momento profissional e o tipo de responsabilidade que o aluno pretende assumir. Para quem busca uma posição de gestão, é importante observar se o programa contempla disciplinas relacionadas a liderança, estratégia, finanças, gestão de pessoas e tomada de decisão.

Também vale avaliar a aplicação prática dos conteúdos. Estudos de caso, projetos e discussões sobre situações reais de negócios podem ajudar a relacionar os conceitos aprendidos aos desafios enfrentados no ambiente de trabalho.

Outro ponto é a modalidade. Cursos presenciais, híbridos e online oferecem diferentes possibilidades de organização da rotina. Segundo o Corporate Recruiters Survey 2026, realizado pelo Graduate Management Admission Council (GMAC), 61% dos empregadores consultados afirmaram valorizar igualmente programas de formação executiva online e presenciais.

MBA garante uma promoção para cargo de gestão?

Não. A conclusão de um MBA não garante promoção ou contratação para uma posição de liderança. A progressão profissional depende de fatores como experiência, resultados entregues, competências demonstradas, disponibilidade de vagas e critérios de promoção de cada organização.

A formação, entretanto, pode representar um diferencial na preparação para essas oportunidades. Ao aprofundar conhecimentos em gestão e ampliar a compreensão sobre diferentes áreas de negócios, o profissional pode fortalecer sua capacidade de assumir responsabilidades mais complexas.

O levantamento de 2026 da GMAC reforça a importância desse conjunto de habilidades. Entre os atributos mais valorizados pelos recrutadores de profissionais com formação executiva estão comunicação, resolução de problemas, adaptabilidade e pensamento estratégico.

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