“Maratona de vagas” vai preencher 12 mil oportunidades em todo o Brasil

A CIEE planejou um evento perfeito para quem gostaria de encontrar uma vaga de estágio sem sair do sofá. Em uma semana, o Centro de Integração Empresa-Escola quer preencher 12 mil vagas de estágio e aprendizagem em todo o Brasil.

A ação vai acontecer do dia 22 a 26 de fevereiro de forma virtual e totalmente gratuita. E o objetivo é que os processos de seleção sejam realizados ao longo da próxima semana.

Embora a rapidez de contratação dependa de cada empresa, a ideia é que os candidatos sejam encaminhados para o processo e a conversa com as empresas que possuem vagas de seu interesse.

Segundo Luiz Gustavo Coppola, superintendente Nacional de Atendimento do CIEE, os primeiros meses do ano apresentam uma janela única de oportunidades: é no primeiro trimestre que se concentra o maior número de vagas para estudantes do ensino fundamental e superior.

"Por meio da campanha, queremos engajar os jovens, oferecer suporte e mostrar que sim, é possível alcançar espaço no mundo do trabalho”, conta.

Assim, a empresa mapeou 12 mil oportunidades em sua plataforma que estão disponíveis para jovens e adolescentes. As vagas ficarão disponíveis no site da Maratonas e basta fazer o cadastro na CIEE para participar.

Confira aqui.