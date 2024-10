Mais resultados, menos esforço: veja 6 ferramentas de IA que vão multiplicar sua produtividade

A inteligência artificial tem transformado a forma como as empresas e profissionais realizam suas atividades diárias, permitindo maior eficiência e agilidade em diversas tarefas. Para quem busca otimizar o tempo e melhorar a produtividade, o uso das ferramentas adequadas pode fazer toda a diferença.

A seguir, a EXAME apresenta seis ferramentas de IA que têm se destacado nesse cenário, contribuindo para resultados mais rápidos e eficazes. Confira.

6 ferramentas de IA para ser mais produtivo

1. ChatGPT para assistência virtual

O ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, é um assistente virtual que utiliza IA para responder a perguntas, gerar conteúdos, revisar textos e auxiliar em processos de brainstorming. Com ele, é possível automatizar tarefas repetitivas, como redigir e-mails e criar relatórios, além de obter respostas rápidas e detalhadas para dúvidas e consultas profissionais.

Benefícios:

Geração de conteúdo com agilidade

Revisão de textos e sugestões de melhorias

Auxílio em processos criativos

2. Trello com IA para gerenciamento de projetos

O Trello, amplamente utilizado para gestão de projetos, agora conta com recursos de IA que tornam os processos ainda mais eficientes. A ferramenta permite automatizar fluxos de trabalho, como a atualização automática de quadros e a atribuição de tarefas, além de enviar notificações quando necessário, economizando tempo e esforço manual.

Benefícios:

Automação de tarefas repetitivas

Visualização clara e organizada de projetos

Facilitação da colaboração entre equipes

3. Grammarly para revisão de textos

O Grammarly é uma ferramenta de IA projetada para revisar textos, corrigindo erros gramaticais, sugerindo melhorias no estilo e corrigindo a ortografia em tempo real. Além disso, o Grammarly ajusta suas recomendações com base no tom e no objetivo do texto, tornando-o ideal para quem busca melhorar a qualidade e a clareza de suas mensagens.

Benefícios:

Revisão gramatical e ortográfica automática

Sugestões personalizadas para diferentes estilos de escrita

Aumento da qualidade e profissionalismo na comunicação escrita

4. Notion AI para organização de informações

O Notion é conhecido por sua versatilidade na organização de projetos e informações, e a integração da IA torna a experiência ainda mais poderosa. Com o Notion AI, é possível gerar resumos de notas, organizar informações complexas e até mesmo criar conteúdo com base em dados inseridos. A ferramenta é especialmente útil para quem gerencia múltiplas demandas e projetos simultâneos.

Benefícios:

Criação automática de resumos e notas

Organização e estruturação de dados com mais eficiência

Suporte na criação de conteúdo a partir de informações complexas

5. Otter.ai para transcrição de reuniões

O Otter.ai oferece uma solução prática para transcrever reuniões, entrevistas e palestras automaticamente. A tecnologia de reconhecimento de voz baseada em IA permite transformar áudio em texto com alta precisão, facilitando a geração de atas e relatórios a partir das conversas registradas.

Benefícios:

Transcrição automática de gravações de áudio

Redução do tempo gasto na elaboração de relatórios

Ideal para documentar reuniões e entrevistas

6. Zapier para automação de fluxos de trabalho

O Zapier é uma ferramenta que conecta diferentes aplicativos e automatiza o fluxo de trabalho entre eles. Com a ajuda da IA, é possível configurar "Zaps", que são ações automáticas desencadeadas por determinados eventos. Isso elimina a necessidade de realizar diversas tarefas manualmente, como, por exemplo, a inserção automática de novos contatos em um CRM.

Benefícios:

Automação de fluxos de trabalho entre diversas plataformas

Redução de tarefas manuais

Personalização e flexibilidade nos processos automatizados

Quer ser um especialista em IA?

