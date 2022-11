Marcando presença no Metaverso: confira como esse profissional já está lucrando com a tecnologia

Altas remunerações e pouca concorrência. Essa é a realidade de quem está começando a trabalhar com Metaverso no momento. Por se tratar de uma tecnologia recente mas que, assim como a internet, tem o potencial de revolucionar toda a forma de pensar e fazer negócios, as empresas estão investindo muita grana para posicionar suas marcas nesse mercado e conquistar um espaço na mente dos clientes. Afinal, quem não quer ser um dos primeiros nessa corrida?

Segundo uma pesquisa divulgada pela empresa de soluções tecnológicas FIS, 50% dos brasileiros estariam dispostos a realizar compras de produtos e serviços no Metaverso nos próximos 12 meses. E, para confirmar isso, basta olhar para o passado: apenas em 2021, esse setor movimentou 13 bilhões de dólares - neste ano, o valor já se multiplicou em mais de dez vezes. Ou seja, a única curva que esse mundo virtual conhece é a do crescimento.

Por isso, a procura por profissionais capacitados para ocupar posições nas organizações também só aumenta. De acordo com um depoimento em nota da CEO da Consultoria Transforma People & Performance, Tatiany Melecchi, “até 2024, serão necessários 70 mil especialistas ao ano para ocupar todas as vagas geradas”. O único problema, no entanto, é que ainda não temos tantas pessoas capacitadas para ajudar as organizações a mergulharem nesse universo.

Na mesma nota, Melecchi alerta: “o Brasil capacita apenas 46 mil pessoas aptas para trabalhar na área de TI por ano, esse déficit é, claramente, um problema para a expansão prevista para o Metaverso nos próximos 10 anos, mas pode ser aproveitada por profissionais qualificados”.

Por esse motivo, é visível um claro mar de oportunidades para quem se especializar nesse mercado que, além de remunerar bem, deve abrir inúmeras portas para a fama no mundo dos negócios. Afinal, com tão poucos profissionais em campo, quem estudar e se destacar nos projetos deve ganhar extrema notoriedade.

O que faz um profissional especialista em Metaverso?

Digital Manager, esse é o nome que se dá ao profissional que implementa projetos digitais no Metaverso. Dentre suas atribuições, está a elaboração da estratégia da empresa na realidade virtual. Com a ajuda dele, uma organização consegue definir como será toda a experiência do usuário no Metaverso e formas de monetizar a iniciativa, por exemplo.

Mesmo que tenha conhecimentos básicos sobre inovações no geral, o Digital Manager não necessariamente é uma pessoa que veio da área Tech e tão pouco é um executor operacional. O trabalho dele, na verdade, é coordenar um time para que todo o processo saia como planejado e, caso algo mude, não interfira nos resultados. É possível pensar nele como um gerente de produtos, que supervisiona todo um projeto, da concepção até o lançamento, e garante que nada saia errado.

Por isso, o cargo aceita pessoas vindas de todas as áreas. O importante são as habilidades comportamentais para realizar uma entrega bem feita a partir de um processo saudável. Competências como gestão de pessoas, por exemplo, é algo que pode ser trabalhado, mas sempre vai ser solicitado.

Como me tornar um Digital Manager?

Pensando em contribuir para diminuir a lacuna de profissionais especializados e futuramente poder estampar as capas da revista com esses rostos, a Exame Academy e o Ibmec - escola de negócios mais tradicional do país - criaram a Masterclass Carreira no Metaverso. Trata-se de uma série de conteúdos introdutórios sobre o Metaverso e que estão disponíveis de forma gratuita para todos que realizarem um cadastro na página oficial do evento.

A série será apresentada pela Diretora de Tecnologia da Exame, Izabela Anholett. Ela é graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Espírito Santo, possui especialização em Gestão de Negócios pela FDC e Design Thinking pela ESPM e conta com uma sólida carreira na área de Tecnologia de mais de 13 anos.

No final da aula, os participantes ainda receberão um certificado de participação para incluir no currículo.

