Lista de Concursos Públicos: Veja as mais de 15 mil vagas abertas até o fim de março

“Atualmente temos mais de 90 mil vagas em concursos abertos, com edital publicado e inscrições abertas em todo o país, com oportunidades para todos os níveis de escolaridade e remunerações que podem chegar a até R$ 33 mil. Só os concursos abertos até o final do mês de março somam mais de 15 mil oportunidades em diferentes áreas”, afirma Beto Fernandes, coordenador de Carreiras Bancárias do Gran / Professor de Conhecimentos Bancários no Gran, que reforça que este ano é um excelente momento para quem sonha com uma vaga no serviço público.

O destaque do mês de março são os concursos da área bancária, com dois grandes editais com inscrições previstas para março: Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil.

O concurso da Caixa tem lotação nacional e as provas serão aplicadas em todo o país, já o do Banco do Nordeste terá provas aplicadas em todas as capitais do nordeste e em mais algumas cidades da região, e na cidade de Linhares, no Espírito Santo, e nas cidades de Belo Horizonte, Governador Valadares, Montes Claros e Teófilo Otoni, em Minas Gerais.

“Esse é um bom momento para quem almeja a área bancária, já que dá para conciliar os estudos dessas duas provas e aproveitar uma parte do conteúdo. Inclusive a banca organizadora dos dois certames é a Fundação Cesgranrio, o que é mais uma vantagem para quem está se preparando para as duas provas”, afirma Fernandes, que indica o candidato a fazer as duas provas.

“Mesmo que o candidato não tenha a intenção de trabalhar fora de sua região, eu indico que, se for possível, ele faça as duas provas, já que a experiência de prova é muito rica e pode ser útil para o candidato.”

Qual é a principal dica para quem apostar nos concursos bancários?

Mesmo com a possibilidade de conciliar os estudos para os dois concursos, é importante lembrar que é sempre bom ter uma prioridade dentro dessa conciliação das disciplinas. Ou seja, o aluno precisa saber qual dos concursos vai ser melhor para ele, qual tem mais o seu perfil, qual está na sua mira.

A dica do professor para quem ficou interessado nos concursos da área bancária é: foque 100% nos concursos bancários e dê prioridade para as disciplinas que valem mais pontos dentro do concurso. Para isso, é necessário ver todo o edital e listar quais são essas matérias para ter maior foco nelas, o que não quer dizer que o candidato deve negligenciar outras disciplinas”

Quais são os concursos com inscrições até março?

Nacional

Secretaria do Tesouro Nacional

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FGV

Cargos: Auditor Federal de Finanças e Controle

Escolaridade: Superior

Carreiras: Controle

Lotação: Brasília

Número de vagas: 40 vagas

Remuneração: R$20.924,80

Inscrições: de 29 de janeiro a 04 de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 160,00

Prova objetiva : 02 de junho de 2024

Inscrições: https://conhecimento.fgv.br/concursos

Caixa Econômica Federal

Situação Atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundação Cesgranrio

Cargos: Técnico Bancário,

Técnico Bancário: Tecnologia da Informação, Médico do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Escolaridade: Nível médio e superior

Carreiras: Bancária

Lotação: Nacional – Diversas

Número de vagas: 4.000 vagas para nível médio

50 vagas para nível superior

Remuneração: de R$ 3.762,00 a R$ 14.915,00 (iniciais)

Inscrições: de 29/02/2024 a 25/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 50,00 e R$ 65,00

Data da prova objetiva: 26/05/2024

Inscrições: https://www.cesgranrio.org.br/

Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Comissão própria

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Saúde

Lotação: Nacional

Número de vagas: 190 vagas

Soldo: R$ 8.245,00

Inscrições: de 08/02/2024 a 11/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 150,00

Data da prova objetiva: 16/06/2024

Inscrições: http://www.fab.mil.br/ciaar

EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE FARMACÊUTICOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2025

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Comissão própria

Cargos: Farmacêutico da Aeronáutica

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Militar

Lotação: Nacional

Número de vagas: 3 vagas

Remuneração: R$ 8.245,00

Inscrições: 08/02/2024 a 11/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 150,00

Data da prova objetiva: 16/06/2024

Inscrições: http://www.fab.mil.br/ciaar

Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Comissão própria

Cargos: Dentistas da Aeronáutica

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Militar

Lotação: Nacional

Número de vagas: 3 vagas

Remuneração: R$ 8.245,00

Inscrições: 08/02/2024 a 11/03/2024

Taxa de inscrição: de R$ 150,00

Data da prova objetiva: 16/06/2024

Inscrições: http://www.fab.mil.br/ciaar

Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica – CFS

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Comissão Própria

Cargos: Mecânico de Aeronaves; Material Bélico; Equipamento de Voo; Informações Aeronáuticas; Guarda e Segurança e Controle de Tráfego Aéreo.

Escolaridade: Nível Médio

Carreiras: Militares

Lotação: Nacional

Número de vagas: 169 vagas

Remuneração: R$ 1.199,00 (durante a formação) e R$ 3.825,00 (após a formação)

Inscrições: 20/02/2024 a 12/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 95,00

Data da prova objetiva: 02/06/24

Inscrições: https://www2.fab.mil.br/eear/Tags

Comissão de Valores Mobiliários

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FGV

Cargos: Inspetor e Analista

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Administrativas

Lotação: Nacional

Número de vagas: 60 vagas

Remuneração: R$ 20.924,80

Inscrições: de 30 de janeiro de 2024 até o dia 06 de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 145,00

Data da prova objetiva: 26 de maio de 2024

Inscrições: https://conhecimento.fgv.br/concursos

Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz

Situação Atual: Edital publicado

Banca organizadora: Comissão própria

Cargos: Analista de Gestão em Saúde, Tecnologista em Saúde Pública e Pesquisador em

Saúde Pública

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Saúde

Lotação: Nacional

Número de vagas: 300 vagas

Remuneração: De R$5.735,29 a R$13.686,72

Inscrições: De 22 de janeiro a 05 de março de 2024

Taxa de inscrição: De R$ 150,00 a R$ 200,00

Data da prova objetiva: 28 de abril de 2024

Inscrições: https://concurso2023.fiotec.fiocruz.br

Norte

Tribunal de Justiça do Acre

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Verbena

Cargos: Técnico e analista judiciário

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Estado do Acre

Número de vagas: 91 + 1.460 CR

Remuneração: de R$ 3.785,60 a R$ 7.571,20

Inscrição: de 7 de fevereiro até 1º de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 100 e R$ 120,00

Data da prova objetiva: 24 de março de 2024

Inscrições: https://institutoverbena.ufg.br/

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON

Cargos: Diversos

Escolaridade: nível médio e superior

Carreiras: Diversas

Lotação: Roraima

Número de vagas: 7 mais cadastro de reserva

Inscrições: 22/02/2024 a 25/03/2024

Taxa de inscrições: R$ 60,00 e R$ 80,00

Data da prova objetiva: Não foi informado no edital

Inscrições: www.selecon.org.br

Nordeste

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Verbena

Cargos : Diversos

Escolaridade: Níveis Médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, TI, Contábil, Saúde, Educação

Lotação: Sergipe

Número de vagas: 43 vagas

Remuneração: de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92

Inscrições: de 05/02 a 07/03/2024

Taxa de inscrição: de R$ 95,00 a R$ 130,00

Data da prova objetiva: 07/04/2024

Inscrições: www.institutoverbena.ufg.br

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte

Situação Atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto QUADRIX

Cargos: Assistente Administrativo, Auxiliar de Fiscalização e Analista de Fiscalização.

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativas

Lotação: Natal/RN e Mossoró/RN.

Número de vagas: 135 vagas (1 imediata + 134 CR)

Remuneração: R$3.069,43 e R$7.932,03

Inscrições: De 21/02/2024 a 08/04/2024

Taxa de inscrição: De R$51,00 a R$89,00

Data da prova objetiva: 26/05/2024

Inscrições: https://www.quadrix.org.br/

Conselho Regional de Nutricionista da 11ª região

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: IDIB

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Saúde

Lotação: Estado do Ceará, Maranhão e Piauí

Número de vagas: 7 + 35 CR

Remuneração: R$ 3.973,53 + R$ 877,19 alimentação

Inscrições: de 07/02 a 11/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 120

Data da prova objetiva: 02/06/2024

Inscrições: www.idib.org.br

Conselho Regional de Educação Física da 19ª Região

Situação Atual: Edital Publicado

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos: Assistente Administrativo e Agente de Orientação e Fiscalização

Escolaridade: Médio e Superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: Alagoas

Número de vagas: 140

Remuneração: R$ 2.234,39 a R$ 5.383,33

Inscrições: 05/02/2024 até 07/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 60,00 e R$70,00

Data da prova objetiva: 14/04/2024

Inscrições: www.quadrix.org.b

Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto ACCESS

Cargos: Médico Fiscal e Técnico de Atividade de Suporte

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativa e saúde

Lotação: Estado da Bahia

Número de vagas: 580 vagas

Remuneração: de R$ 3.165,39 a R$7.238,64

Inscrições: de 09 de janeiro de 2024 a 07 de março de 2024

Taxa de inscrição: de R$ 65,00 a R$ 95,00

Data da prova objetiva: 21/04/2024

Inscrições: www.access.org.br

Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor)

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC)

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior e médio

Carreiras: Saúde

Lotação: Fortaleza, Ceará

Número de vagas: 2.241 vagas

Remuneração: R$ 1.065,00 a R$ 18.564,00

Inscrições: de 05/02/2024 a 05/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 90,00 / R$120,00 / R$180,00

Data da prova objetiva: 14/04/2024

Inscrições: www.ibfc.org.br

Companhia de Gás da Bahia

Situação Atual: Edital Publicado

Banca organizadora: Fundação Carlos Chagas

Cargos: Analista de Processos Organizacionais e Técnico de Processos Organizacionais

Escolaridade: Médio e Superior

Carreiras: Administrativa, jurídico, TI

Lotação: Bahia

Número de vagas: 20

Remuneração: R$ 5.879,82 a R$ 12.022,37

Inscrições: 19/02/2024 a 18/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 90,00 e R$ 120,00

Data da prova objetiva: 28/04/2024

Inscrições: https://www.fcc.org.br/fcc/

Banco do Nordeste do Brasil

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundação Cesgranrio

Cargos: Analista bancário

Escolaridade: Nível médio e superior

Carreiras: Bancária

Lotação: Nordeste

Número de vagas: 710 vagas

Remuneração: R$ 3.788,16

Inscrições: 02/02 a 09/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 65,00

Data da prova objetiva: 28/04/2024

Inscrições: www.cesgranrio.org.br

Prefeitura Municipal de Araripina PE

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: IDIB

Cargos: Guarda Civil Municipal

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Segurança pública

Lotação: Araripina, Pernambuco

Número de vagas: 15 vagas

Remuneração: R$ 2.300,00

Inscrições: 19 de fevereiro a 26 de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00

Data da prova objetiva: 06 de julho de 2024

Inscrições: https://idib.org.br/

Centro-Oeste

Ministério Público do Estado de Goiás

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: CEBRASPE

Cargos: Analista Ambiental, Analista em Edificações e Analista em Informática.

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Funções Essenciais à Justiça

Lotação: cidade(s) e/ou estado(s) de lotação

Número de vagas: 22 vagas + CR

Remuneração: R$ 10.400,77

Inscrições: de 06/02 a 06/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 125,00

Data da prova objetiva: 21/04/2024

Inscrições: https://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_go_24_servidor

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Situação atual: Edital Publicado

Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas – FGV

Cargos: Analista Judiciário – Área fim, Analista Judiciário – Área Meio e Técnico de Nível Superior

Escolaridade: nível superior

Carreiras: Tribunais (diversas)

Lotação: Mato Grosso do Sul

Número de vagas: 860 vagas para CR

Remuneração: R$ 7.148,63

Inscrições: de 05/02/2024 a 18/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 150,00

Data da prova objetiva: 12/05/202

Inscrições: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjms24

Fundação Serviço de Saúde do Mato Grosso do Sul

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Selecon

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio e superior

Carreiras: Saúde

Lotação: Mato Grosso do Sul

Número de vagas: 139 vagas

Remuneração: R$ 2.254,70 a R$6.313,15

Inscrições: 05/02/2024 a 15/03/2024

Taxa de inscrições: R$ 72,16 e R$ 192,44

Data da prova objetiva: 21/04/2024

Inscrições: www.selecon.org.br

Prefeitura Buriti Alegre GO

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Verbena.

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, contabilidade, engenharia, serviço social, saúde, enfermagem

Lotação: Goiás

Número de vagas: 107 + 324CR

Remuneração: de R$ 1.497,58 a R$ 4.171,83.

Inscrições: 21 de fevereiro de 2024 a 20 de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 60,00 a R$ 140,00

Data da prova objetiva: 7 de abril de 2024

Inscrições: https://institutoverbena.ufg.br/

Prefeitura Bonfinópolis GO

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Consulpam

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, saúde, administrativa, enfermagem, farmácia, fiscal, fisioterapia, educação

Lotação: Goiás

Número de vagas: 115 + 336 CR

Remuneração: de R$ 1.320,00 a R$ 4.335,20

Inscrições: 13 de fevereiro de 2024 a 13 de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 65,00 a R$ 150,00

Data da prova objetiva: 14 de abril de 2024

Inscrições: www.consulpam.com.br

Sudeste

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Saúde)

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Comissão Própria

Cargos: Praças Especialistas e Oficiais de Saúde

Escolaridade: Nível médio-técnico e superior

Carreiras: Policial

Lotação: Minas Gerais

Número de vagas: 109 vagas

Remuneração: de R$4.360,83 a R$ 11.037,14

Inscrições: de 10/02/2024 a 10/03/2024

Taxa de inscrição: de R$ 101,00 a R$220,00

Data da prova objetiva: 14/04/2024

Inscrições: https://www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: comissão própria

Cargos: Assistente em Administração

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: administrativa

Lotação: Minas Gerais – MG

Número de vagas: 3 vagas + cadastro reserva

Remuneração: R$ 2.667,19

Inscrições: 23/02/2024 a 12/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00

Data da prova objetiva: 24/03/2024

Inscrições: https://concurso.ifsuldeminas.edu.br/

Universidade Federal de Ouro Preto – MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FUNDEP

Cargos: técnico administrativo em educação

Escolaridade: Médio, técnico e superior

Carreiras: Educação, saúde, administrativa e outras

Lotação: Ouro Preto, Minas Gerais – MG

Número de vagas: 48 vagas

Remuneração :de R$ 2.667,19 a R$ 9.073,02

Inscrições: 29/01 a 04/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00 a R$ 130,00

Data da prova objetiva: 07/04/2024

Inscrições: https://www2.fundep.ufmg.br/concursos/

Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro

Situação atual: Edital Publicado

Banca organizadora: FGV

Cargos: Oficial

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Segurança Pública

Lotação: Rio de Janeiro

Número de vagas: 50 vagas

Remuneração: R$ 4.227,16

Inscrições: 26/01 até 04/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 64,99

Data da prova objetiva: 21/04/2024

Inscrições: https://conhecimento.fgv.br/concursos/cbmerj23

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Vunesp

Cargos: Analista e Economista

Escolaridade: nível superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: São Paulo

Número de vagas: 14 vagas

Remuneração: R$ 4.683,63 e R$ 7.082,22

Inscrições: 26/02/2024 a 26/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 98,80

Data da prova objetiva: 19/05/2024

Inscrições: https://www.vunesp.com.br/

Prefeitura Municipal de Barra Mansa RJ

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Nosso Rumo

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior, técnico, médio e fundamental

Carreiras: Administrativa, fiscal, saúde, enfermagem, contabilidade, farmácia, educação, tecnologia da informação, engenharia, jurídica, arquitetura, serviço social, ISS, controle, comunicação social, nutrição e psicologia

Lotação: Barra Mansa, Rio de Janeiro

Número de vagas: 1.309 vagas + CR

Remuneração: R$ 1.320,00 a R$ 2.431,30

Inscrições: 26 de fevereiro a 27 de março

Taxa de inscrição: R$ 93,00 para nível superior;

R$ 69,00 para níveis técnico e médio;

R$ 55,00 para nível fundamental.

Data da prova objetiva: 28 de abril

Inscrições: www.nossorumo.org.br

Prefeitura Municipal de Votorantim SP

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: IBAM

Cargos: Guarda Civil Municipal – 2ª classe

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Segurança pública

Lotação: Votorantim, São Paulo

Número de vagas: 20 vagas

Remuneração: R$2.317,70 + R$695,31

Inscrições: 16 de fevereiro a 14 de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 96,00

Data da prova objetiva: 14 de abril de 2024

Inscrições: https://www.ibam.org.br/concursos-publicos/

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira SP

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto mais

Cargos: Guarda Civil Municipal Aspirante

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Segurança pública

Lotação: Porto Ferreira, São Paulo

Número de vagas: 06 vagas

Remuneração: R$ 1.757,94

Inscrições: 21 de fevereiro a 21 de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 75,00

Data da prova objetiva: 28 de abril de 2024

Inscrições: https://www.institutomais.org.br/

Prefeitura Cotia SP

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: RBO

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, segurança pública, fiscal, contabilidade, serviço social, enfermagem, engenharia, nutrição, psicologia

Lotação: São Paulo

Número de vagas: 580+CR

Remuneração: de R$ 1.455,46 a R$ 7.624,34

Inscrições: 8 de fevereiro de 2024 até 1 de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 19,74 a R$ 34,14

Data da prova objetiva: 14,21 e 28 de abril de 2024

Inscrições: www.concursosrbo.com.br

Prefeitura Caçapava SP

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Avança SP

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativo, fiscal, educação, TI

Lotação: São Paulo

Número de vagas: 341

Remuneração: de R$ 1.412,00 a R$ 7.874,02

Inscrições: 31/01/2024à 04/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 59,00 a R$ 88,00

Data da prova objetiva: 07 e 14 de abril

Inscrições: https://www.avancasp.org.br/

Prefeitura Municipal de ISS BH

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Consulpam

Cargos: Agente Fazendário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Fiscal

Lotação: Belo Horizonte, Minas Gerais

Número de vagas: 20 vagas + cadastro reserva

Remuneração: R$ 7.756,25

Inscrições: 05 de fevereiro a 05 de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 120,00

Data da prova objetiva: 19 de maio de 2024

Inscrições: www.consulpam.com.br

Concurso Câmara de Belo Horizonte

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência

Social

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativo, assistente social, arquiteto, enfermagem, contador, jurídico

Lotação: Belo Horizonte

Número de vagas: 91 + CR

Remuneração: R$ 4.759,37 e R$ 11.727,44

Inscrições: de 19 de fevereiro a 19 de março

Taxa de inscrição: de R$ 55,00 a R$ 75,00

Data da prova objetiva: 28 de abril de 2024

Inscrições: www.institutoconsulplan.org.br

Conselho Regional de Serviço Social da 9ª Região

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Cargos: diversos

Escolaridade: Ensino fundamental, Médio e Superior

Carreiras: administrativa

Lotação: São Paulo

Número de vagas: 4 + CR

Remuneração: R$ 1.330,09 a R$ 5.055,83

Inscrições: 29/01/2024 a 07/03/2024

Taxa de inscrição: R$65,00 e R$ 75,00

Data da prova objetiva: 07/04/2024

Inscrições: https://www.institutomais.org.br/

Prefeitura Limeira do Oeste MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: COTEC/FADENOR

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.

Carreiras: Administrativa, enfermagem, farmácia, saúde, psicologia, educação, serviço social, nutrição

Lotação: Minas Gerais

Número de vagas: 156

Remuneração de : R$ 1.410,39 a R$ 5.045,80

Inscrições: 26 de fevereiro de 2024 a 29 de março de 2024

Taxa de inscrição: R$ 45,00 a R$ 90,00

Data da prova objetiva: 5 de maio de 2024

Inscrições: www.cotec.fadenor.com.br

Sul

Concurso Depen PR - Polícia Penal do Paraná

Situação: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos: Policial Penal

Escolaridade: Nível médio

Carreira: Policial

Número de vagas: 7 vagas

Remuneração: R$ 4.548,97

Inscrições: 22/02/2024 a 22/03/2024

Taxa de Inscrição:R$ 110

Data da prova objetiva: 19/05/2024

Inscrições: https://www.institutoaocp.org.br

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, TI, jurídica e outras

Lotação: Estado do Paraná / PR

Número de vagas: 335 vagas (6 imediatas + 329 CR)

Remuneração : R$ 2.313.2 a R$ 13.558,64

Inscrições: de 31 de janeiro a 11 de março de 2024

Taxa de inscrição: de R$75,00 a R$85,00

Data da prova objetiva: 19 de maio de 2024

Inscrições: http://www.quadrix.org.br

Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul

Situação atual: Edital Publicado

Banca organizadora: Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências –

FUNDATEC

Cargos: diversos

Escolaridade: Nível Técnico e Superior

Carreiras: Administrativa, Contábil, TI, Jurídica

Lotação: Rio Grande do Sul

Número de vagas: 11 vagas + CR

Remuneração: de R$ 3.409,41 a R$ 15.471,78

Inscrições: 06/02 a 06/03/2024

Taxa de inscrição: R$ 75,00 e R$ 150,00

Data da prova objetiva: 07/04/2024

Inscrições: www.fundatec.org.br