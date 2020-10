Mackenzie abre vagas para cursos de mestrado e doutorado

A Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) está com as inscrições abertas para os cursos de pós-graduação stricto sensu do ano que vem. Ao todo, são 75 vagas para doutorado e 245 para mestrado em 11 áreas, como administração, arquitetura e urbanismo, direito político e econômico e distúrbios do desenvolvimento. As inscrições para o processo seletivo, que será 100% online, podem ser feitas pelo site da universidade até o dia 19 de outubro.

Além de descontos para empresas conveniadas e antigos alunos, a universidade oferece bolsas integrais aos quatro primeiros colocados em cada curso de doutorado acadêmico, assim como a possibilidade de bolsas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação, pelo MackPesquisa ou por outras agências de fomento à pesquisa.

Os cursos são voltados para profissionais com diploma de ensino superior que desejam elevar o nível de formação em pesquisa científica acadêmica e profissional em diversas áreas de conhecimento, como administração de empresas, letras, arquitetura e urbanismo, direito político e econômico, distúrbios do desenvolvimento, controladoria e finanças empresariais, educação, arte e história da cultura, engenharia elétrica e computação, engenharia de materiais e nanotecnologia, administração do desenvolvimento de negócios, economia e mercados.

Profissionais que participam desse processo seletivo poderão se tornar mestres e doutores em diversas áreas e poderão devolver ao país o conhecimento adquirido, contribuindo para a ciência no Brasil. A nota média dos programas da UPM (4,38) classifica a instituição como a segunda mais bem colocada entre as universidades brasileiras com 10 a 19 programas.

“Queremos que nossos alunos se tornem multiplicadores da formação que vão receber, seja no setor produtivo, seja no econômico, seja no acadêmico”, diz a professora doutora Maria Cristina Triguero V. Teixeira, coordenadora da Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Acadêmico ou profissional?

Os candidatos têm a opção de escolher entre cursos acadêmicos e profissionais. Os acadêmicos têm como objetivo formar pesquisadores capazes de contribuir com resultados inéditos de pesquisa de alto impacto científico, social e econômico em diversos setores. Já os profissionais são voltados para capacitação com dissertações e teses correlacionadas a demandas organizacionais, com foco em produtividade nas empresas, tecnologia e inovação.

Programas de excelência

Pelo site, é possível conferir o edital e o cronograma com todas as informações sobre os cursos, bem como a nota atribuída pela Capes aos programas. Entre os 12 programas de pós-graduação do Mackenzie, três deles são Programas de Excelência Acadêmica (Proex) por ter atingido nota 6 na última avaliação quadrienal da Capes, em 2016. São eles os programas de Arquitetura e Urbanismo, Distúrbios do Desenvolvimento e Letras. “Nossos programas se destacam pela capacidade de produção intelectual e tecnológica e pelo impacto social e educacional de teses e dissertações, mas principalmente pela qualidade da formação de nossos discentes”, afirma Maria Cristina.

O Mackenzie é uma das 36 universidades do país selecionadas para fazer parte do Programa Institucional de Internacionalização (PrInt), com financiamento acima de 10 milhões de reais. Esse projeto é coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da universidade, sob responsabilidade do pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor doutor Felipe Chiarello de Souza Pinto, cujo principal objetivo é desenvolver planos estratégicos de internacionalização para melhorar a qualidade dos cursos de pós-graduação no país atrelados ao fomento da visibilidade internacional da pesquisa científica realizada no Brasil.

A iniciativa envolve convênios gerais que permitem diversas atividades científicas em redes colaborativas de pesquisa internacionais, intercâmbios de docentes e discentes, publicações em coautoria estrangeira e eventos científicos, entre outros. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UPM considera que um dos principais objetivos do PrInt Capes-UPM é fomentar a internacionalização dos currículos de pós-graduação stricto sensu em todos os níveis. Confira, a seguir, os programas com inscrições abertas: