Estas são as maiores preocupações dos universitários brasileiros

Em que tipo de empresa os universitários do Brasil sonham em trabalhar? Em primeiro lugar, a maioria dos estudantes está em busca de uma oportunidade de desenvolvimento, de acordo com a pesquisa inédita da Universia, empresa de educação do grupo Santander.

A empresa realizou uma pesquisa “Raio-X 2021 Universia” com 11 mil pessoas, com a metodologia chancelada por professores da IA (Fundação Instituto de Administração). O objetivo era entender a perspectiva dos jovens em relação à carreira.

Segundo Anderson Pereira, CEO da Universia, a empresa existe para ajudar a sanar as dores dos jovens, ajudando a conectá-los com as melhores empresas e trabalhar com sua confiança para alcançar seus sonhos.

“Na Universia, acreditamos que podemos transformar o Brasil através da educação e da inserção de jovens no mercado de trabalho. Por isso, criamos processos seletivos educativos, com dicas, capacitações e desenvolvimento de competências durante a seleção”, afirma.

A empresa completou duas décadas de atuação no Brasil, apoiando a jornada dos estudantes com bolsas de estudo, orientação acadêmica e profissional e cursos.

Confira o resultado da pesquisa sobre as prioridades dos universitários do Brasil:

Conseguir um estágio

Aparece como a preocupação para 38% dos entrevistados e se destaca entre os estudantes do primeiro ao terceiro ano. Confira as principais questões que tiram o sono deles:

33% - falta de conhecimento técnico

32% - falta de preparo para os processos seletivos

31% - ainda não ter créditos curriculares suficientes

28% - não encontrar vagas interessantes

E o que conhecimentos os estudantes mais sentem falta?

24% - idiomas

24% - experiência profissional

16% - softwares

15% - programação

14% - pacote office

13% - curso extracurricular

4% - estudos

3% - soft skills

O que mais importa na hora de escolher um estágio?

38% - plano de carreira

37% - possibilidade de aprendizado

14% - remuneração

Ser efetivado

É uma preocupação para 29% dos entrevistados e o maior problema para os estudantes a partir do quarto ano.

Entre quem tem essa preocupação, a maioria gostaria de ser efetivado no estágio atual. O principal motivo? 55% falam que gostar do clima organizacional é sua motivação.

Quanto aos 21% que não querem continuar na empresa atual, o principal motivo é a falta de perspectiva para crescimento.

Concluir a graduação

O maior problema para os estudantes nesse ponto é financeiro: 36% têm dificuldade para pagar a mensalidade. Para 33%, a dificuldade de acompanhar o conteúdo é o que mais pesa. E 18% dizem que falta perspectiva de carreira na graduação escolhida.

Ter experiência internacional

A maioria dos estudantes (84%) está buscando oportunidades para trabalhar e estudar. E 11% pensam em apenas estudar fora do país. Entre esses, 70% querem fazer curso de idiomas no exterior e 54% almejam uma pós-graduação.

E 41% possuem proficiência em algum idioma, sendo o inglês o principal deles (89%).

Ter certeza de que escolheu o curso certo

Para 78% dos estudantes, uma experiência prática na área ajudaria a tirar a dúvida. Outros 39% acham que o tempo ajudará a encontrar a resposta e vão esperar avançar mais nas aulas e no curso para se decidir.

Abrir o próprio negócio

Entre os estudantes, 80% entraram na faculdade já sabendo que gostaria de empreender. Desses, 84% desejam abrir um negócio na sua área, porém 51% não acha que o curso preparou para o caminho de empreendedor.

Para 77,7%, a vontade de empreender é motivada pela possibilidade de independência e autonomia.

