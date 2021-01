Marca dona da Johnnie Walker, Smirnoff e Ypióca oferece curso grátis de bartender

O grupo Diageo, dono das marcas Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray, Ypióca e Guinness, está com 600 vagas para seu curso online gratuito de formação de bartenders. O diferencial é que ele será totalmente online, devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus.

Os interessados devem preencher este formulário. Todo o processo está sendo divulgado no programa @learningforlife_br até o dia 24 de janeiro.

A iniciativa é direcionada para pessoas de todo o país, maiores de 18 anos, que estão cursando ou que possuem ensino médio concluído, desempregados ou com renda em carteira assinada de até 1.600 reais.

Com apoio de instituições de ensino, órgãos públicos e instituições de treinamento, o programa Learning For Life é desenvolvido no Brasil desde 2000 e já formou mais de 21.000 pessoas de todo o país.