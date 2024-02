Lista de Concursos Públicos: Veja as vagas abertas para este mês com salário de até R$ 21 mil

Além do Concurso Nacional Unificado, mais de 40 instituições estão com inscrições abertas neste mês para cargos públicos. São mais de 8 mil vagas para a carreira pública com salários que podem chegar a R$ 21 mil.

Veja abaixo a lista das instituições, com número de vagas, remuneração e prazo de inscrição para fevereiro.

Concursos nacionais com inscrições abertas (fevereiro)

Banco Central do Brasil

Situação: edital publicado

Banca organizadora: CEBRASPE

Cargos : Analista

Escolaridade: Nível Superior

Carreiras: Bancária

Lotação: Nacional

Número de vagas: 100 vagas + 200 CR

Remuneração: R$ 20.924,80

Período de Inscrições: até 20 de fevereiro de 2024

Taxa de Inscrição: R$ 150,00

Data da prova objetiva: 19 de maio de 2024

Secretaria do Tesouro Nacional

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FGV

Cargos : Auditor Federal de Finanças e Controle

Escolaridade: Superior

Carreiras: Controle

Lotação: Brasília

Número de vagas: 40 vagas

Remuneração: R$20.924,80

Inscrições: até 04 de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 160,00

Prova objetiva: 02 de junho de 2024

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico

Escolaridade: nível superior

Carreiras: administrativa

Lotação: Brasília, Distrito Federal – DF

Número de vagas: 40 vagas

Remuneração: R$ 16.413,35

Inscrições: até 21/02/2024

Taxa inscrição: R$ 110,00

Data da prova objetiva: 28/04/2024

Comissão de Valores Mobiliários

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FGV

Cargos : Inspetor e Analista

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Administrativas

Lotação: Nacional

Número de vagas: 60 vagas

Remuneração: R$ 20.924,80

Inscrições: até 06 de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 145,00

Data da prova objetiva: 26 de maio de 2024

Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz

Situação Atual: Edital publicado

Banca organizadora: Comissão própria

Cargos : Analista de Gestão em Saúde, Tecnologista em Saúde Pública e Pesquisador em

Saúde Pública

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Saúde

Lotação: Nacional

Número de vagas: 300 vagas

Remuneração: De R$5.735,29 a R$13.686,72

Inscrições: até 05 de março de 2024

Taxa de inscrição: De R$ 150,00 a R$ 200,00

Data da prova objetiva: 28 de abril de 2024

Ministério do Planejamento e Orçamento (APO)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Analista de Planejamento e Orçamento

Escolaridade: Superior

Carreiras: Gestão

Lotação: Nacional

Número de vagas:100 vagas

Remuneração: até R$ 20.924,80

Inscrições: até 21/02/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00

Data da prova objetiva: 28/04/2024

Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica – CFS

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Comissão Própria

Cargos: Mecânico de Aeronaves; Material Bélico; Equipamento de Voo; Informações Aeronáuticas; Guarda e Segurança e Controle de Tráfego Aéreo.

Escolaridade: Nível Médio

Carreiras: Militares

Lotação: Nacional

Número de vagas: 169 vagas

Remuneração: R$ 1.199,00 (durante a formação) e R$ 3.825,00 (após a formação)

Inscrições: até 12/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 95,00

Data da prova objetiva: 02/06/24

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária

Escolaridade: Nível Superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: Nacional

Número de vagas: 50 vagas

Remuneração: R$ 16.413,35

Inscrições: até 16 de fevereiro de 2024

Taxa de inscrição: de R$ 160,00

Data da prova objetiva: 21 de abril de 2024

Sudeste

Universidade Federal de Ouro Preto – MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FUNDEP

Cargos: técnico administrativo em educação

Escolaridade: Médio, técnico e superior

Carreiras: Educação, saúde, administrativa e outras

Lotação: Ouro Preto, Minas Gerais – MG

Número de vagas: 48 vagas

Remuneração: de R$ 2.667,19 a R$ 9.073,02

Inscrições: 29/01 a 04/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00 a R$ 130,00

Data da prova objetiva: 07/04/2024

Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro

Situação atual: Edital Publicado

Banca organizadora: FGV

Cargos: Oficial

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Segurança Pública

Lotação: Rio de Janeiro

Número de vagas: 50 vagas

Remuneração: R$ 4.227,16

Inscrições: 26/01 até 04/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 64,99

Data da prova objetiva: 21/04/2024

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE

Cargos: Advogado, Agente Administrativo e Agente Fiscal

Escolaridade: nível médio e superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: Espírito Santo

Número de vagas: 1 vaga imediata + CR

Remuneração: R$ 1.985,93 a R$ 4.592,98 + benefícios

Inscrições: 16/01 a 19/02/2024

Taxa de inscrição: de R$ 55,00 a R$ 90,0

Data da prova objetiva: 07/04/2024

Guarda Civil Municipal Cotia SP

Situação atual : Edital publicado

Banca organizadora: RBO

Cargos: Guarda Civil Classe III

Escolaridade: nível médio

Carreiras: policial

Lotação: São Paulo

Número de vagas: 150

Remuneração de: R$ 1.455,46

Inscrições: 22 de janeiro até 16 de fevereiro de 2024

Taxa de inscrição: R$ 59,00

Data da prova objetiva: 10 de março de 2024

Prefeitura Limeira do Oeste MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: COTEC/FADENOR

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.

Carreiras: Administrativa, enfermagem, farmácia, saúde, psicologia, educação, serviço

social, nutrição

Lotação: Minas Gerais

Número de vagas: 156

Remuneração de: R$ 1.410,39 a R$ 5.045,80

Inscrições: 26 de fevereiro de 2024 a 29 de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 45,00 a R$ 90,00

Data da prova objetiva: 5 de maio de 2024

Prefeitura Municipal de ISS BH

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Consulpam

Cargos: Agente Fazendário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Fiscal

Lotação: Belo Horizonte, Minas Gerais

Número de vagas: 20 vagas + cadastro reserva

Remuneração: R$ 7.756,25

Inscrições: 05 de fevereiro a 05 de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 120,00

Data da prova objetiva: 19 de maio de 2024

Câmara Municipal de Vitória ES

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDICAP)

Cargos : Diversos

Escolaridade: Níveis superior, médio e técnico

Carreiras: Administrativa, TI, Controle, Contábil, Jurídica e Legislativa

Lotação: Vitória, Espirito Santo

Número de vagas: 16 vagas

Remuneração: R$ 2.008,95 a R$ 4.906,27

Inscrições: 23/01/2024 a 20/02/2024

Taxa de inscrição: R$ 66,97 (médio), R$ 89,04 (técnico), R$ 122,65 (superior)

Data da prova objetiva: 10/03/2024

Concurso Câmara de Belo Horizonte MG

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social

Cargos : Diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativo, assistente social, arquiteto, enfermagem, contador, jurídico

Lotação: Belo Horizonte

Número de vagas: 91 + CR

Remuneração: R$ 4.759,37 e R$ 11.727,44

Inscrições: de 19 de fevereiro a 19 de março

Taxa de inscrição: de R$ 55,00 a R$ 75,00

Data da prova objetiva: 28 de abril de 2024

Conselho Regional de Serviço Social da 9ª Região

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Cargos: diversos

Escolaridade: Ensino fundamental, Médio e Superior

Carreiras: administrativa

Lotação: São Paulo

Número de vagas: 4 + CR

Remuneração : R$ 1.330,09 a R$ 5.055,83

Inscrições: 29/01/2024 a 07/03/2024

Taxa de inscrição: R$65,00 e R$ 75,00

Data da prova objetiva: 07/04/2024

Sul

Universidade Federal de Pelotas

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Legalle Concursos

Cargos : diversos

Escolaridade: níveis técnico e superior

Carreiras: educação, saúde, contabilidade e outros

Lotação: Pelotas, Rio Grande do Sul – RS

Número de vagas: 20 vagas

Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 9.113,84

Inscrições: 29/01/2024 a 26/02/2024

Taxa de inscrição: R$ 70,00 a R$ 110,00

Data da prova objetiva: 24/03/2024

Conselho Regional de Biologia da 9ª região

Situação Atual: Edital Publicado

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos : Agente Fiscal, Assistente Administrativo e Fiscal Biólogo

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativa e outras

Lotação: Estado de Santa Catarina

Número de vagas: 105 vagas (3 imediatas + 102 CR)

Remuneração: R$ 3.191,93 e R$ 5.976,91

Inscrições: até 19 de fevereiro de 2024.

Taxa de inscrição: de R$ 70,00 a R$ 75,00

Data da prova objetiva: 17 de março de 2024

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Paraná

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos: Diversos

Escolaridade: Médio, médio técnico e superior

Carreiras: Administrativo, Saúde, Educação, TI e Jurídico

Lotação: A definir

Número de vagas: 253+7

Remuneração: entre R$ 4.231,60 e R$ 7.616,88

Inscrições: até o dia 07/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 90 e R$ 130

Data da prova objetiva: 17/03/2024 e 14/04/2024

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: FUNDATEC

Cargos:técnico, analista, policial legislativo e procurador

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Legislativa e outras

Lotação:Rio Grande do Sul

Número de vagas:51 + CR

Remuneração: de R$ 7.533,94 a R$ 32.993,14

Inscrição:30/01/2024 a 28/02/2024

Taxa de inscrição: R$ 340,00, R$ 210,00, R$ 200,00 e R$ 160,00

Data da prova:28/04/2024

Nordeste

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Verbena

Cargos : Diversos

Escolaridade: Níveis Médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, TI, Contábil, Saúde, Educação

Lotação: Sergipe

Número de vagas: 43 vagas

Remuneração: de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92

Inscrições: de 05/02 a 07/03/2024

Taxa de inscrição: de R$ 95,00 a R$ 130,00

Data da prova objetiva: 07/04/2024

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: IDECAN

Cargos: Docente e Técnico Administrativo em Educação

Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior

Carreiras: Educação, T.I, saúde e outras

Lotação: Rio Grande do Norte

Número de vagas: 106 vagas

Remuneração: de R$ 3.163,21 a R$ 9.672,47

Inscrições: de 05 de janeiro a 08 de fevereiro de 2024

Taxa de inscrição: de R$ 120,00 a 250,00

Data da prova objetiva: 21 de abril de 2024

Universidade Federal do Agreste de Pernambuco – PE

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Access

Cargos : diversos

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Carreiras: educação, administrativa, contabilidade, tecnologia da informação, saúde e outros

Lotação: Pernambuco – PE

Número de vagas: 55 vagas

Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Inscrições: 26/12/2023 a 08/02/2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00 a R$100,00

Data da prova objetiva: 24/03/2024

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto QUADRIX

Cargos: Agente de Fiscalização, Auxiliar Administrativo, Advogado e Contador

Escolaridade: nível médio e superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: Sergipe

Número de vagas: 140

Remuneração: De R$ 2.000,00 a R$ 2.904,74

Inscrições: 17/01/2024 a 19/02/2024

Taxa de inscrição: R$60,00 a R$70,00

Data da prova objetiva: 24/03/2024

Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Selecon

Cargos : Analista Administrativo, Advogado e Contador

Escolaridade: Ensino superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: Sergipe

Número de vagas: 3 vagas + CR

Remuneração: 2.714,8 a 4.048,23

Inscrições: 03/01/2024 a 19/02/2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00

Data da prova objetiva: 17/03/2024

Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto ACCESS

Cargos: Médico Fiscal e Técnico de Atividade de Suporte

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativa e saúde

Lotação: Estado da Bahia

Número de vagas: 580 vagas

Remuneração: de R$ 3.165,39 a R$7.238,64

Inscrições: de 09 de janeiro de 2024 a 07 de março de 2024

Taxa de inscrição: de R$ 65,00 a R$ 95,00

Data da prova objetiva: 21/04/2024

Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor)

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC)}

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior e médio

Carreiras: Saúde

Lotação: Fortaleza, Ceará

Número de vagas: 2.241 vagas

Remuneração: R$ 1.065,00 a R$ 18.564,00

Inscrições: de 05/02/2024 a 05/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 90,00 / R$120,00 / R$180,00

Data da prova objetiva: 14/04/2024

Banco do Nordeste do Brasil

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundação Cesgranrio

Cargos : Analista bancário

Escolaridade: Nível médio e superior

Carreiras: Bancária

Lotação: Nordeste

Número de vagas: 710 vagas

Remuneração: R$ 3.788,16

Inscrições: 02/02 a 09/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 65,00

Data da prova objetiva: 28/04/2024

Prefeitura Belém PB

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FACET

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio e superior

Carreiras: Administrativa, saúde, segurança pública, serviço social, nutrição, educação, psicologia

Lotação: Paraíba

Número de vagas: 126

Remuneração de: R$ 1.320,00 a R$ 3.851,00

Inscrições: 05/01/2024 a 05/02/2024

Taxa de inscrição: R$ 72,00 a R$ 112,00

Data da prova objetiva: 03/03/2024

Prefeitura Municipal de Mossoró RN

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto IDECAN

Cargos : Diversos

Escolaridade: Níveis superior e médio

Carreiras: Administrativa, saúde, serviço social, psicologia, jurídica e educação

Lotação: Educação, serviço social, psicologia e nutrição

Número de vagas: 112 vagas + 560 de cadastro reserva

Remuneração: R$ 1.527,88 a R$ 5.338,87

Inscrições: 17 de janeiro a 19 de fevereiro de 2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00 a R$ 130,00

Data da prova objetiva: 07 de abril de 2024

Prefeitura Cajapió MA

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FUNVAPI

Cargos : Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Carreiras: Administrativa, jurídica, saúde, serviço social, odontologia, contabilidade, enfermagem, farmácia, fiscal, nutrição, educação, psicologia

Lotação: Maranhão

Número de vagas: 138 + 13 CR

Remuneração de: R$ 1.412,00 a R$ 8.167,12

Inscrições: 18.01 a 18.02.2024

Taxa de inscrição: R$ 40,00 a R$ 60,00

Data da prova objetiva: 14 de abril de 2024

Prefeitura Rosário MA

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FUNATEC

Cargos : Diversos

Escolaridade:Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, saúde, GCM, enfermagem, controle, serviço social, farmácia, odontologia, contabilidade, engenharia, educação, fiscal, fisioterapia, nutrição, psicologia, PGM, jurídica, psicologia

Lotação: Maranhão

Número de vagas: 231

Remuneração de: R$ 1.302,00 a R$ 8.791,85

Inscrições: 12/01/2024 a 12/02/2024

Taxa de inscrição: R$ 40,00 a R$ 50,00

Data da prova objetiva: 28 de abril de 2024

Prefeitura Santo Amaro do Maranhão MA

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Funatec

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, serviço social, enfermagem, farmácia, fisioterapia, saúde, nutrição, odontologia, educação, psicologia, GCM

Lotação: Maranhão

Número de vagas: 100 + 200 CR

Remuneração de: R$ 1.320,00 a R$ 4.750,00

Inscrições: 8 de janeiro até 8 de fevereiro de 2024

Taxa de inscrição: R$ 58,00 a R$ 80,0

Data da prova objetiva: 7 de abril de 2024

Norte

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – AP

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Idecan

Cargos: Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

Escolaridade: nível superior

Carreiras: educação

Lotação: Amapá – AP

Número de vagas: 42 vagas

Remuneração até R$ 10 mil

Inscrições: 03/01/2024 a 05/02/2024

Taxa de inscrições: R$ 130,00

Data da prova objetiva: 17/03/2024

Ministério Público do Estado de Rondônia

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Fundação VUNESP

Cargo: Promotor Substituto

Escolaridade: Nível superior

Carreira: Jurídica

Lotação: Estado de Rondônia

Número de vagas: 5 + CR

Remuneração Inicial: de R$ 32.350,31 + benefícios

Inscrição: 4/01 até 8/02/2024

Taxa de inscrição: R$ 350,00

Data da prova: 7/04/2023

Tribunal de Justiça do Acre

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Verbena

Cargos: Técnico e analista judiciário

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Estado do Acre

Número de vagas: 91 + 1.460 CR

Remuneração: de R$ 3.785,60 a R$ 7.571,20

Inscrição: de 7 de fevereiro até 1º de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 100 e R$ 120,00

Data da prova objetiva: 24 de março de 2024

Conselho Regional de Serviço Social da 15ª Região

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos: Agente Administrativo e Agente Fiscal

Escolaridade: Ensino médio e superior

Carreiras: administrativa

Lotação: Amazonas

Número de vagas: 80 vagas

Remuneração: de R$ 1.930, 02 e R$ 3.860,05

Inscrições: de 02/01/2024 até 05/02/2024

Taxa de inscrição: de R$ 75,00 e R$ 85,00

Data da prova objetiva: 24/03/2024

Prefeitura Palmas TO

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: COPESE/UFT

Cargos : diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: diversas

Lotação: Palmas/TO

Número de vagas: 669 vagas

Remuneração: de R$ 1.711,09 a R$ 5.457,85

Inscrições: entre 29 de janeiro a 23 de fevereiro de 2024

Taxa de inscrição: R$ 140,00 e R$ 190,00

Data da prova objetiva: 7 de abril de 2024

Defensoria Pública do Estado do Acre

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Defensor Público

Escolaridade: Nível Superior

Carreiras: Jurídica

Lotação: Estado do Acre

Número de vagas: 11 + CR

Remuneração: R$ 23.226,13

Inscrições: 07/02/2024 a 28/02/2024

Taxa de inscrição: R$ 290,00

Data da prova: 28/04/2024

Centro-oeste

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – Fapec

Cargos: Técnico – Administrativo em Educação

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: TI, educação, saúde e outras

Lotação: Estado de Mato Grosso do Sul/ MS

Número de vagas: 35 vagas

Remuneração: de R$ 2.667,19 a R$ 9.113,85

Inscrições: de 02 de janeiro a 09 de fevereiro de 2024

Taxa de inscrição: de R$ 100,00

Data da prova objetiva: 17 de março de 2024

Advocacia-Geral da União

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Fundação Cesgranrio

Cargos: diversos

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Funções Essenciais à Justiça

Lotação: Brasília / DF

Número de vagas: 403 vagas

Remuneração: de R$ 4.407,90 a R$ 7.736,77

Inscrições: de 19/01/2024 a 09/02/2024

Taxa de inscrição: R$ 90,00

Data da prova objetiva: 05/05/2024

Fundação Serviço de Saúde do Mato Grosso do Sul

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Selecon

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio e superior

Carreiras: Saúde

Lotação: Mato Grosso do Sul

Número de vagas: 139 vagas

Remuneração: R$ 2.254,70 a R$6.313,15

Inscrições: 05/02/2024 a 15/03/2024

Taxa de inscrições: R$ 72,16 e R$ 192,44

Data da prova objetiva: 21/04/2024

Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FGV

Cargos: diversos

Escolaridade: Nível médio e superior

Carreiras: Saúde, Comunicação, Contábil, Jurídica, Social, Administrativa

Lotação: Mato Grosso

Número de vagas: 406 CR

Remuneração: R$ 2.883,17 a R$11.582,37

Inscrições: de 10/01 a 08/02/2024

Taxa de inscrição: de R$ 85,00 a R$150,00

Data da prova objetiva: 14/04/2024

Prefeitura Buriti Alegre GO

Situação atual : Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Verbena.

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, contabilidade, engenharia, serviço social, saúde, enfermagem

Lotação: Goiás

Número de vagas: 107 + 324CR

Remuneração de: R$ 1.497,58 a R$ 4.171,83.

Inscrições: 21 de fevereiro de 2024 a 20 de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 60,00 a R$ 140,00

Data da prova objetiva: 7 de abril de 2024

Prefeitura Bonfinópolis GO

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Consulpam

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, saúde, administrativa, enfermagem, farmácia, fiscal, fisioterapia, educação

Lotação: Goiás

Número de vagas: 115 + 336 CR

Remuneração de: R$ 1.320,00 a R$ 4.335,20

Inscrições: 13 de fevereiro de 2024 a 13 de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 65,00 a R$ 150,00

Data da prova objetiva: 14 de abril de 2024

Câmara Municipal de Mundo Novo MS

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Ippec

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior, médio e fundamental

Carreiras: Administrativa, contabilidade, controle, jurídica

Lotação: Mundo Novo, Mato Grosso do Sul

Número de vagas: 05 vagas + cadastro reserva

Remuneração: R$ 2.100,00 a R$ 5.500,00

Inscrições: 25 de janeiro até 27 de fevereiro de 2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00 a R$ 150,00

Data da prova objetiva: 17 de março de 2024

Concursos publicação de edital prevista para fevereiro

Caixa Econômica Federal

Situação Atual: Banca definida

Banca organizadora: Fundação Cesgranrio

Cargos: Técnico Bancário, Técnico Bancário – Tecnologia da Informação,

Médico do Trabalho e Engenheiro

Escolaridade: Nível médio e superior

Carreiras: Bancária

Lotação: Nacional – Diversas

Número de vagas: 4.000 vagas para nível médio

50 vagas para nível superior

Remuneração: de R$ 3.762,00 a R$ 14.915,00 (iniciais)

Tribunal Superior Eleitoral

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Técnico Judiciário e Analista judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais e outras

Lotação: Todos os estados + Distrito Federal (menos Tocantins)

Número de vagas: mais de 500 vagas

Remuneração:

Técnico Judiciário: de R$ 8.529,65 a R$ 12.807,24 + benefícios (Auxílio-alimentação, Auxílio pré-escolar, AQ Treinamento e AQ Títulos) + GAS paga apenas para os cargos na área de segurança.

Analista Judiciário: de R$ 13.994,78 a R$ 21.013,03 + benefícios (Auxílio-alimentação, Auxílio pré-escolar, AQ Treinamento e AQ Títulos) + GAS apenas para os cargos na área de segurança + GAE apenas para analista judiciário – área judiciária – Oficial de justiça.

1º concurso unificado

TRF 1 Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas – FGV

Cargos : Analista e Técnico Judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Distrito Federal, Rondônia, Tocantins, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Amapá, Roraima, Pará e Maranhão

Número de vagas: 25 + CR

Remuneração Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30 + benefícios (Auxílio-alimentação, Auxílio pré-escolar, AQ Treinamento e AQ Títulos) + GAS paga apenas para os cargos na área de segurança.

Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62 + benefícios (Auxílio-alimentação, Auxílio pré-escolar, AQ Treinamento e AQ Títulos) + GAS apenas para os cargos na área de segurança + GAE apenas para analista judiciário – área judiciária – Oficial de justiça.

Superior Tribunal de Justiça

Situação atual: banca em definição

Banca organizadora: a definir

Cargos : Analista e Técnico Judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Brasília/DF

Número de vagas: A definir

Vencimento

Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30 + benefícios (Auxílio-alimentação, Auxílio pré-escolar, AQ Treinamento e AQ Títulos) + GAS paga apenas para os cargos na área de segurança.

Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62 + benefícios (Auxílio-alimentação, Auxílio pré-escolar, AQ Treinamento e AQ Títulos) + GAS apenas para os cargos na área de segurança + GAE apenas para analista judiciário – área judiciária – Oficial de justiça

Conselho Federal de Biomedicina

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Instituto de Apoio à Gestão Educacional – IGEDUC

Cargos : A definir

Escolaridade: A definir

Carreiras: A definir

Lotação: Distrito Federal

Número de vagas: A definir

Remuneração: A definir

Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Pesquisador e Tecnologista

Escolaridade: a definir

Carreiras: Administrativa

Número de vagas: a definir

Remuneração: a definir