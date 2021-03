Manu Gavassi busca um estagiário e selecionado vai ganhar R$ 30 mil

A artista Manu Gavassi, ex-participante do BBB, precisa de ajuda para criar o conteúdo da sua nova linha com O Boticário -- e está procurando um estagiário para esse serviço!

A proposta não é um emprego em si, é uma ação criada pela agência SoWhat. Porém, tem um prêmio vantajoso e uma experiência interessante para os jovens.

A ideia é que a pessoa realmente auxilie a atriz e cantora com sua criatividade nas ações da sua nova linha com O Boticário. Quem for escolhido vai ganhar um cartão com R$ 30 mil e mais R$ 5 mil em produtos da linha Intense by Manu Gavassi.

A seleção será, é claro, pelas redes sociais. Usando as hashtags #QueroEsseEstagio e #ExponhaSuasCores, as pessoas devem se maquiar com produtos da linha, fazer um vídeo criativo e publicar em seu perfil no Instagram, Tiktok ou Twitter marcando o perfil @OBoticario.

Jurados vão escolher os melhores vídeos de acordo com os critérios de criatividade, espontaneidade, expressão de cores e o resultado da aplicação do produto da marca. E os finalistas farão uma entrevista online com a própria Manu.

Quem quiser participar precisa publicar seus vídeos até o dia 16 de fevereiro. É necessário ter mais de 16 anos, usar seu perfil pessoal nas redes sociais e não ter contrato com marcas concorrentes. Veja o regulamento pelo site.

Segundo o CEO da SoWhat, Bruno Lunardon, a ação será uma oportunidade ter uma experiência inspiradora com a Manu.

“Pensamos na ação como forma de integrar os benefícios do produto com a criatividade da marca e de Manu Gavassi. Precisaríamos também encontrar formas criativas de trazer o público para essa conversa e nada melhor do que criar um processo seletivo inusitado para um estágio mais do que recompensador”, comenta ele.