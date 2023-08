Mandando bem: Como ser aprovada em processos para programas de estágio e trainee?

Por Sônia Lesse, especialista em Diversidade & Inclusão, mentora para lideranças e diretora de experiências na Profissas

Os programas de estágio e trainee são excelentes oportunidades para estudantes e pessoas recém-formadas acessarem o mundo corporativo e desenvolverem suas habilidades profissionais. No entanto, a concorrência acirrada e a crescente utilização de processos online tornaram esses processos seletivos ainda mais desafiadores. Neste artigo, vamos discutir os desafios dos processos online, compartilhar dicas para se destacar e aumentar suas chances de aprovação.

Os desafios dos processos online

Com a evolução da tecnologia, muitas empresas optaram por realizar seus processos seletivos de forma online, o que trouxe diversos desafios para as pessoas candidatas. A ausência de interações presenciais pode dificultar a compreensão da cultura organizacional e a percepção sobre os valores da empresa. Além disso, a familiaridade com as ferramentas tecnológicas é essencial, uma vez que as pessoas precisam se adaptar a plataformas de videoconferência e testes online. Ainda destaco a acessibilidade: as dinâmicas e interações não são criadas para que todas as pessoas se deem bem. A falta de recursos financeiros e ferramentas tecnológicas também impedem que candidatas tenham acesso à internet e um computador para participar dos processos, fazendo com que participem pelo celular, o que pode comprometer seu desempenho em dinâmicas e atividades de solução de problemas que exigem consulta a documentos e informações fora da tela de videoconferência.

Dicas para quem vai aplicar nestes processos

Saiba tudo sobre a empresa: antes de participar de qualquer processo seletivo, é fundamental pesquisar sobre a empresa, sua história, valores, produtos, serviços, relação com o público e posicionamento de mercado. Essas informações não só ajudarão a entender a organização, mas também permitirão que você relacione suas próprias experiências e objetivos com os da empresa.

Elabore um currículo de destaque: seu currículo é sua primeira impressão. Certifique-se de destacar suas realizações relevantes, habilidades e experiências anteriores de forma direta e organizada. Hoje, ao participar destes processos seletivos, os currículos são vistos pelo LinkedIn ou plataformas de recrutamento. Para isso, você precisa garantir o uso de palavras-chave, apontar experiências que se conectam com a oportunidade em questão e relatar seus resultados. Caso você não tenha experiência profissional, fale sobre sua experiência em projetos acadêmicos. Se possível, se envolva em projetos pessoais ou voluntários em que possa empregar suas habilidades.

Preparação para entrevistas virtuais: a prática de entrevistas virtuais é fundamental. Teste suas ferramentas de videoconferência com antecedência, escolha um ambiente bem iluminado e livre de distrações e esteja preparado para responder a perguntas sobre suas habilidades e experiências. Quanto menos elementos e objetos atrás de você, melhor. Caso você fique pouco confortável nessas situações, treine com amigos e familiares.

Habilidades comportamentais: além das habilidades técnicas, as empresas valorizam habilidades comportamentais, como trabalho em equipe, comunicação eficaz e capacidade de resolução de problemas. Destaque exemplos concretos dessas habilidades ao responder perguntas comportamentais. Para conseguir responder a essas perguntas, você vai precisar exercitar em quais momentos você usou/destacou tais habilidades e como elas te ajudaram a conseguir resultados positivos. Faça uma lista das suas potencialidades e pontos a desenvolver, para não ser surpreendida e ficar sem resposta.

além das habilidades técnicas, as empresas valorizam habilidades comportamentais, como trabalho em equipe, comunicação eficaz e capacidade de resolução de problemas. Destaque exemplos concretos dessas habilidades ao responder perguntas comportamentais. Para conseguir responder a essas perguntas, você vai precisar exercitar em quais momentos você usou/destacou tais habilidades e como elas te ajudaram a conseguir resultados positivos. Faça uma lista das suas potencialidades e pontos a desenvolver, para não ser surpreendida e ficar sem resposta. Networking e indicações: aproveite suas conexões profissionais para obter informações privilegiadas sobre vagas e processos seletivos. Muitas vezes, as oportunidades não são amplamente divulgadas e, quando chega até você, já finalizou. Siga empresas de interesse nas redes sociais e faça parte de grupos e comunidades que compartilham vagas.

O que é importante destacar durante o processo seletivo

Motivação e entusiasmo: durante todas as etapas do processo, demonstre entusiasmo genuíno pela empresa e pela oportunidade de estágio ou trainee. Eu sei que você se inscreveu em todos os processos seletivos disponíveis, está cansada de tanta falta de retorno ou negativas das empresas, e a empresa em questão não é nenhum unicórnio fluorescente. Mas estar motivada e empolgada com o processo ajuda mais a você do que a pessoa recrutadora. Seu estado emocional no momento da avaliação vai te ajudar a estar em alerta e pensar em respostas construtivas, apoiadoras e colaborativas. Quando estamos estressadas, com medo e ansiosas, nossas respostas podem ser defensivas e corremos o risco de problematizar questões simples - e minar nossas chances de aprovação.

Adaptabilidade: as empresas procuram candidatas que se adaptem rapidamente a novos ambientes e desafios. Mostre exemplos de situações em que você teve que se adaptar e aprender rapidamente. Uma maneira de demonstrar tal habilidade é através da curiosidade e facilidade para aprender. Caso você não seja assim, tá tudo bem: mostre que está disponível e ainda tem muito tempo para aprender e desenvolver novas habilidades.

Aprendizado contínuo: a busca pelo aprendizado é uma característica valorizada. Discuta cursos, workshops ou projetos pessoais que demonstram sua busca por aprimoramento constante. Há diferentes cursos e eventos gratuitos, online e presenciais, que você pode participar. A leitura sobre tendências e atualidades também são grandes aliadas.

Experiências relevantes: relacione suas experiências anteriores com os requisitos da vaga. Seja estágios anteriores, projetos acadêmicos ou voluntariado, destaque como essas experiências o prepararam para o cargo desejado.

relacione suas experiências anteriores com os requisitos da vaga. Seja estágios anteriores, projetos acadêmicos ou voluntariado, destaque como essas experiências o prepararam para o cargo desejado. Contribuição futura: mostre como suas habilidades e conhecimentos podem agregar valor à empresa. Discuta ideias ou projetos que você gostaria de desenvolver se fosse escolhida para a vaga. Aqui vale a pena conectar com projetos que já estão acontecendo na empresa, a pesquisa pode te ajudar muito. E nada de ideias mirabolantes: se suas expectativas forem irreais para o cenário atual da empresa, eles não vão te aprovar com a justificativa de evitar que você se frustre.

Ser aprovada em processos para programas de estágio e trainee exige mais do que apenas habilidades técnicas. A preparação cuidadosa, a adaptação às dinâmicas online e a demonstração de atributos pessoais valiosos são o ponto chave para se destacar em um cenário competitivo. Para ter êxito, o autoconhecimento é fundamental. Saiba tudo sobre você, para conseguir mostrar o seu melhor neste momento de competitividade e pressão.

Como melhorar a performance numa entrevista?

Uma leitora perguntou: “Sempre que tenho que me apresentar, fico nervosa, gaguejo, entro em pânico e mal lembro do meu nome, como posso melhorar nisso e me dar bem na entrevista?”

São vários caminhos possíveis para melhorar sua performance numa entrevista, mas vou compartilhar aqui um exercício que ensino para meus clientes em mentoria:

Escreva uma apresentação sobre você, destacando sua trajetória desde a escolha profissional até seu momento atual.

Destaque suas potencialidades, desafios, superação, pessoas que foram decisivas no seu processo formativo, os resultados que você compartilhou por onde passou.

Depois, organize em tópicos de até 2 minutos: sobre você, sobre sua formação, sobre suas experiências, porque você deve ser contratada.

Treine sua apresentação, mas sem cola: faça isso com uma pessoa amiga, ou mesmo a câmera do seu celular. Quanto mais você falar sobre você, mais tranquila irá ficar ao falar com desconhecidos, ainda mais num momento de avaliação.

Caso ainda seja difícil esse exercício pra você, será o momento de procurar ajuda profissional e entender quais são seus desafios individuais.

Aproveite o “Momento Mentoria” e envie pra mim suas dúvidas sobre carreira por este formulário ou nas minhas redes sociais.