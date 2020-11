Magalu tem vagas abertas em tecnologia. Veja os requisitos

O laboratório de Tecnologia e Inovação do Magazine Luiza está com vagas abertas em todo o Brasil, principalmente para desenvolvedores. Entre elas estão Desenvolvedor Java Júnior, Backend Sênior e Android Sênior. São 25 vagas em cidades como Franca (SP), São Paulo (SP) e Uberlândia (MG). Também há vagas de designer UX/UI e Segurança da Informação.

Para se candidatar às vagas, basta acessar o site de Carreiras da Magazineluiza e filtrar, no lado esquerdo, pelo Luizalabs.

O LuizaLabs deve disponibilizar mais vagas nos próximos meses para a cidade de São Carlos, no interior de SP, onde o laboratório de Tecnologia e Inovação do Magazine Luiza abriu um novo centro dentro do campus de inovação ONOVOLAB, que reúne diversas startups. A expectativa é que ao longo dos próximos meses a operação gere 100 empregos ligados à tecnologia.