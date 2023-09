Lista de estágio: Carrefour, Novo Nordisk e outras empresas têm vagas de trabalho para estudantes

Para os estudantes que buscam uma oportunidade de estágio, selecionamos algumas vagas que estão disponíveis no mercado.

Veja os requisitos:

Bluney

O grupo Bluney é uma empresa tradicional no segmento fotográfico, e está com vagas abertas para estagiários que atendam os seguintes requisitos:

Ter conhecimento em pacote office - nível intermediário;

Engajado para obtenção de uma comunicação eficaz, pró-ativo, vontade de aprender e disposto a ajudar;

Conhecimento de redes sociais / Internet e CRM;

Ter experiência em vendas será um diferencial.

A bolsa-Auxílio é de R$1.300,00 e terá como benefícios: vale-transporte, vale-refeição e seguro de Vida.

Inscrição: poderão ser feitas no site do CIEE.

Eaton

A Eaton, empresa de gerenciamento inteligente de energia dedicada a melhorar a qualidade de vida das pessoas e a proteger o meio ambiente, busca 20 mulheres estudantes de graduação de Engenharia para o Programa de Estágio de Verão Eaton 2024.

As candidatas devem ter previsão de conclusão de graduação entre dezembro de 2023 e junho de 2024 e disponibilidade para estagiar 30h semanais nas cidades de Caxias do Sul/RS, Mogi Mirim/SP, São José dos Campos/SP ou Valinhos/SP pelo período de três meses (entre dezembro de 2023 e março de 2024). Para algumas vagas, é desejável que as estagiárias possuam conhecimento do Pacote Office e inglês.

Sobre os benefícios, a empresa oferece: restaurante, transporte, seguro de vida, assistência médica e odontológica.

As vagas são para estagiar em áreas como Forjaria, Manufatura, Manutenção, Planejamento de Materiais, Processos, Produto, Qualidade, Recursos Humanos, Supply Chain, Transformação Digital e Tratamento Térmico. O prazo para inscrição é até o dia 26/09

Inscrição: para fazer as inscrições, acesse o site da Cia de Estágios.

O Grupo Carrefour Brasil está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Afirmativo Carrefour 2023. São 10 vagas exclusivas para estudantes que se autodeclaram pretos(as) e pardos(as) e que estejam cursando bacharelado ou tecnólogo (diversas áreas), a partir do 2° semestre no período noturno, com previsão de conclusão de curso entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.

O modelo de trabalho é híbrido, com dias presenciais no Banco Carrefour (Morumbi - São Paulo/SP) e Matriz Carrefour (Alphaville/SP). A empresa valoriza a diversidade e inclusão dentro de seus processos seletivos e apresenta uma trilha de desenvolvimento especial desenhada para que estagiários e estagiárias possam alcançar voos cada vez mais altos, além de avaliações de estágio, feedbacks e possíveis movimentações internas e efetivações.

Os aprovados irão atuar em áreas como Comercial, Planejamento Estratégico, Finanças e Gestão. Além de bolsa-auxílio de R$ 1500, terão direito a benefícios como Assistência médica, Seguro de vida, Cartão Carrefour (5% de desconto), Restaurante no local (VR no banco), Gympass e Day off no dia do aniversário. O prazo de inscrição é até o dia 24/09.

Inscrição: Acesse o site da Cia de Estágios.

H.B. Fuller

A H.B. Fuller, fabricante de soluções inovadoras para presentes, busca estudantes para o Programa de Estágio 2024.

O programa tem duração de até 24 meses, período em que os estagiários poderão desenvolver até dois projetos (um por ano) com o suporte do seu mentor e apresentados para a banca de gestores, sendo que, ao final de cada ano, a empresa premiará os melhores projetos apresentados.

São 14 vagas para estagiar em áreas como Engenharia de Processos, Laboratório de Desenvolvimento, Logística, Marketing, Operação, Qualidade, Supply Chain e Vendas, entre outras, nas cidades de Guarulhos/SP, Campinas/SP e Curitiba/PR.

Alunos de diversos cursos de graduação podem se inscrever, desde que tenham a formação prevista para junho ou dezembro de 2025.

A companhia disponibiliza benefícios como seguro de vida, vale-refeição ou refeitório na empresa, assistência médica, vale-transporte ou estacionamento no local e recesso remunerado.

O valor da bolsa-auxílio varia: R$2.000,00 (Guarulhos e Campinas) e R$1.800,00 (Curitiba)

Prazo de inscrição: 30/09

Inscrição: o prazo para se inscrever é até o dia 30/09 e deve ser realizado no site da Cia de Estágios.

Henkel

A Henkel, empresa de adesivos e dona das marcas Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf Professional, abriu 22 vagas de estágio para universitários de diversas áreas de graduação com bolsa-auxílio de R$ 1900. As oportunidades são para as três unidades da Henkel no estado de SP: São Paulo, Itapevi e Jundiaí.

Os interessados para o Programa STEP (Students Talent Empowerment Program) devem cursar o ensino superior com formação prevista entre dezembro de 2024 e junho de 2026. Os talentos universitários selecionados iniciam suas atividades na companhia no começo do ano que vem.

As inscrições contemplam os cursos de Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comunicação Social/Marketing, Direito, Economia, todas as Engenharias, Química e Relações Internacionais.

Os estudantes aprovados terão direito a benefícios como bolsa-auxílio, além de vale refeição ou alimentação no local; planos de saúde e odontológico; fretado, vale-transporte ou estacionamento; desconto no Gympass; seguro de vida; 13ºbolsa auxílio; cartão benefício de Natal. O prazo para as inscrições é até o dia 05 de novembro.

Inscrições: acesse o site da Companhia de Estágio

Innova

A Innova, empresa do segmento petroquímico e de transformação de plásticos, com fábricas situadas estrategicamente em Manaus/AM e Triunfo/RS está com o recém-lançado Programa de Estágio Innova 2024, com bolsa-auxílio de R$ 1800.

Ao todo, o programa contempla 16 vagas, sendo 11 para alunos de graduação e 5 de cursos técnicos para atuar em cidades como Barueri/SP, Manaus/AM e Triunfo/RS.

Entre os cursos aceitos estão Administração, Bacharelado em tecnologia da informação, Ciência da computação, Ciência de dados, Ciências contábeis, Ciências contábeis e atuariais, Comércio exterior, Comércio exterior e negócios internacionais, Comércio internacional, Contabilidade e Engenharia ambiental (sanitária e/ou urbana). É importante ter previsão de conclusão de curso a partir de junho de 2025. Além disso, são desejados conhecimentos em inglês, Excel, Power Point e Word.

Inscrição: As inscrições poderão ser feitas no site da Cia de Estágios até o dia 15/10.

A Novo Nordisk, farmacêutica fundada há 100 anos, com sede na Dinamarca, está em busca de estudantes para o Programa de Estágio Novo Nordisk 2024.

Podem se inscrever, estudantes com conclusão da graduação prevista entre junho de 2025 e dezembro de 2026. As oportunidades são para duas áreas: Trade Marketing (Comercial) e Áreas de Escritório (Administrativas).

A empresa oferece benefícios como vale-transporte, vale-refeição e alimentação, seguro de vida, convênio médico e odontológico, auxílio farmácia (80% de desconto), vale combustível, programa de desenvolvimento e treinamento personalizado e workshops de inglês e espanhol.

Para participar das vagas comerciais, é necessário estar matriculado em cursos como Administração, Comunicação Social, Economia, Engenharia de Produção, Farmácia, Marketing e Relações Internacionais, além de ter inglês básico, Excel intermediário e habilitação definitiva na categoria B - a companhia disponibilizará um carro funcional para cada estagiário. Essas oportunidades são para estagiar presencialmente nas cidades de Fortaleza/CE, Aparecida de Goiânia/GO, Goiânia/GO e Mauá/SP.

Já candidatos que estudam em cursos como Administração, Secretariado Executivo, Secretariado Executivo Bilíngue e Secretariado Executivo Trilíngue, podem se inscrever no processo seletivo para as Áreas de Escritório. Dependendo da vaga, é interessante ter conhecimentos básicos em Excel e/ou inglês. O modelo de trabalho é híbrido, com dias presenciais em São Paulo/SP, e oferece o benefício adicional Gympass.

Inscrição: o prazo para as inscrições é até o dia 17/10 e poderão ser feitas no site da Cia de Estágios.

Rôgga

A Rôgga Empreendimentos, construtora na região de Santa Catarina, está com vagas disponíveis no Programa de Trainee 2023. Os aprovados irão atuar em Joinville, Penha, Balneário Piçarras, Barra Velha, Itapoá, Jaraguá do Sul e Blumenau, em Santa Catarina e em Curitiba, no Paraná. Entre as áreas de atuação destacam-se: Comercial, Produção, Produtos, Projetos e Melhoria Contínua.

São elegíveis profissionais formados a partir de dezembro de 2019 ou com previsão de formatura em dezembro de 2023, em cursos como Administração, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas.

O modelo de trabalho é 100% presencial, de segunda a sexta, das 08h00 às 17h48. Para as vagas do comercial e do litoral é exigido ter CNH na categoria B. Os trainees terão acesso a diversos benefícios, entre eles, vale-transporte, auxílio alimentação, seguro de vida, convênio com farmácias, plano de saúde e Plano de Participação nos Resultados (PPR).

O programa contempla job rotation com as diretorias, mentorias, capacitações técnicas e comportamentais, entrega de projeto individual ao final do programa, possibilidade de efetivação para futuros cargos.

Inscrição: até o dia 29/09 no site da Cia de Estágios.

Shinagawa Refractories

A japonesa Shinagawa Refractories, empresa de refratários no Brasil, está com vagas de estágios com bolsa-auxílio que varia entre R$1.340 até R$ 2 mil.

Entre os benefícios estão o vale-transporte, vale-alimentação e assistência médica.

Requisitos:

Ensino Superior cursando em: Administração, Logística, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Ciências da Computação /Programação.

Formação prevista a partir de Jun/2024.

Residir em: Campinas, Vinhedo, Valinhos ou Louveira.

Inscrição: acesse o site do CIEE para participar do processo seletivo.

O UnitedHealth Group, empresa do setor de saúde, está com 20 vagas abertas para o Programa de Estágio Assistencial UHG 2024, para trabalhar em Rio de Janeiro/RJ e nas seguintes cidades em SP: Guarulhos, Jundiaí, Santos, São Bernardo do Campo, São Paulo e São Vicente.

São elegíveis estudantes de cursos como Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional. Para cursos com quatro anos de duração, devem estar matriculados a partir do 7º semestre e, para cursos de cinco anos, a partir do 8º semestre.

As vagas são para estagiar 30 horas semanais, sendo 6 horas por dia, com 1 hora de almoço ou 15 minutos de intervalo. Entre os benefícios oferecidos destacam-se assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição ou refeitório, Gympass ou Totalpass e Jornada de desenvolvimento.

Inscrição: poderá ser feita até o dia 05/10 no site da Cia de Estágios