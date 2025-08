Mais de US$ 100 mil trabalhando de casa: veja as profissões de IA que estão crescendo no mercado

A inteligência artificial segue remodelando o mercado de trabalho global, abrindo espaço para funções antes inexistentes e que, agora, figuram entre as mais promissoras e bem remuneradas — muitas delas sem a exigência de um diploma universitário.

Um levantamento das plataformas ZipRecruiter e Indeed revela os cinco cargos ligados à IA que mais cresceram em 2024, com salários que podem ultrapassar os US$ 175 mil anuais. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Salários altos e vagas remotas impulsionam busca por emprego em IA

Com um salário médio de US$ 113 mil, as posições em IA deixaram de ser um nicho técnico exclusivo e agora se estendem por setores como varejo, finanças, saúde e educação.

O cargo de engenheiro de inteligência artificial lidera o ranking, com média salarial de US$ 106.386 e podendo chegar a US$ 156.000 entre os 10% que mais ganham.

Outras funções destacadas e que oferecem a possibilidade de trabalho remoto são:

Consultor de IA (média de US$ 113.566)

Pesquisador de IA (US$ 113.102)

Gerente de produto de IA (US$ 103.178)

Instrutor de IA (US$ 64.984).

Empresas como Meta, Netflix e Amazon têm expandido agressivamente seus times de IA, inclusive oferecendo salários que chegam a US$ 900 mil para especialistas de ponta no desenvolvimento e treinamento de modelos generativos.

O fenômeno tem aquecido o mercado e reforçado a tendência de contratações com base em habilidades.

Crescimento da IA cria novas funções além da engenharia

Engenharia de IA já não é o único caminho para quem quer se inserir na área. A popularização de ferramentas como ChatGPT e outros modelos generativos tem demandado novas funções, como moderadores de conteúdo, verificadores de fatos, treinadores de IA e gerentes de compliance.

Esses cargos são essenciais para garantir que os modelos operem de forma ética, eficaz e segura.

A transformação do mercado impulsionada pela IA foi antecipada ainda em 2020 pelo Fórum Econômico Mundial, que previu a substituição de cerca de 85 milhões de empregos até o fim de 2025 — mas também o surgimento de 97 milhões de novas oportunidades de trabalho.

Em janeiro de 2025, as buscas por "empregos em IA" no Google atingiram o maior nível desde maio de 2023, evidenciando o interesse crescente de trabalhadores que temem ser substituídos por tecnologias e buscam se adaptar à nova realidade.

