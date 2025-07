Marketing natural: por que a presença de plantas aumenta a venda de comidas saudáveis

Durante anos, especialistas em saúde insistiram na importância de uma alimentação equilibrada. Ainda assim, a adesão real a esse estilo de vida segue baixa.

Segundo dados citados no Journal of the American Medical Association, apenas 2,7% dos americanos mantêm um estilo de vida considerado saudável.

Mas uma série de estudos conduzidos pelos professores de marketing Pierre Chandon (INSEAD) e Maria Langlois (Southern Methodist University) revela que o ambiente em que estamos pode ter um papel decisivo — e até inconsciente — nessas escolhas.

O visual afeta o apetite

A descoberta surgiu quando Langlois notou que seu desejo por fast food era maior em áreas urbanas e praticamente desaparecia quando passava por ambientes naturais.

A hipótese virou experimento: em um dos testes, pessoas que visualizaram imagens de paisagens verdes optaram por alimentos saudáveis em 73% das vezes — mais que o dobro dos que viram ambientes urbanos, que fizeram escolhas saudáveis em apenas 33% das vezes.

Esse dado aparentemente simples guarda um potencial para o marketing de alimentos saudáveis.

Ambiente é parte da estratégia

Restaurantes, supermercados e até aplicativos de delivery podem aplicar esse insight com facilidade. Bastam elementos como plantas no ambiente, imagens de florestas ou qualquer estímulo visual que remete ao natural.

Não é sobre vender só o produto, mas a sensação que ele desperta — saúde, equilíbrio, bem-estar.

Em participação no podcast INSEAD Knowledge, Chandon reforça que essas pequenas mudanças visuais são eficazes não só para consumidores, mas também para marcas que buscam aumentar a venda de opções saudáveis.

A Amazon, por exemplo, já aplica esse tipo de insight em larga escala. Seu escritório em Seattle foi projetado com milhares de plantas, reconhecendo estudos que mostram como a presença de natureza reduz o estresse, melhora a produtividade e pode influenciar escolhas mais conscientes — inclusive na alimentação.

No marketing, pequenas mudanças fazem grandes diferenças

A lógica vale para empresas, influenciadores e até para a decoração de casa: um cenário que remete ao natural convida a hábitos melhores.

Isso reforça um princípio central da comunicação atual: o ambiente de marca não se limita ao produto, ele envolve tudo o que estimula o consumidor.

Para quem trabalha com gestão de marca, marketing para o canal de vendas ou posicionamento no ponto de venda, fica a lição: vender melhor também passa por ambientar melhor. Porque o primeiro passo para uma vida mais saudável pode ser só mudar o que a gente vê.

