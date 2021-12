Mackenzie abre processo seletivo para vagas remanescentes de pós-graduação

A Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), uma das mais tradicionais instituições de ensino, anunciou a abertura de processo seletivo para vagas remanescentes nos cursos de pós-graduação Stricto Sensu.

Os programas concedem aos estudantes a possibilidade de ampliar o conhecimento e a vivência em suas áreas de pesquisa e atuação profissional.

“Eles oferecem aos nossos alunos uma formação acadêmica, profissional e científica de excelência, baseada em evidências, mediante desenvolvimento de habilidades e competências de pesquisadores de alto padrão, que possibilitam ao profissional produzir resultados inéditos de pesquisa de elevado impacto científico, social e econômico nas diferentes áreas do conhecimento”, afirma o Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação do Mackenzie.

As inscrições para as vagas remanescentes de pós-graduação vão até o dia 17 de janeiro de 2022, e podem ser feitas através do site oficial da instituição.

Opções para múltiplas competências

Todos os programas de pós-graduação Stricto Sensu da Universidade Presbiteriana Mackenzie oferecem aos alunos a oportunidade de desenvolverem projetos de pesquisa com instituições estrangeiras parceiras do Mackenzie, desenvolver projetos em cotutelas e realizar cursos de doutorados com possibilidade de fazer parte do Programa de Doutorado-sanduíche no exterior.

A instituição também possui laboratórios, amplas salas de aula, tecnologias de alta complexidade e plataformas digitais que fornecem o suporte necessário para a formação discente tanto na modalidade presencial como virtual, devido ao contexto da pandemia causada pela covid-19.

Cursos disponíveis O Mackenzie conta com 13 programas de pós-graduação Stricto Sensu no campus Higienópolis, em São Paulo, divididos nas seguintes modalidades, de acordo com seus objetivos de formação: Mestrado acadêmico Objetivo: aperfeiçoar a competência científica do discente, oferecendo contribuição à proficiência acadêmica de pesquisa. A meta é enriquecer a formação nas diferentes áreas do conhecimento mediante estudos com impacto científico, social e econômico. Cursos oferecidos: administração de empresas, arquitetura e urbanismo, ciências e aplicações geoespaciais, direito político e econômico, distúrbios do desenvolvimento, educação, arte e história da cultura, engenharia de materiais e nanotecnologia, engenharia elétrica e computação e letras. Mestrado profissional Objetivo: aperfeiçoar a competência científica dos discentes mediante o estudo de técnicas, processos ou temáticas que atendam a alguma demanda do mercado de trabalho, agregando, no setor produtivo, competitividade e produtividade. Cursos oferecidos: administração do desenvolvimento de negócios, computação aplicada,

controladoria e finanças empresariais e economia e mercados. Doutorado acadêmico Objetivo: formação científica de excelência, com o desenvolvimento de habilidades e competências de pesquisadores de alto padrão que ofereçam resultados inéditos de pesquisa de elevado impacto científico, social e econômico nas diferentes áreas do conhecimento. Cursos oferecidos: administração de empresas, arquitetura e urbanismo, ciências e aplicações geoespaciais, direito político e econômico, distúrbios do desenvolvimento, educação, arte e história da cultura, engenharia de materiais e nanotecnologia, engenharia elétrica e computação e letras. Doutorado profissional Objetivo: visa a capacitação a fim de atender às demandas sociais, econômicas, organizacionais ou profissionais dos diversos setores da economia. Tudo isso, tendo em vista o desenvolvimento nacional, regional e local por meio da tecnologia e da inovação, seja em atividades industriais, seja em serviços públicos ou privados. Curso oferecido: controladoria e finanças empresariais.

Expectativas para o próximo ano letivo

De acordo com a Profa. Dra. Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira, coordenadora de programas de pós-graduação do Mackenzie, a instituição irá aguardar os relatórios/portarias das autoridades competentes. Entretanto, de acordo com as medidas sanitárias atuais, é altamente provável que os programas de pós-graduação da universidade retornem paulatinamente em modelos híbridos em razão da segurança que pretendemos preservar para alunos e professores. Contudo, a qualidade do ensino e a pesquisa será mantida nos patamares da universidade antes e durante a pandemia

“Discentes e docentes dos programas de pós-graduação da universidade avaliaram positivamente todos os quesitos da implantação do modelo virtual síncrono de ensino durante a pandemia”, observa a coordenadora.

Entre março de 2020 e junho de 2021, todas as aulas, orientações e bancas de qualificação de mestrado e doutorado da pós-graduação do Mackenzie foram conduzidas no modelo virtual, seguindo as diretrizes do Conselho Nacional de Educação e do Ministério de Saúde. “Esse processo foi devidamente monitorado e avaliado semestralmente quanto aos seus resultados pela Coordenadoria de Governança Universitária e Desempenho Institucional por intermédio da Comissão Própria de Avaliação”, finaliza a Profa. Maria Cristina.