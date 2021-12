Loggi abre vagas em nova turma de formação de gerente de produto

A Loggi abriu inscrições para sua segunda turma do Future PM, programa de recrutamento e formação de gerentes de produto dentro da empresa.

Após testar o projeto piloto para o programa de formação com vagas apenas para mulheres, agora a empresa volta a abrir vagas com o foco na contratação de uma pessoa negra residente no Brasil e dois profissionais residentes em Portugal.

Para essas duas posições, as candidatas irão trabalhar no escritório da Loggi em Lisboa.

A iniciativa tem o foco duplo: além de formar esse tipo de profissional multidisciplinar em falta no mercado, a ideia é também buscar pela diversidade.

O gerente de produto é o elo entre os clientes, a estratégia da empresa e a tecnologia. Essa profissão exige conhecimento em negócios, fatores humanos e tecnologia.

A formação dura dois anos e tem quatro pilares. Os dois primeiros são o aprendizado na prática e orientado ao impacto. Depois, outro pilar é a mentoria com profissionais mais experientes em tecnologia e, por último, a rotação por áreas.

As pessoas já vão entrar na empresa contratadas como gerente de produto e sair do programa como gerente de produto sênior.

Como participar do Future PM

A empresa não pede experiência para as vagas no Brasil. Para as duas vagas em Portugal, será necessário ter alguma experiência na área.

Entre os requisitos, a Loggi procura por pessoas com ótima comunicação verbal e escrita, curiosidade, capacidade de aprendizado rápido e proatividade. Também é necessário ter capacidade de ler em inglês e a prioridade será para pessoas recém-formadas, com até dois anos de experiência profissional.

O início do programa está marcado para fevereiro de 2022. Confira as vagas de gerente de produto pelo site de carreiras.

