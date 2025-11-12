Lista revela os 10 cursos universitários mais valiosos — um pode ter salário de 6 dígitos

Um estudo recente analisou as perspectivas salariais e as taxas de desemprego de diferentes graduações, revelando quais são os diplomas universitários mais valiosos para quem busca boas remunerações e estabilidade no mercado de trabalho. As informações são de uma reportagem publicada pela CNBC.

A análise considerou fatores como salários médios, taxa de desemprego e a porcentagem de graduados que necessitam de diplomas avançados para prosperar em suas carreiras. Abaixo, é possível conferir a lista completa.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

Estes são os 10 diplomas universitários mais valiosos

Engenharia Elétrica Engenharia de Computação Engenharia de Petróleo Engenharia Aeroespacial Ciência dos Materiais Engenharia Mecânica Tecnologia de Engenharia Elétrica Mecânica de Engenharia, Física e Ciência Engenharia Química Ciência Atuarial

Entre os diplomas mais valiosos, as áreas de tecnologia chamam atenção, especialmente com o avanço e popularização da inteligência artificial.

Na visão de especialistas, a IA tem se mostrado uma força motriz por trás de inovações tecnológicas e automações que estão transformando indústrias inteiras. Por isso a demanda por profissionais capacitados nessa área aumentou e esses diplomas se tornaram ainda mais procurados e valorizados.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

Salários podem ultrapassar os US$ 100.000 anuais

Uma reportagem da CNBC revela, segundo dados do Indeed, que muitos dos cargos que exigem habilidades em IA pagam salários na casa dos seis dígitos. Nos Estados Unidos, a média salarial para essas funções é de U$ 174 mil por ano.

No Brasil, segundo um estudo da Robert Half, a média mensal pode chegar a R$ 35 mil (isso para cargos de alta gestão e em grandes empresas), o que equivale a R$ 420 mil por ano.

EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero. Garanta sua vaga clicando aqui.

Esse curso ensina IA do zero

De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

Automatizar tarefas repetitivas. ⁣

Personalizar sua abordagem profissional. ⁣

Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣

Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣

Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.