Maratona de Vagas CIEE oferta mais de 11 mil empregos. Vejas as áreas com mais oportunidades

Para estudantes e jovens aprendizes que buscam por uma oportunidade de emprego, o CIEE (Centro de Integração Empresa- Escola), irá promover no dia 8 de agosto, das 10h às 15h, uma maratona de vagas de estágio e aprendizagem em diversas unidades pelo país.

O evento contará com 11,2 mil vagas no Brasil e os estados que concentram o maior número de oportunidades são os de São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Bahia e Amazonas.

O dia 08 de agosto marca também uma mudança de conceito da instituição, que traz novas experiências de acesso aos jovens e empresas por meio da sua nova marca e seu novo portal, com uma navegabilidade mais rápida e assertiva.

“Após muitos estudos e análises, estamos nos apresentando como uma entidade com a experiência de quase seis décadas, mas um olhar totalmente novo para o presente e os enormes desafios do futuro. Entendemos que, neste momento, é fundamental pensarmos empaticamente nas necessidades dos jovens e das empresas.”, afirma Rodrigo Dib, superintendente Institucional do CIEE.

Além das mais de 11 mil oportunidades reservadas para a Maratona de Vagas, o CIEE também abre as portas do seu teatro, localizado no Itaim Bibi, para o público assistir as palestras que serão realizadas pelas seguintes empresas: LinkedIn, Ifood, Google, Nike, Bradesco, Great Place to Work, entre outros. Para assistir, basta apenas comparecer ao local e fazer o cadastro na hora.

“Nosso objetivo é construir um ecossistema positivo que colabore para a empregabilidade do jovem no Brasil. Com o intuito de potencializar esse movimento, nos reunimos com diversas empresas e organizações que entendem que esse é um tema atual e urgente," afirma Dib.

Quais são os cursos que contabilizam mais vagas nesta maratona?

As vagas de trabalho para estágio com maior oportunidade na maratona são para as estudantes das seguintes áreas:

Administração

Ensino médio

Pedagogia

Contabilidade

Marketing

Direito

Construção Civil

Tecnologia da informação

Jornalismo

Educação física

Já as vagas de trabalho disponíveis na maratona para Jovem Aprendiz são para os setores:

Administrativo

Logístico

Telemarketing (operador)

Produção (auxiliar)

Em quais unidades da CIEE será realizada a maratona de vagas?

A maratona de vagas será realizada em todas as unidades do Brasil no dia 08 de agosto das 10h às 15h nos seguintes endereços:

Unidade São Paulo (Sede) - Rua Tabapuã, 445 - Foyer - Itaim Bibi, SP - 04533-014

Grande São Paulo

Barueri: Rua Benedita Guerra Zendron, 57 - Vila São João, Barueri - SP, 06401-190;

Rua Benedita Guerra Zendron, 57 - Vila São João, Barueri - SP, 06401-190; Mogi das Cruzes: Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 1145 - Sala 412 - Jardim Armênia, Mogi das Cruzes - SP, 08780-200

Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 1145 - Sala 412 - Jardim Armênia, Mogi das Cruzes - SP, 08780-200 Guarulhos: Av Papa Pio XII, 291 Macedo, Guarulhos-SP Cep 07113-000 - Dentro da Faculdade Anhanguera

Av Papa Pio XII, 291 Macedo, Guarulhos-SP Cep 07113-000 - Dentro da Faculdade Anhanguera São Caetano do Sul: R. Alegre, 1162 - Barcelona, São Caetano do Sul - SP, 09550-250

Litoral de São Paulo

Unidade Santos: Praça dos Expedicionários, 19 - Conj. 43 - Vila Mathias, Santos - SP, 11060-001

Rua Taubaté, n° 520 - Sumaré - Caraguatatuba/SP CEP 11661-060

Interior de São Paulo

Campinas: Av. Barão de Itapura, 2294, Sala 131 - Jardim Guanabara, Campinas-SP, 13073-300

Av. Barão de Itapura, 2294, Sala 131 - Jardim Guanabara, Campinas-SP, 13073-300 Americana: Av. de Cillo, 3500, Parque Universitário, Americana-SP, 13467-600

Av. de Cillo, 3500, Parque Universitário, Americana-SP, 13467-600 Hortolândia: Rua Zacarias Costa Camargo, 310, Hortolândia-SP, 13184-280

Rua Zacarias Costa Camargo, 310, Hortolândia-SP, 13184-280 Indaiatuba: Av. Nove De Dezembro, 460 - Jardim Pedroso, Indaiatuba-SP, 13343-060

Av. Nove De Dezembro, 460 - Jardim Pedroso, Indaiatuba-SP, 13343-060 Jaguariúna: Rod. Dr. Gov. Adhemar Pereira de Barros - Jaguariúna/SP, 13918-110 UNIFAJ Campus II, portaria 1, Bloco 05, sala 63.

Rod. Dr. Gov. Adhemar Pereira de Barros - Jaguariúna/SP, 13918-110 UNIFAJ Campus II, portaria 1, Bloco 05, sala 63. Paulínia: Rua Salvador Lombardi Netto, 390 - Nova Paulínia, Paulínia-SP, 13140-284

Rua Salvador Lombardi Netto, 390 - Nova Paulínia, Paulínia-SP, 13140-284 Vinhedo: Av. Benedito Storani, 1390 - Jardim Alves Nogueira, Vinhedo-SP, 13280-001

Av. Benedito Storani, 1390 - Jardim Alves Nogueira, Vinhedo-SP, 13280-001 Jundiaí: Rua Barão de Teffé, 1000, Sala 91 - Parque do Colégio, Jundiaí-SP, 13208-761

Rua Barão de Teffé, 1000, Sala 91 - Parque do Colégio, Jundiaí-SP, 13208-761 Atibaia: Rua José Alvim, 42, Sala 11 - Centro, Atibaia - SP, 12940-750

Rua José Alvim, 42, Sala 11 - Centro, Atibaia - SP, 12940-750 Bragança Paulista: Rua São Francisco de Assis, 218, Sala 10 - Jardim São José, Bragança Paulista-SP, 12916-900

Rua São Francisco de Assis, 218, Sala 10 - Jardim São José, Bragança Paulista-SP, 12916-900 Nova São João: Av. Doutor Octávio da Silva Bastos, 2439 - Jd. Nova São João 13874-149

Av. Doutor Octávio da Silva Bastos, 2439 - Jd. Nova São João 13874-149 Marília: Av. das Esmeraldas, 821, Sala 704 - Marília-SP, 17516-000

Av. das Esmeraldas, 821, Sala 704 - Marília-SP, 17516-000 Andradina: Rua Paes Leme, 1598 - Sala 2 - Centro, Andradina-SP, 16900-010

Rua Paes Leme, 1598 - Sala 2 - Centro, Andradina-SP, 16900-010 Araçatuba: Rua Maurício de Nassau, 1191 - Santana, Araçatuba-SP, 16050-480 - FACULDADE FEA

Rua Maurício de Nassau, 1191 - Santana, Araçatuba-SP, 16050-480 - FACULDADE FEA Ourinhos: Avenida Altino Arantes 131, Sala 33 - Centro, Ourinhos-SP, 19900-030

Avenida Altino Arantes 131, Sala 33 - Centro, Ourinhos-SP, 19900-030 Presidente Prudente: Rua Francisco Gomes, 75, Sala 705 - Jardim Paulistano, Presidente Prudente, 19013-780

Rua Francisco Gomes, 75, Sala 705 - Jardim Paulistano, Presidente Prudente, 19013-780 Piracicaba: Av. Independência, 724, loja 7 - Bairro Alto, Piracicaba-SP, 13419-160

Av. Independência, 724, loja 7 - Bairro Alto, Piracicaba-SP, 13419-160 Araraquara: Rua Antônia de Camargo Abreu, 51, 7° andar - sala 74, Vila Velosa, Araraquara - SP, 14806-050

Rua Antônia de Camargo Abreu, 51, 7° andar - sala 74, Vila Velosa, Araraquara - SP, 14806-050 Limeira: Rua Sete de Setembro, 1163 - Sala 02 - Centro, Limeira - SP, 13480-150

Rua Sete de Setembro, 1163 - Sala 02 - Centro, Limeira - SP, 13480-150 Mogi Guaçu: Av. Mogi Mirim, 1249, Sala 32 - Morro Amarelo, Mogi Guaçu-SP, 3844-110

Av. Mogi Mirim, 1249, Sala 32 - Morro Amarelo, Mogi Guaçu-SP, 3844-110 Porto Ferreira: Rua Francisco Prado, 396 - Centro, Porto Ferreira - CEP: 13660-019

Rua Francisco Prado, 396 - Centro, Porto Ferreira - CEP: 13660-019 São Carlos: Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1515 - Vila Izabel, São Carlos - SP

Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1515 - Vila Izabel, São Carlos - SP Ribeirão Preto: Av. Independência, 3840, Sala 119 - Res. Flórida, Ribeirão Preto-SP, 14026-160

Av. Independência, 3840, Sala 119 - Res. Flórida, Ribeirão Preto-SP, 14026-160 Batatais: Rua Dom Bosco, 466 - Bairro Castelo - Batatais - SP - 14300-000

Rua Dom Bosco, 466 - Bairro Castelo - Batatais - SP - 14300-000 Franca: Av. Sete de Setembro, 500 - Sala 904 - Residencial Baldassari

Av. Sete de Setembro, 500 - Sala 904 - Residencial Baldassari Ituverava: Av Dr. José Aníbal Soares de Oliveira, 938 - Centro

Av Dr. José Aníbal Soares de Oliveira, 938 - Centro Jaboticabal: Rua São Sebastião 179 - Centro - CEP 14870-290

Rua São Sebastião 179 - Centro - CEP 14870-290 Mococa: Av. Monsenhor Demóstenes Pontes, 2131 - Jardim São José, Mococa - SP, 13736-260

Av. Monsenhor Demóstenes Pontes, 2131 - Jardim São José, Mococa - SP, 13736-260 Sertãozinho: Rua Voluntário Otto Gomes Martins, 1380 - Centro

Rua Voluntário Otto Gomes Martins, 1380 - Centro São José do Rio Preto: Av. Romeu Strazzi, 325, sala 403 - Vila Sinibaldi, São José do Rio Preto - SP, 15084-010

Av. Romeu Strazzi, 325, sala 403 - Vila Sinibaldi, São José do Rio Preto - SP, 15084-010 Barretos: Av. 29, 1131 - Centro

Av. 29, 1131 - Centro Jales: Av. Francisco Jalles, 3097 - Centro

Av. Francisco Jalles, 3097 - Centro Olímpia: Av. Depto Waldemar Lopes Ferraz, 900B - Centro

Av. Depto Waldemar Lopes Ferraz, 900B - Centro São José dos Campos: Av. Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 255, Sala 1303 - Jardim Aquarius, São José dos Campos-SP, 12246-000

Av. Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 255, Sala 1303 - Jardim Aquarius, São José dos Campos-SP, 12246-000 Sorocaba: Av. Antônio Carlos Comitre, 525, Sala 72 - Campolim, Sorocaba-SP, 18047-620

Av. Antônio Carlos Comitre, 525, Sala 72 - Campolim, Sorocaba-SP, 18047-620 Itapetininga: Rua Saldanha Marinho, 804 - 3º andar Sala 13, Centro Itapetininga CEP 18200-001

Rua Saldanha Marinho, 804 - 3º andar Sala 13, Centro Itapetininga CEP 18200-001 Itu: Rua do Patrocínio, 716 - Centro , Itu/SP Campus II (Faculdade CEUNSP) CEP 13300-200

Rua do Patrocínio, 716 - Centro , Itu/SP Campus II (Faculdade CEUNSP) CEP 13300-200 São Roque: Rua Pedro Vaz, 25 - Centro (Faculdade Cruzeiro do SUL) São Roque CEP 18130-490

Rua Pedro Vaz, 25 - Centro (Faculdade Cruzeiro do SUL) São Roque CEP 18130-490 Caçapava: Rua Ten. Mesquita, 211 - Vila Pantaleão Caçapava CEP 12280-048

Rua Ten. Mesquita, 211 - Vila Pantaleão Caçapava CEP 12280-048 Jacareí: Rua Barão de Jacareí, 839 - Centro, Jacareí-SP CEP12308-270

Rua Barão de Jacareí, 839 - Centro, Jacareí-SP CEP12308-270 Lorena: Rua Dom Bosco, 284 - Centro (Faculdade UNISAL) Lorena/SP CEP 12600-100

Rua Dom Bosco, 284 - Centro (Faculdade UNISAL) Lorena/SP CEP 12600-100 Taubaté: Av. Itália, 928 Ed. The One Tower, sala 405 - Jardim das Naçõe, Taubaté/SP CEP 12030-212

Nordeste

Alagoas ( Maceió): Av. Mendonça Júnior, 1.190, Gruta de Lourdes, CEP: 57.042-480, Maceió/AL;

Av. Mendonça Júnior, 1.190, Gruta de Lourdes, CEP: 57.042-480, Maceió/AL; Arapiraca: Rua José Jailson Nunes, 493, LOJA 5A, PISO L00 - Arapiraca Garden Shopping, Bairro Caititus, CEP: 57.311-500.

Bahia

Camaçari: R. Sabiá, quadra 4 - Lote 1 - Camaçari de Dentro - 42807-060

R. Sabiá, quadra 4 - Lote 1 - Camaçari de Dentro - 42807-060 Salvador: Rua Ewerton Visco - 290 - Edf. Boulevard Side Empresarial, sala 1704 - Caminho das Árvores - 41820-022

Rua Ewerton Visco - 290 - Edf. Boulevard Side Empresarial, sala 1704 - Caminho das Árvores - 41820-022 Itabuna: Rua Duque de Caxias , 359 - Centro - 45600-210

Rua Duque de Caxias , 359 - Centro - 45600-210 Feira de Santana: Av. Getúlio Vargas , 3337, Santa Mônica - 44055-007

Av. Getúlio Vargas , 3337, Santa Mônica - 44055-007 Vitória da Conquista: Av. Juracy Magalhães - 3340 - Bloco A - Ed. Multiplace - 7º Andar, Salas 703 e 704. - Felícia - 45055-902

Ceará

Fortaleza: Faculdade Pitágoras: Rua Barão de Aratanha, 80, Centro - Fortaleza/Ce, CEP: 60050-070

Faculdade Pitágoras: Rua Barão de Aratanha, 80, Centro - Fortaleza/Ce, CEP: 60050-070 Sobral: Faculdade UNINTA - R. Antônio Rodrigues Magalhães, 359 - Dom Expedito, Sobral - CE, 62050-100

Faculdade UNINTA - R. Antônio Rodrigues Magalhães, 359 - Dom Expedito, Sobral - CE, 62050-100 Juazeiro do Norte: Rua Francisco Cândido Magalhães, 40 Dentro do Edif. Unique Business - Salas 1508 e 1509, 15º andar - Triângulo, Juazeiro do Norte - CE, 63041-187

Maranhão

São Luís: Condomínio Michelangelo Office - Avenida do Vale 8 - Quadra 23 Loja 3 - Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-800

Condomínio Michelangelo Office - Avenida do Vale 8 - Quadra 23 Loja 3 - Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-800 Imperatriz: (Edifício Aracati Office) Rua Urbano Santos, 155 - Centro. 65900-410

Sergipe

Aracaju: Av. Doutor José Machado de Souza, 120, Ed. Horizonte Jardins Offices & Hotel -Salas 817 e 818 - Jardins, Aracaju - SE, 49025-740

Paraíba

João Pessoa: Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho; 500- salas 607 e 608 -Empresarial Liv Mall Jardim Oceania - João Pessoa, Paraíba

Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho; 500- salas 607 e 608 -Empresarial Liv Mall Jardim Oceania - João Pessoa, Paraíba Campina Grande: Rua Benjamin Constant, 170, Estação Velha -sala 1406 -Empresarial Mundo

Norte

Unidade Roraima

Boa Vista: Avenida Ville Roy, 5320- Bairro São Francisco- CEP: 69305098

Amazonas

Manaus: Rua Paxiúbas, 215, Conjunto Kyssia, R. Paxiúbas, 215 - Dom Pedro, Manaus - AM, 69040-330

Rondônia

Porto Velho: Av. Calama, 2472 - Sala 3 - 1º andar - São João Bosco, Porto Velho - RO, 76803-763

Tocantins

Palmas (Faculdade Anhanguera -Polo de Capacitação e Novo Local da Unidade CIEE-TO ): 401 Sul, Av. Joaquim Teotônio Segurado, S/N - Conj 01 - Lote 02 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77015-550

Amapá

Macapá: Quadra da Faculdade Estácio SEAMA (Polo de capacitação CIEE): Av. Jose Tupinamba de Almeida, 1223, Jesus de Nazaré, Macapá-AP

Distrito Federal

SHC/SW, EQSW 304/504 Edifício CIEE - Lote 02, St. Sudoeste EQSW

Centro Oeste

Mato Grosso do Sul

Campo Grande: R. Rio Grande do Sul, 210/220 - Jardim dos Estados, Campo Grande - MS, 79020-010

Mato Grosso

Cuiabá: Av. Mato Grosso, 226 - Centro Norte, Cuiabá - MT, 78005-030

Goiás