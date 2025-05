Mães e filhos no trabalho: as histórias que mostram que legado também se constrói em família

No mundo corporativo, onde a sucessão é frequentemente um desafio, algumas mães optaram por encurtar essa transição de forma natural: trazendo os filhos para o dia a dia dos negócios ainda jovens.

No embalo do Dia das Mães, reunimos 14 histórias de empreendedoras e executivas que dividem o ambiente de trabalho com os filhos. De diferentes setores e tamanhos, essas trajetórias mostram como a união entre gerações pode acelerar a inovação, fortalecer os valores da empresa e renovar o propósito.

Karla Felmanas, Cimed: inovação com DNA familiar

Vice-presidente da farmacêutica Cimed, Karla trabalha com seus três filhos, que ocupam posições estratégicas na Cimed. A executiva celebra a troca de experiências e visões.

“Aprendemos com o olhar deles e eles com a nossa bagagem. É o ciclo da vida acontecendo no trabalho.”

Mônica Andrade e Bianca Andrade: do buffet à Boca Rosa Company

Antes de Bianca ser conhecida como influenciadora e empresária, ela ajudava a mãe em festas infantis. Hoje, Mônica é sócia na holding da filha e cuida da estratégia do negócio, que inclui a marca de beleza Boca Rosa.

“Empurrávamos carrinho de madrugada. Somos uma família com propósito e confiança”, afirma.

Ju Ferraz e Matheus Ferraz, Holding Clube

Matheus, de 20 anos, atua como assistente de produção e patrocínio na empresa onde a mãe, Ju Ferraz, é sócia-diretora. “Na Holding, somos profissionais. Em casa, mantemos nossa rotina de mãe e filho.”

Tania Bulhões e Virgílio Bulhões

A empresária, referência em perfumaria e artigos para casa, divide a gestão com os filhos: Virgílio, CEO da marca, e Daniela, Head de Relacionamento. “União de experiência com aprendizado de forma leve e enriquecedora”, define Tania.

Silvia Braz e as filhas

Influenciadora de moda com contratos milionários, Silvia hoje divide campanhas publicitárias com as filhas Maria Braz e Maria Antonia. “Nada foi forçado. Cada uma está trilhando seu caminho, mas com brilho próprio.”

Denise Cassou e as filhas do Gallerist

Criadora da marca Linnen, Denise atua ao lado das quatro filhas no comando do Gallerist. “Cada uma tem um talento e estilo único. Trabalhar com elas é inspirador e emocionante.”

Paula e Sofia Hermanny, da ViX

Fundadora da marca de beachwear ViX, Paula acompanha de perto os primeiros passos da filha como estilista. Sofia traz o olhar da Geração Z para a marca: “No trabalho, ela é mentora. Em casa, é minha mãe.”

Riccy Souza Aranha e Ciccy Halpern, da Mixed

Riccy fundou a Mixed em 1990. Hoje, as filhas comandam diferentes áreas, como a linha infantil. “A maior alegria da vida é saber que vou encontrar minhas filhas no trabalho”, afirma Riccy.

Marcia Kemp e os filhos, da Nannacay

Criadora da marca de moda social Nannacay, Marcia conta com os filhos Rafael (CGO) e Gustavo (CEO) na gestão. “Conciliar maternidade e liderança é um exercício diário. Mas construir um legado com os filhos é profundamente valioso.”

Etel Carmona e Lissa Carmona, da ETEL

Referência no design brasileiro, Etel viu a filha Lissa assumir a curadoria e a expansão da marca. “É uma história de amor que atravessa gerações. Elas reinventaram os caminhos da ETEL.”

Raquel Arnaud e Myra Babenco

À frente da galeria fundada em 1973, Raquel dividiu a direção com a filha desde 2009. Myra agora comanda a internacionalização e traz a terceira geração para o negócio.

Neusa Silveira e as filhas, do Kurotel

Referência em medicina preventiva, o Kurotel é gerido por quatro filhas de Neusa. “É um trabalho que não tem preço, mas tem muito valor”, diz a fundadora sobre ver o legado crescer em família.

Carla e Tiago Amorim

Fundadora da marca de joias que leva seu nome, Carla trabalha com o filho, conselheiro e aprendiz. “Mais do que transmitir um legado, é construir juntos. Um orgulho que transborda”, conta.

Maria Síria Salman e Gian Matteo, da Madre Reina

Fundadora da marca gaúcha de peças sofisticadas, Maria Síria agora vê o filho como CEO. “Não é apenas uma transição. É uma renovação de esperança. Ele carrega a mesma paixão.”