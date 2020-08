Matheus Pires: “Consegui o emprego dos meus sonhos”

Matheus Pires, que ficou conhecido como o “motoboy que sofreu agressão em Valinhos”, já realizou dois sonhos este ano. Em janeiro, antes da pandemia do coronavírus chegar ao Brasil, ele conheceu o mar. Aos 19 anos, o jovem que nasceu em Arapongas, no Paraná, e migrou com a família quando ainda era criança para o interior de São Paulo, nunca tinha pisado em uma praia. A visita foi rápida, um bate e volta em família até Caraguatatuba, litoral norte paulista, mas suficiente para ser um dos momentos mais marcantes de sua vida. “É uma dessas experiências que deixam a vida mais feliz, né? Pode parecer para besta para quem vai à praia toda hora e nem liga mais. Para mim, foi especial”.

O outro sonho foi realizado na semana passada, ao ser contratado pela Agência Avellar como editor de vídeo júnior. A contratação, que o fez dizer adeus ao trabalho como entregador de aplicativo, só foi possível por duas razões: a primeira porque Matheus se tornou o protagonista de um dos casos mais chocantes de racismo que o Brasil viu nos últimos tempos, quando foi agredido pelo cliente Mateus Almeida Prado durante uma entrega, em Valinhos, onde vive.

O episódio foi gravado, viralizou e gerou uma onda de solidariedade por todo o país – o ex-motoboy ganhou duas motos e R$ 211 mil em uma vaquinha online. A segunda razão é o fato de que Matheus já seguia Rapha Avellar, dono da agência que leva o seu nome, desde 2018, e os dois já trocavam mensagens desde então. “Reconheci o nome dele e fui procurar as mensagens; era ele mesmo! Ele me mandou um direct em outubro de 2018”, recorda Avellar.

Matheus começou a dar expediente na Avellar na segunda, dia 17 de agosto, menos de um mês depois do ocorrido, quando o cliente disse que o jovem entregador “jamais teria nada na vida”. Nesta entrevista, Matheus conta um pouco mais sobre sua vida e sobre os planos para a carreira.

Você recebeu muitas ofertas de trabalho, inclusive de outras agências de publicidade. Por que escolheu a Avellar?

Quando eu estava aprendendo a editar vídeos sozinho, com tutoriais no YouTube, comecei a buscar referências. Foi quando achei o Rapha e a Avellar no Instagram. Via aqueles vídeos incríveis que eles postavam e pensava: é isso que quero para mim. Mandei uma mensagem para ele – e ele respondeu! Quando o Rapha me ligou, depois que tudo isso aconteceu, vi que era aquele mesmo cara que me respondia no passado. Não tive dúvidas de que era essa a escolha. É o emprego dos meus sonhos.

Além do emprego, você ganhou uma bolsa de estudos. Já tinha o desejo de fazer um curso na área?

Eu nunca sonhei em fazer faculdade e meus pais sempre respeitaram essa decisão. Quando descobri o universo dos vídeos, me apaixonei e vi um caminho profissional ali. Cheguei a fazer alguns cursos online, mas eram rápidos ou insuficientes. Ganhar essa bolsa para estudar Marketing Digital na Cria – escola fundada pelo próprio Rapha Avellar – vai ser uma experiência completa. Vou ganhar essa visão ampla da publicidade como um todo, sem ter que passar quatro anos em uma faculdade tradicional, o que eu nunca quis para mim mesmo.

Você já tinha trabalhando fazendo vídeo? O que fazia antes de ser motoboy?

Eu estava no último ano da escola quando comecei a editar por conta própria. Oferecia meu trabalho nas plataformas de freelancer, como o 99 jobs: a pessoa postava o projeto e eu passava um orçamento. Aí reclamavam que era caro, eu baixava o preço, até que eu fazia de graça mesmo porque precisava de portfólio (risos). Só que isso não me sustentava, então eu trabalhei em outras coisas, fui empacotador em supermercado e, no último ano, era auxiliar de escritório em uma transportadora. Comecei a fazer entrega no ano passado para reforçar os ganhos. Trabalhava na moto na hora do almoço e à noite, quando saía da empresa. Quando fui demitido, neste ano, fiquei só como entregador.

Por que sua família veio para o interior de São Paulo?

Vieram em busca de oportunidade. Queriam trabalhar em fazendas de uva. Hoje, meus pais são caseiros em uma vinícola, onde também trabalham no plantio. Tenho uma irmã de sete anos, era eu quem cuidava dela bebê para eles poderem trabalhar na plantação.

Você já tinha passado por alguma situação parecida com aquela?

Nunca, nem de agressão nem de racismo. Até porque não me considero negro, eu sou pardo. Mas eu entendi o que aconteceu ali, o cliente me viu e pensou: motoboy, pobre, negro. A verdade é que ele nem olhou na minha cara, não viu a cor da minha pele. Fez a associação entre uma profissão e uma cor, o que é muito racista. Ali eu vivi o que os negros vivem todos os dias.

O que te fez ser firme ali?

Eu não podia ser agressivo com ele porque o aplicativo pune o entregador, então tem que tomar o maior cuidado nessas horas. Mas eu também não podia deixar barato, sabe? Se eu não tomasse uma atitude, outro entregador passaria pelo mesmo no dia seguinte. Outra coisa que me ajudou a reagir de um jeito manso foram os meus estudos bíblicos. Fiquei com pena quando o pai dele me ligou e disse que ele é doente, me coloquei no lugar desse pai. Só que eu precisava dar o exemplo.

Você está com dois milhões de seguidores. Tem planos de ser um influenciador ou de usar sua voz para defender os entregadores?

Eu seria hipócrita se eu me tornasse porta-voz dos entregadores porque tem uns caras muito mais experientes que eu, fiquei um ano só nesse trabalho. Acho que o episódio, em si, já ajudou de alguma forma. Hoje, quando encontro entregadores, eles me contam que estão ganhando mais gorjetas e estão sendo bem tratados. Fico muito feliz em ver que as pessoas estão finalmente entendendo a importância do entregador, ainda mais nessa pandemia. Eu sei bem como é essa rotina. Muitos clientes nem olham na nossa cara. Não sei se sou a pessoa certa para ser influenciadora de alguma coisa. Sou reservado, gosto mais de editar vídeos, não de estar nos vídeos.

Quais são seus planos para o futuro?

Quero crescer na minha profissão e dentro da empresa. Fora do trabalho, gostaria de levar a palavra da Bíblia para mais gente e ajudar outros jovens como eu a entrar no mercado de trabalho. Também queria viajar, conhecer melhor o Brasil. Até hoje, só fui ao Pará. Meu sonho é conhecer o Rio Grande do Sul, admiro demais a cultura deles, e o Rio de Janeiro, que deve ser lindo.