Mãe e dona de casa aos 21 anos, essa mulher abriu uma cafeteria móvel por US$ 10.000

Em plena juventude e sem diploma universitário, uma empreendedora da Louisiana encontrou no café e na criatividade um modelo de negócio lucrativo e flexível.

Aos 21 anos, ela decidiu transformar um antigo trailer de cavalos em uma cafeteria móvel e, poucos meses depois, já lucra mais de US$ 4 mil por mês. As informações foram retiradas do Business Insider.

Cansado das limitações da carreira corporativa? Descubra como usar capital alavancado para adquirir negócios rentáveis e assumir liderança imediata. Garanta sua vaga no Pré-MBA de Finanças Corporativas por R$ 37,00

De dona de casa a empresária do café

O sonho de empreender sempre esteve presente, mas foi apenas em 2025 que a jovem decidiu investir suas economias em um negócio próprio.

Com um orçamento de US$ 10 mil, comprou um trailer de cavalos usado por US$ 2 mil e, com a ajuda do marido, iniciou a reforma do veículo.

Em um mês, o antigo trailer ganhou pintura nova, bancadas, instalações elétricas e uma estrutura funcional para servir bebidas.

Trabalho intenso e retorno rápido

A cafeteria móvel começou a operar com jornadas de dois a três dias por semana, sempre pela manhã.

A empresária também se dedicava a outras tarefas como compras, preparação de alimentos e produção de conteúdo para o TikTok. Em apenas um mês, ela superou os US$ 4 mil de lucro antes dos impostos.

Participe do treinamento por R$ 37: descubra como entregar crescimento rápido sem começar do zero. Aprenda a gestão financeira que expande negócios existentes de forma sustentável

"Como mãe jovem e sem diploma universitário, percebi que sou capaz de muito mais — e realmente acredito que, se eu consegui abrir um pequeno negócio, qualquer um pode", afirmou.

Com o negócio ganhando tráfego, vieram também os convites para eventos, casamentos e festas particulares. Hoje, ela trabalha cerca de 30 horas por semana e já conseguiu contratar funcionários para dar conta da demanda crescente.

A importância de dominar as finanças corporativas

A história de Schweber representa uma tendência nas finanças corporativas: usar capital alavancado para adquirir negócios rentáveis e assumir posição de liderança imediata. Exige conhecimento financeiro, perfil empreendedor e muita resiliência. Mas o retorno financeiro e pessoal pode ser transformador.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.

Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)

Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico

Certificado EXAME + Saint Paul

Tenha conhecimento em finanças para a sua carreira corporativa. Conte com a EXAME + Saint Paul para isso, e faça um pré-MBA com três horas de duração e quatro aulas práticas. Clique aqui e faça sua inscrição.