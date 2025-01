Mais de 200 mil profissionais em Wall Street serão impactados por IA, segundo a Bloomberg

A Bloomberg Intelligence bateu na porta de CTOs (Chief Technology Officer) de 93 grandes bancos, incluindo JPMorgan, Goldman Sachs e Citigroup, para avaliar qual era o panorama da inteligência artificial no mercado financeiro.

O relatório é alarmante – pelo menos para quem resiste às novas tecnologias: nos próximos cinco anos, 200 mil empregos podem ser cortados só em Wall Street.

A expectativa dos principais executivos do meio é que, com o aumento de possibilidades de automação, cerca de 3% de toda a força de trabalho deve ser reduzida. Diretores mais radicais (cerca de 25% deles) esperam que esse número fique entre 5 e 10%.

"Qualquer cargo que envolva tarefas repetitivas de rotina está em risco," afirma Tomasz Noetzel, analista sênior da Bloomberg e autor do relatório. "Bots podem tomar conta de um departamento inteiro de atendimento ao cliente, por exemplo."

Noetzel nota, no entanto, que a inteligência artificial apenas transformará esses empregos, e não eliminá-los por completo.

Não é novidade

A transformação, evidentemente, já está a todo o vapor. Em abril do ano passado, a JPMorgan afirmou que seu agoritmo de análise de fluxos de caixa reduziu o trabalho humano em 90%. A ferramenta analisa fluxos de caixa e cria previsões financeiras em segundos. As informações foram retiradas de uma matéria da Entrepreneur Magazine.

O CEO do banco, Jamie Dimon, espera que a tecnologia melhore a qualidade de vida dos trabalhadores ao possibilitar que a semana útil seja de apenas três dias e meio, ao invés dos tradicionais cinco. Tudo isso, claro, sem perder produtividade na empresa.

Já na Klarna, uma empresa de financiamento, um chatbot de inteligência artificial fez o trabalho de 700 atendentes. "A inteligência artificial será capaz de fazer tudo, incluindo o que eu faço," disse o CEO, Sebastian Semiatkowski.

Um relatório do Citibank, divulgado em junho do ano passado, apontou que o mercado financeiro era o setor com maior potencial de automações. Mais da metade das funções poderiam ser automatizadas, segundo a pesquisa.

Por outro lado, a tecnologia pode gerar valor equivalente a US$ 170 bilhões no ramo até 2028.

Especialista da EXAME concorda

Para o especialista e coordenador do MBA de Inteligência Artificial para Negócios da EXAME + Saint Paul, Miguel Lannes Fernandes, a resposta é a mesma.

“Profissionais que usam inteligência artificial vão ser mais produtivos do que aqueles que não usam”, explica. “E estamos vivendo um momento bastante oportuno, porque as primeiras pessoas que se tornarem pioneiras nas suas áreas usando IA vão se destacar. Mas, em breve, vai deixar de ser uma novidade. Em pouco tempo, todos estarão usando.”

O que deve acontecer, segundo Miguel, é o surgimento de diversas posições de trabalho para profissionais capazes de liderar projetos que utilizam inteligência artificial. Em uma rápida pesquisa no LinkedIn, é possível encontrar mais de 2 mil vagas abertas no setor.

