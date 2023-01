Marketing digital: veja como entrar para a profissão mais "quente" de 2023

*EMPIRICUS – UM CONTEÚDO PROMOCIONAL

Você já ouviu falar de marketing digital? Se ainda não ouviu, provavelmente vai ouvir daqui para a frente, pois esse é o setor mais "quente" de 2023 — e promete pagar os maiores salários.

As histórias dessa área são tão impressionantes que podem levantar dúvidas quanto a veracidade de tudo que está sendo dito. São jovens de vinte e poucos anos que estão ficando milionários em questão de meses.

O que pouca gente sabe, no entanto, é que o marketing digital pode ser uma carreira de muito potencial para o futuro.



Afinal, muito além dos anúncios de internet, há uma indústria bilionária que está a todo vapor, pagando salários altíssimos e comissões ainda maiores.



Trata-se de uma área muito aquecida, que tende a continuar assim pelos próximos anos — e o melhor: com uma barreira de entrada bem acessível.



Muitas profissões que pagam bem exigem anos e anos de estudo (e até mesmo de sorte). Mas com o marketing digital, é possível mudar 100% sua vida financeira ainda em 2023.



Quer ver como? Então, vou te mostrar logo mais como você também pode entrar de cabeça nesse mundo, mesmo sem nenhuma experiência na área.



SAIBA COMO VOCÊ PODE GANHAR DINHEIRO DE VERDADE COM MARKETING DIGITAL



Entenda por que essa é a profissão mais "quente" de 2023

Você pode nunca ter ouvido falar do termo “marketing digital”, mas com certeza já se deparou com ele em algum momento.

Toda vez que você vê um anúncio na internet, seja antes de um vídeo no YouTube, seja em outras redes sociais, você está vendo um trabalho de marketing digital.



O que você pode não saber é que as empresas por trás desses anúncios costumam ganhar milhões de reais com essa prática, atuando em um dos segmentos mais lucrativos que há.



E por trás de vários dos anúncios que você vê, há uma mente criativa que controla e administra toda a operação.



Trata-se do executivo de marketing — ou CMO, termo mais usado dentro desse mercado.



O CMO é o responsável por desenhar toda a estratégia de marketing de uma empresa: desde os anúncios até a entrega do material que será vendido.



Por conta disso, costuma ser um profissional que recebe altos salários.



Principalmente se levarmos em conta que esses profissionais costumam receber comissões altíssimas por cada venda que fazem.



As comissões não costumam ser muito bem-vistas no mundo tradicional. No setor de varejo, por exemplo, é comum um vendedor receber comissão pela venda de um produto, seja um eletrodoméstico, seja um móvel — mas o valor tende a ser tão irrisório que não cria nenhuma motivação a mais no funcionário.



No mundo do marketing digital, as coisas costumam ser bem diferentes. Em especial porque a internet trabalha com uma escala gigantesca.



Pense comigo: em uma loja movimentada no centro da cidade, algumas centenas de pessoas passam por ela — algumas dezenas entram, e algumas poucas pessoas acabam comprando alguma coisa.



No marketing digital, funciona mais ou menos da mesma forma; contudo, um anúncio pode ser visto por milhões de pessoas.



É por isso que as vendas costumam ser em quantidade muito maior do que em qualquer loja física do mundo. E é por isso também que essa é uma tendência global e irreversível de praticamente todas as empresas de todos os setores.



A internet é o maior shopping do mundo, com bilhões de pessoas circulando a cada segundo. Qualquer loja que não esteja na internet está deixando de ganhar milhares ou até mesmo milhões de reais no longo prazo.



O modo de agir do consumidor brasileiro também vem mudando para acompanhar essa tendência. Em 2021, por exemplo, a CNN mostrou que a maior parte dos brasileiros prefere fazer compras online, em especial, com a mudança de hábitos que houve durante a pandemia.



E o CMO é justamente o profissional que está orquestrando todo esse movimento, desenhando as melhores estratégias para as empresas aproveitarem o fluxo de pessoas na internet.



QUERO GANHAR DINHEIRO NA INTERNET COM MARKETING



No Brasil, talvez o maior caso de sucesso no marketing digital seja o da Empiricus — uma empresa que saiu, literalmente, da beira da falência a cifras bilionárias.

CMO da maior empresa de marketing digital abre o jogo sobre a estratégia

Roberto Altenhofen é o diretor-executivo focado no marketing da empresa Empiricus, uma casa de análise financeira reconhecida dentro e fora do Brasil.

Em entrevista, o CMO disse que a empresa costumava vender “relatórios cabeçudos” para economistas no início.



Esse era um conteúdo muito difícil de ser vendido. Ninguém queria ler relatórios de investimentos, por mais bem escritos que fossem.



Por conta disso, a empresa chegou à beira da falência. Em 2013, chegaram a vender móveis de escritório no Mercado Livre para fechar o mês no azul.



Tudo mudou quando, em 2014, a empresa fechou uma parceria com outra companhia americana do mesmo segmento. Essa nova companheira mostrou para a Empiricus como fazer marketing digital da melhor forma possível.



Assim, passaram a vender pela internet ideias de investimentos, acessíveis para qualquer pessoa, o que fez a empresa explodir no meio de finanças.



“Ideias, essas, que já foram consideradas inusitadas, polêmicas, surpreendentes… de certa forma, ideias originais."



Roberto explica que, ao começar a vender ideias de investimento dessa forma, criaram uma nova indústria.



“Com essa forma de vender, essas ideias mudaram o jogo pra gente, financeiramente e também em termos de relevância”.



“Hoje, todo mundo na Empiricus enxerga com clareza que a gente é uma empresa movida a ideias. Essa é a nossa matéria-prima”.



Nos últimos anos, a empresa acumulou um faturamento total bilionário — e tudo isso apenas vendendo PDFs de investimentos e cursos na internet.

E a melhor parte, é claro, é que os profissionais responsáveis por essas vendas também enriqueceram ao longo do processo.



Em um dos casos mais fora da curva dentro da empresa, a empresa conseguiu atingir o faturamento de R$ 20 milhões em apenas alguns dias.



“Foram R$ 3 milhões em 60 minutos, R$ 8 milhões em 24 horas... em uma semana já eram R$ 21 milhões em vendas, tudo no meu primeiro projeto. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo", afirma Fernando Vieira, responsável pelo projeto.



Agora, imagine se você conseguisse desenhar um projeto que faturasse R$ 20 milhões — e recebesse uma comissão por isso.



Dá para entender por que essa é uma possibilidade real e acessível de mudar de vida financeira?



E a melhor parte é que, como eu disse, a barreira de entrada ainda é bastante baixa. O próprio Fernando era DJ antes de entrar de cabeça no mundo do marketing.



Claro, essa situação é temporária. Com o passar dos anos, mais e mais profissionais entram nesse mercado, o que faz a barreira de entrada aumentar de forma considerável.



Por isso, se você quer aproveitar a chance de ter a profissão do futuro, 2023 é o melhor ano para começar. Mas você precisa agir agora. Não dá para deixar para depois.



Se você quer fazer parte disso, tenho uma boa notícia: você vai poder aprender diretamente com os profissionais da Empiricus.



É isso mesmo. A empresa criou um MBA que traz uma formação completa junto à FAAP, faculdade renomada de São Paulo. Dessa forma, você consegue trabalhar com marketing digital ainda em 2023.



Esta formação é inédita. Se você é um profissional que busca se especializar em marketing digital, focado em performance e vendas diretas, não pode ficar de fora.



QUERO ME PREPARAR PARA PODER FAZER VENDAS MILIONÁRIAS NA INTERNET



FAAP e Empiricus lançam formação inédita (com 4 aulas gratuitas)

A parceria com a FAAP é muito proveitosa, pois a qualificação se torna de outro patamar. Além disso, algumas aulas serão disponibilizadas de forma gratuita!

Ao final dessas aulas, você receberá um certificado de participação.



Além disso, uma formação que vem de uma faculdade menor ou menos renomada pode não ter a infraestrutura que você precisa para ser o melhor profissional da sua área.



Com a FAAP, você ainda ganha acesso ao campus em São Paulo, para estimular ainda mais a sua criatividade.



Afinal, a faculdade foca em trazer arte, cultura e espírito empreendedor de forma inovadora e com excelência. Dessa forma, você pode estar apto a entender as transformações que podemos experimentar no futuro, em todo o mundo. Assim, você pode obter sucesso pessoal e profissional, só por “dançar conforme a música” do mundo do futuro.



Para quem é de fora da capital, não há problema: a plataforma digital tem nota máxima no MEC e traz a imersão da sala de aula.

Ah, claro, não podemos esquecer do networking!

Esta é uma profissão que pode te exigir uma rede de contatos para que você esteja inserido em boas empresas.

Por isso, iniciar sua formação em uma faculdade de qualidade te ajuda a já começar com as melhores opções de emprego, mesmo que sua graduação seja de uma faculdade mais simples.

É importante lembrar que a formação exige curso superior, mas pode ter sido feito em qualquer instituição.

QUERO ME QUALIFICAR COM A EMPIRICUS E A FAAP



Veja como acessar as aulas gratuitamente

Se você quer começar agora em uma nova carreira ou se aperfeiçoar ainda mais nessa área de marketing digital, a hora é essa.

A parceria Empiricus e FAAP trouxe quatro aulas gratuitas para você entender mais dessa profissão e do que é preciso para ser um bom profissional em marketing digital.



Ao assistir às aulas inaugurais, você ganha um certificado de participação com a marca da FAAP e da Empiricus, o que já ajuda a turbinar o seu currículo.



Então, para assistir às quatro aulas, clique no botão abaixo e se inscreva de forma gratuita.



[QUERO ASSISTIR À PRIMEIRA AULA GRATUITA]

EMPIRICUS – UM CONTEÚDO PROMOCIONAL