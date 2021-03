Loft, PicPay, Ambev: Veja mais de 2.300 vagas de emprego em todo o Brasil

Está procurando uma oportunidade de emprego? Para ajudar na busca, a lista a seguir tem 15 empresas que concentram mais de 2.300 vagas de emprego para profissionais em todo o Brasil (ou até no mundo todo).

Diversas empresas já tomaram a decisão de manter a equipe em home office para sempre. Outras se preparam para o trabalho híbrido, entre escritório e a casa dos funcionários. Com a pandemia, a maioria das empresas na lista dá a oportunidade de fazer home office no momento.

Algumas das oportunidades, como da Decathlon e da Assaí Atacadista, são presenciais, pois as empresas procuram pessoas para trabalhar nas lojas.

Enquanto isso, a eureciclo tem cerca de 20 vagas totalmente remotas (e que aceitam que a pessoa trabalhe de qualquer lugar) para as áreas de desenvolvimento, jurídico, financeiro, administrativo, marketing e comercial.

A lista também tem oportunidades na Ambev, PicPay, Loft, Evino, Quali e muitas outras. Confira:

PicPay

A fintech abrirá ao longo do primeiro trimestre mais de 450 vagas em tecnologia -- e as posições poderão ser em regime remoto. Elas são voltadas para profissionais de ciência de dados e de engenharia de software. Serão selecionadas pessoas em diferentes estágios de carreira, incluindo posições de liderança.

Confira mais informações.

Agibank

São quase 400 vagas de emprego para diferentes áreas e regiões do Brasil. A empresa aderiu ao modelo de trabalho flexível para os empregados em 2020, com a opção de home office permanente ou híbrido para quem consegue realizar as atividades remotamente. O mesmo modelo será mantido em 2021.

Entre as posições abertas, 160 serão para a área comercial. Nesse caso, não é possível fazer home office, pois os profissionais atuam nos pontos de atendimento ao cliente. E a nova empresa de tecnologia do banco, a Hypeflame, terá 113 das vagas.

Confira as oportunidades.

GFT Brasil

São 320 vagas abertas para profissionais de tecnologia nas áreas de dados, cloud, arquitetura e desenvolvimento de software. Dessas vagas, 230 são para contratação no modelo de home office. As outras oportunidades são para os escritórios de Alphaville, São Paulo, Sorocaba e Curitiba.

Confira as vagas aqui.

Meta

A empresa de soluções em tecnologia cresceu 51% em 2020 e começa o ano contratando. São mais de 250 vagas abertas para pessoas em todo o Brasil. As contratações serão focadas nas posições de qualidade de software, desenvolvedores, gerentes de projetos e áreas de suporte. A empresa oferece como benefícios a carga horária flexível e o formato de home office.

Confira as oportunidades.

Assaí Atacadista

A empresa abriu 229 vagas de emprego na zona sul de São Paulo. As oportunidades, criadas para compor o time de uma nova loja que será inaugurada no bairro Mercês, nos próximos meses, são todas efetivas e abrangem diferentes áreas e funções operacionais. Os interessados devem se cadastrar no site até o dia 3 de março.

Quali

A administradora de planos de saúde tem 170 vagas para as áreas de Marketing e Comunicação, Comercial, User Experience, Operações, Produtos, Atendimento e TI, em cargos de diferentes níveis, como jovem aprendiz, assistente, consultor, analista, coordenador e especialista. Veja todas as vagas aqui.

Hilab

São 100 vagas para áreas como logística, fábrica, tecnologia, RH, vendas e laboratório. A área comercial terá 80 das oportunidades. Confira as vagas aqui.

Dito

A empresa de tecnologia para o varejo adotou o trabalho remoto permanente para seus funcionários -- e abriu 100 vagas de emprego já no novo modelo. As oportunidades são para as áreas de Tecnologia, Comercial, Sucesso do Cliente, Recursos Humanos, Administrativo e Financeiro. Veja mais aqui.

Pontomais

A startup de tecnologia para o RH planeja abrir 95 vagas de emprego em 2021. As oportunidades são nas áreas de marketing, vendas, desenvolvimento, atendimento, administrativo e Business Intelligence (BI). Em março, a empresa pretende retomar o trabalho presencial em Curitiba. Até lá, o trabalho deve ser híbrido ou totalmente remoto.

Confira as oportunidades aqui.

Decathlon

A empresa tem mais de 70 vagas em suas 39 unidades em todo o Brasil. São cargos de assistente de vendas, vendedor, gerente de seção, analista de planejamento e líder de produção. Veja as vagas no site.

Ambev

A Ambev está procurando por profissionais de todo o Brasil para trabalhar em seu estúdio de conteúdo, o DraftLine. São 50 vagas de emprego nas áreas de estratégia, mídia e dados.

As vagas na área de estratégia são para trabalho remoto, com oportunidades de estrategista pleno, insights de consumidor sênior, criatividade e conteúdo, planejamento, entre outros.

Veja como se inscrever.

Loft

São 33 vagas em tecnologia para engenharia de software, engenharia de dados e ciência de dados. A empresa tem cargos de liderança na área e também procura por pessoas especialistas em programação Back-end, Front-end e Full Stack. Confira as vagas no site.

Evino

São 31 oportunidades do nível júnior a sênior, com cargos como estagiário de Comércio Exterior, analista de Marketing, especialista em Contabilidade, engenheiro de Dados e até mesmo COO (Chief Operating Officer). Existem vagas para o escritório em São Paulo e também para trabalho remoto. Confira aqui.

Agrotools

São mais de 30 vagas para a plataforma digital para o mercado corporativo agro. A empresa cresceu 350% em 2020 e quer ampliar mais sua equipe, com oportunidades para desenvolvedores, programadores, executivos de vendas e cientistas de dados. Algumas vagas são totalmente remotas, com oportunidades abertas para profissionais de todo o Brasil, e outras são presenciais. Confira mais no site.

Eureciclo

São quase 20 vagas para desenvolvimento, jurídico, financeiro, administrativo, marketing, comercial, entre outros. Todas as posições são remotas e aceitam candidatos de todo o mundo. Para se candidatar, é preciso preencher o formulário aqui.