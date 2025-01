“Todos os anos são extraídos 100 milhões de toneladas da natureza para produzir moda”, afirma Luanna Toniolo, que norteada por esse cenário decidiu em 2016 fundar a TROC, plataforma de moda circular que redefiniu o conceito de “brechó” no Brasil. Com formação em Direito, Toniolo decidiu apostar no que muitos conhecem como “empreendedorismo verde” durante um mestrado em marketing nos Estados Unidos. “Quando voltei para o Brasil grávida acharam que era uma loucura apostar tudo o que eu tinha em um brechó de alta qualidade, até porque não era um setor tão aceitável como nos Estados Unidos”, afirma.

O negócio deu tão certo que chamou a atenção do Grupo Arezzo, hoje Azzas 2154, após a fusão com o Grupo Soma. A compra da TROC pelo grupo liderado por Alexandre Birman foi anunciada em 2020, mantendo Toniolo como CEO, que aceitou a oportunidade como um novo aprendizado. “Passamos de uma mentalidade de startup para uma governança corporativa, onde cada decisão precisava ser alinhada com diferentes stakeholders. Foi um aprendizado e crescemos com essa decisão”, conta a executiva.

A TROC cresceu 800% nesses quatro anos dentro do grupo, segundo Toniolo, mas em 2025 a companhia passará por mais uma mudança de gestão. Será o primeiro ano em que a TROC não contará com a gestão de Toniolo, que compartilhou com exclusividade à EXAME a sua saída da empresa. “Não é fácil deixar algo que você construiu com tanta dedicação, mas chega um momento em que você precisa fazer escolhas e se manter firme no seu propósito”, afirma Toniolo. Para mim, a sustentabilidade não deve ser apenas uma estratégia de negócio, mas uma escolha de propósito”.

No final de novembro, o Azzas 2154 comunicou ao mercado o encerramento de quatro marcas: Alme, Dzarm, Reversa (linha feminina da Reserva) e Simples. "O grupo estava analisando o que fazer com algumas marcas do portfólio, se venderiam ou se manteriam no grupo, e uma delas seria a TROC, mesmo a companhia apresentando ótimos resultados", afirma Toniolo.

A saída oficial de Toniolo está prevista para fevereiro de 2025. Para o cargo de presidente da TROC, o grupo ainda não tem um nome definido.

Nova página, novo mercado

Com a saída da TROC, Toniolo busca novos desafios no mercado e um deles é compartilhar o seu conhecimento de empreendedorismo com o público feminino. “Quero ajudar outras mulheres a alcançar seus objetivos, não apenas nos negócios, mas em suas vidas”, afirma. A ideia é expandir a atuação do "POMS - Educação por Inspiração", projeto criado no ano passado por Toniolo e que oferece aulas para mulheres que desejam empreender do zero, seja no setor de brechó ou em outros nichos.

Outro projeto que Toniolo irá se dedicar neste ano será a The3Percent, uma plataforma que irá receber projetos de empresas de mulheres que poderão ser impulsionados, seja por ideias ou até por aportes. O projeto foi idealizado por Toniolo, junto com Patrícia Lima, CEO da Simple Organic, e Manuela Bordasch, CEO da Steal the Look. “Vimos a oportunidade de analisar os negócios de uma forma madura e orientar os passos das empreendedoras para que elas estejam no caminho certo do crescimento.”

Após criar uma empresa e vender para um grande grupo, Toniolo busca devolver o que de bom aprendeu nesta trajetória - e aprender a ser líder foi uma das maiores lições para ela até agora.

“Liderança não é sobre fazer com que tudo dependa de você, mas sobre preparar pessoas para que o legado continue, independente de quem esteja à frente”.

Neste mês, a TROC alcançou um marco de sustentabilidade importante ao economizar 2 bilhões de litros de água desde a sua criação. Segundo Toniolo, cada peça que é produzida hoje no mercado da moda gasta no mínimo 2,7 mil litros de água. "Esse é um dos dados que mostra como o setor de brechó pode contribuir para um consumo mais sustentável", afirma.

A companhia também demonstra sustentabilidade na área econômica. Em 2024, a TROC fechou o ano com faturamento de R$ 39 milhões, apresentando um aumento de 35% em relação ao ano passado. “Crescemos 53% em EBITDA em 2024, foi o melhor ano da TROC em equilíbrio financeiro”, afirma a executiva. “A TROC é um símbolo de que sustentabilidade e desenvolvimento econômico podem caminhar juntos. É um movimento que nos lembra que um mundo mais sustentável é possível e necessário.”

Sobre o futuro da TROC, Toniolo diz que espera o melhor. Para ela, seja dentro ou fora da Assas 2154, o desejo da fundadora, e da agora ex-CEO, é de ver a companhia funcionando como uma empresa que valoriza e defende a moda sustentável.