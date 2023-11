Lista de emprego: essas empresas têm mais de 3 mil vagas, com salário que pode chegar a R$ 10 mil

Para você que busca uma oportunidade de emprego, veja as mais de 3 mil vagas disponíveis neste mês:

Atlas Schindler

A Atlas Schindler, empresa líder em transporte vertical, está com quase 100 vagas de trabalho abertas para atuação nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Alagoas, Ceará, Bahia e Goiás, além da capital federal. Somente em São Paulo, são mais de 40 vagas.

As oportunidades abrangem diversas áreas, como:

Administração: para profissionais com formação em administração, gestão, marketing ou áreas afins.

Logística: para profissionais com formação em logística, supply chain ou áreas afins.

Engenharia: para profissionais com formação em engenharia mecânica, elétrica, civil ou áreas afins.

Instalação e manutenção preventiva de equipamentos: para profissionais com formação técnica ou superior em áreas afins.

Qualidade e segurança de produtos: para profissionais com formação técnica ou superior em áreas afins.

Comercial: para profissionais com formação em administração, marketing ou áreas afins.

Vale lembrar que para cada uma das opções existem requisitos e salários diferenciados. Porém, além de possibilitar remuneração compatível com o mercado, a empresa ainda oferece assistência médica e odontológica, vale alimentação, vale refeição, vale transporte, auxílio farmácia, seguro de vida e para acidentes pessoais, previdência privada, plataforma de aprendizagem online e participação nos lucros.

Inscrição: As informações sobre vagas e orientações para se candidatar estão no site oficial da empresa, em Nossas Vagas.

BrasilCenter

A BrasilCenter, empresa especializada na gestão de soluções de atendimento aos clientes, anuncia a abertura de mais de 570 vagas de trabalho em todas as regiões do Brasil. As oportunidades são para duas áreas: Consultores de Vendas, responsáveis por prospectar clientes em condomínios e realizar ações de relacionamento com moradores para oferecer produtos e serviços de telecomunicações, e Operadores de Call Center. Os candidatos devem ser maiores de 18 anos, ter Ensino Médio Completo e, de preferência, experiência na área de atuação.

Para as mais de 570 vagas abertas, destaque para 173 oportunidades em Vila Velha (ES), 150 em Ribeirão Preto (SP), 69 em Goiânia (GO), 49 em Juiz de Fora (MG), 29 em Campinas (SP), 12 em Belo Horizonte (MG) e 12 em São José dos Campos (SP). Diversas vagas também estão abertas nas cidades de São Paulo, Bauru, Guarulhos, Santo André, São José do Rio Preto, Americana, Osasco, Santos, Sorocaba e Jundiaí (SP); Rio de Janeiro e Niterói (RJ); Curitiba (PR); Fortaleza (CE); Vale do Itajaí e Florianópolis (SC); João Pessoa (PA); São Luis (MA); Vitória (ES); Brasília (DF); Natal (RN); Recife (PE); Salvador (BA); Aracaju (SE); Belém (PA) e Porto Alegre (RS).

Todas as posições também estão abertas para pessoas com deficiência (PCD) e contam com diversos benefícios, como assistência médica, assistência odontológica, auxílio-creche, seguro de vida, vale refeição e transporte, além de participação nos lucros. Vale destacar, ainda, que algumas das oportunidades para Call Center são para home office, incluindo ajuda de custo, mobiliário e computador.

Inscrição: Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar seu currículo no site do BrasilCenter e selecionar o setor de atuação desejado para iniciar as primeiras etapas de seleção on-line.

Deloitte

A Deloitte, organização com o portfólio de serviços profissionais mais diversificado do mundo, está com mais de 170 vagas abertas para atuação em Consultoria Tributária, divididas entre as áreas Business Tax, Global Compliance and Reporting, Global Investment & Innovation Incentives, Supply Chain – Compras e Logística & Distribuição, Transfer Pricing e Value Added Tax. As oportunidades são para recém-formados e Universitários dos cursos Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Economia, Engenharias, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Relações Internacionais, Supply Chain e cursos de tecnologia como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas da Informação e correlatos, com formação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2024.

Podem se candidatar profissionais que possam atuar de modo híbrido nos escritórios de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador, Joinville, Curitiba e Porto Alegre e que tenham inglês intermediário.

Para os novos profissionais, a Deloitte oferece salário competitivo e um pacote de benefícios que inclui acesso a aplicativos de saúde e bem-estar, flexibilidade de horário, dia livre no aniversário, licenças maternidade e paternidade estendidas, ações educacionais e profissionalizantes, vale refeição/alimentação, seguro saúde e odontológico, entre outros, dependendo do nível de contratação e benefícios escolhidos entre as opções.

Inscrição: para mais informações sobre as vagas e inscrições até 30/11, acesse o SITE da Deloitte.

Dr Consulta

A rede de saúde dr.consulta abriu 12 oportunidades de emprego em São Paulo para a posição de Pessoa Coordenadora de Unidade, com experiência em gestão de saúde e liderança de equipes. As vagas, de natureza efetiva e presencial, representam uma chance para profissionais comprometidos com a missão de cuidar das pessoas, dar acesso e revolucionar a saúde.

Como coordenadores, esses profissionais terão a responsabilidade de gerir centros médicos do dr.consulta, concentrando-se em resultados e no bem-estar de colaboradores, corpo clínico e pacientes. Suas atribuições englobam análise e estratificação de indicadores, planejamento e execução de ações para atingir metas, bem como a promoção da cultura da companhia nas unidades, entre outras responsabilidades.

Inscrição: Os interessados devem se cadastrar diretamente pelo site da empresa até o dia 16 de novembro.

Ri Happy

O Grupo Ri Happy, varejista especializado em brinquedos, oferece mais de 1.400 vagas temporárias para trabalho nas lojas da Ri Happy e PBKIDS para o período de Natal.

Há oportunidades para auxiliar de loja e vendedores. Os interessados devem se cadastrar através do Link. O processo é facilitado e o cadastro é feito em menos de 10 minutos. Não é exigida experiência anterior com vendas e nem ter finalizado o Ensino Médio. Serão escolhidos os candidatos a partir dos 16 anos de idade que tenham perfil compatível com a cultura organizacional do Grupo Ri Happy.

Embora as vagas temporárias costumem oferecer cargos com prazo limitado, elas podem ser uma oportunidade para uma efetivação na empresa. “Esta é uma oportunidade para quem procura o primeiro emprego ou para profissionais que buscam recolocação no mercado formal de trabalho. As vagas temporárias também são uma porta de entrada para uma contratação definitiva na empresa”, afirma Aline Amorim, coordenadora de recrutamento e seleção do Grupo Ri Happy. Há vagas disponíveis em 77 cidades, 23 estados.

Inscrição: Para consultar em quais cidades as vagas estão disponíveis, acesse o site da Ri Happy.

MODULAR

A MODULAR, empresa especializada em soluções modulares para o mercado de Data Centers, está com mais de 500 vagas abertas. Essas oportunidades abrangem diversas áreas da empresa, que está em constante evolução e tem a meta de alcançar 1.400 funcionários até o final de 2023.

As vagas na área de Produção são 100% presenciais, enquanto as oportunidades na área Administrativa são para posições híbridas, com três dias de trabalho presencial e dois em regime de home office. A sede e a fábrica da MODULAR estão localizadas em Santana de Parnaíba, KM 41 da Castelo Branco, no interior de São Paulo.

A MODULAR oferece benefícios como refeitório no local, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte ou opção de fretado, bem como auxílio mobilidade e o TotalPass.

Inscrição: Para obter mais informações sobre as vagas e se candidatar, acesse o site da MODULAR.

PicPay

São 120 vagas abertas para diversas áreas, como operações, dados, growth, desenvolvimento, produto, segurança e design, e cobrindo cargos como engenheiro de dados e gerente de crédito, entre outros.

Inscrição: Para se candidatar e conferir todas as oportunidades, as candidatas e os candidatos devem acessar a Central de Vagas do PicPay.

Social Digital Commerce

A multinacional Social Digital Commerce vai ampliar o quadro de funcionários e abrir cerca de 200 vagas de emprego até o primeiro trimestre de 2024. A ampliação faz parte do projeto de expansão da empresa, que deve alcançar um crescimento de 110% apenas neste ano e já apresenta um faturamento quase cinco vezes maior que o apresentado em 2021. A abertura das vagas vai ser gradual até o mês de dezembro e prevê postos de trabalho para os níveis de escolaridade médio, superior e especialista, com carreiras para profissionais juniores, plenos e seniores. Atualmente, 24 vagas estão abertas em modalidade presencial na cidade de São Paulo. Os salários podem chegar até R$ 10.000. Outras cidades também serão contempladas com novas vagas em breve, como Extrema e Itapevi, e os estados em que serão abertas novas filiais, como Pernambuco e Espírito Santo.

A empresa oferece aos colaboradores todos os benefícios tradicionais: vale transporte, vale alimentação, plano de saúde e plano odontológico, e outros benefícios adicionais, como bolsa de estudos, auxílio academia, sessões de massagens quinzenais, frutas frescas todos os dias, aulas de ginástica laboral e folga de aniversário. Vale destacar que a Social Digital Commerce renovou pelo segundo ano consecutivo o selo GPTW (Great Place to Work), certificado que atesta a qualidade da empresa na gestão de pessoas e na cultura organizacional.

Inscrição: acesse o site da Social Digital Commerce.

Viveo

A Viveo, ecossistema que reúne empresas especialistas que atuam desde a fabricação de produtos, distribuição de materiais e medicamentos até a gestão de estoque e serviços para seus clientes e consumidores finais, está com 163 vagas abertas neste início de novembro. As vagas estão distribuídas em diversas cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal. As oportunidades são para posições de assistentes, auxiliares, ajudantes, gerentes, coordenadores e advogado e estão abertas para todos os perfis de profissionais.

Veja algumas das posições em destaque:

Advogado PL

Analista de Custos SR

Analista Contábil SR

Auxiliar de Produção

Gerente Comercial de Produto

Mecânico

Gestor de Negócios

Analista de Garantia de Qualidade SR

Líder de Produção

Coordenador de Logística

Auxiliar Operação Logística

Farmacêutico Técnico Responsável

Quais os benefícios oferecidos pela Viveo?

Vale Refeição

Vale Alimentação

Vale Transporte

Auxílio Creche

Auxílio Farmácia

Assistência Médica

Assistência Odontológica

PPR

Empréstimo Consignado (Creditas)

Convênio de Academias (Total Pass)

Clube de Vantagens

Inscrição: Detalhes das vagas estão disponíveis nos seguintes links: Portal RH Viveo, Gupy e no LinkedIn da empresa.

Ypê

A Ypê, empresa 100% brasileira e fabricante de produtos de higiene e limpeza, abriu 30 oportunidades de emprego para motoristas de carreta na categoria E.

As vagas estão disponíveis em todas as unidades da empresa: Amparo e Salto (SP), Anápolis e Goiânia (GO), Simões Filho (BA) e Itapissuma (PE) e oferece aos colaboradores benefícios como assistência médica e odontológica, participação nos lucros ou resultados (PPR), previdência privada, seguro de vida, vale refeição e cesta de produtos.

Inscrição: Para se cadastrar, basta ter a carteira de motorista na categoria E. Mais informações no site da Ypê.