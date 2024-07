O mês de agosto promete ser um período de muitas oportunidades para quem deseja seguir uma carreira pública. Há grandes concursos já abertos e outros que já foram anunciados, somando mais de 16 mil vagas no mês de agosto. Entre aqueles que valem a pena ser citados está o do TSE unificado, que acabou de sair o edital, e o do BNDES, que oferece remunerações iniciais acima de 20 mil, afirma Jósis Alves, coordenador da Área de TI e professor do Gran.

“A expectativa é que venham mais e mais editais ainda este ano. As carreiras bancárias têm tido uma demanda muito grande por profissionais da área de TI, assim como os órgãos e as entidades públicas. Ao olhar para o Legislativo, o Judiciário e o Executivo nas esferas federal, estadual, distrital ou municipal, também notamos uma tendência de abertura de muitos concursos ainda em 2024.”

O professor reforça que a área que terá mais oportunidade será a de Tecnologia da Informação, com expectativa para os próximos meses, por exemplo, de abertura de oportunidades para o Banco do Brasil com cargos só de TI.

“Eu entendo que se a pessoa é formada na área de TI, ela deve estar disposta a fazer concurso. O concurso faz parte do processo da área mesmo que o candidato não se sinta ainda preparado. É algo importante para que ele tenha a noção do nível de cobrança e desenvolva a uma boa gestão de tempo, sem a qual é impossível concluir a prova.”

Veja a lista de concursos públicos para agosto, com contribuição da Gran Concursos:

Norte

Concurso Prefeitura Santarém (PA)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Vicente Nelson

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Carreiras: Administrativa, PGM, enfermagem, saúde, serviço social, odontologia, nutrição, educação, psicologia

Lotação: Pará

Número de vagas: 877 + 405 CR

Remuneração: R$ 1.412,00

Inscrições: 17/06 a 05/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 70,00 a R$ 100,00

Data da prova objetiva: 08/09 e 15/09/2024

Concurso Tribunal de Justiça de Roraima (RR)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FGV

Cargos: Analista e técnico

Escolaridade: Níveis Médio e Superior

Carreiras: Tribunais

Lotação : Roraima, RR

Número de vagas: 60

Remuneração: até R$ 10 mil

Inscrições: até 02/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00 a R$ 150,00

Data da prova objetiva: 17/11/2024

Concurso Prefeitura de Cantá (RR)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: AJURI

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis Médio e Superior

Carreiras: Educação

Lotação : Cantá, Roraima, RR

Número de vagas: 133

Remuneração: até R$ 3.6 mil

Inscrições: até 09/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 75,00 a R$ 88,00

Data da prova objetiva: 08/09/2024

Nordeste

Concurso ISS - Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa (BA)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: IBAM

Cargos: Auditor Fiscal

Escolaridade: Nível Superior

Carreiras: Fiscal

Lotação: Bom Jesus da Lapa, Bahia

Número de vagas: 01

Remuneração: R$ 3.693,09

Inscrições: 24/06 a 14/08/24

Taxa de inscrição: R$ 105,00

Data da prova objetiva: 25/08/24

Concurso PGM - Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa (BA)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: IBAM

Cargos: Procurador Jurídico

Escolaridade: Nível Superior

Carreiras: Fiscal

Lotação: Bom Jesus da Lapa, Bahia

Número de vagas: 02

Remuneração: R$ 3.693,09

Inscrições: 24/06 a 14/08/24

Taxa de inscrição: R$ 105,00

Data da prova objetiva: 25/08/24

Concurso Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa (BA)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: IBAM

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis Superior, Técnico, Médio e Fundamental

Carreiras: Administrativa, educação, psicologia, jurídica, nutrição, saúde, enfermagem, engenharia, fisioterapia, farmácia, odontologia, ISS, serviço social, arquitetura, GCM, fiscal

Lotação: Bom Jesus da Lapa, Bahia

Número de vagas: 1.176

Remuneração: R$ 1.477,23 a R$ 8.194,80

Inscrições: 24/06 a 14/08/24

Taxa de inscrição: R$ 105,00 a R$ 125,00 para nível superior; R$ 85,00 para níveis técnico e médio; R$ 65,00 para nível fundamental.

Data da prova objetiva: 25/08/24 e 22/09/24

Concurso Prefeitura Pindoretama (CE)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Consulpam

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis Fundamental, Médio, Técnico ou Superior.

Carreiras: Administrativa, segurança pública, serviço social, odontologia, saúde, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, educação, psicologia

Lotação : Ceará

Número de vagas: 331+993 CR

Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 8.879,80

Inscrições: 05/07/2024 e 04/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 70,00 a R$ 150,00

Data da prova objetiva: 27/10/2024

Concurso Prefeitura Municipal de Fortim (CE)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: IDIB

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis Superior, Técnico, Médio e Fundamental

Carreiras: Administrativa, segurança pública, ISS, saúde, engenharia, serviço social, controle, enfermagem, farmácia, fiscal, fisioterapia, nutrição, odontologia, educação e psicologia.

Lotação: Fortim, Ceará

Número de vagas: 403 + 04 CR

Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 9.100,00

Inscrições: 15/07 a 19/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 140,00 para Nível Superior; R$ 110,00 para Níveis Técnico e Médio; R$ 80,00 para Nível Fundamental.

Data da prova objetiva: 20/10/2024

Concurso Secretária Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís (MA)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: IBADE

Cargos: Agente de Trânsito

Escolaridade: Nível Médio

Carreiras: Segurança Pública

Lotação : São Luís, Maranhão

Número de vagas: 150

Remuneração: R$ 1.052,67 podendo chegar a R$ 3.671,20

Inscrições: 11/07 a 12/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00

Data da prova objetiva: 22/09/2024

Concurso ISS - Prefeitura Municipal de Lagoa Seca (PB)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: CPCON

Cargos: Auditor Fiscal

Escolaridade: Nível Superior

Carreiras: Fiscal

Lotação : Lagoa Seca, Paraíba

Número de vagas: 01

Remuneração: R$ 3.000,00

Inscrições: 14/06/2024 a 06/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 115,00

Data da prova objetiva: 15/09/2024

Concurso Prefeitura Municipal de Lagoa Seca (PB)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: CPCON

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis Superior, Técnico e Médio

Carreiras: Administrativa, saúde, segurança pública, enfermagem, jurídica, arquitetura, serviço social, ISS, odontologia, engenharia, farmácia, psicologia, educação

Lotação : Lagoa Seca, Paraíba

Número de vagas: 131

Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 7.786,02

Inscrições: 14/06/2024 a 06/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 95,00 a R$ 115,00

Data da prova objetiva: 15/09/2024

Centro-Oeste

Concurso BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Cesgranrio

Cargos: Analista

Escolaridade: Superior

Carreiras: Bancárias e tecnologia da informação

Lotação: Nacional

Número de vagas: 150 + 750 CR

Remuneração: R$ 20.900,00

Inscrições: 26/07 a 19/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 110,00

Data da prova objetiva: 13/10/2024

Edital Embratur Temporários (PSS) - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FAPETEC

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis Médio e Superior

Carreiras: Administrativas

Lotação : Nacional

Número de vagas: 40 + CR

Remuneração: R$ 3.158,59 a R$ 8.302,44

Inscrições: 22/07 a 16/08/24

Taxa de inscrição: R$ 60,00 e R$ 90,00

Data da prova objetiva: 28/08/24

Concurso Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Analista Técnico II

Escolaridade: Nível Superior

Carreiras: TI, educação, legislativo, educação e outras

Lotação : Brasília

Número de vagas: 11 + CR

Remuneração: R$ 14.929,44 a R$ 18.774,07

Inscrições: De 22/07 a 5/8/2024

Taxa de inscrição: R$ 50,00

Data da prova objetiva: 08/09/2024

Concurso Polícia Penal - Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás

Situação Atual: Edital publicado

Banca organizadora: IBFC

Cargos: Policial Penal

Escolaridade: Nível Médio

Carreiras: Policial

Lotação : Goiás/GO

Número de vagas: 1.600

Remuneração: R$ 5.707,72

Inscrições: 16/07/2024 a 14/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 150,00

Data da prova objetiva: 15/09/2024

Concurso UFG - Universidade Federal de Goiás (GO)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Verbena

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis Técnico e Superior

Carreiras: Educação, tecnologia da informação, contabilidade e saúde

Lotação: Goiás (GO)

Número de vagas: 42

Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Inscrições: 05/08/2024 a 28/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 130,00 a R$ 150,00

Data da prova objetiva: 22/09/2024

Concurso Câmara de Mossâmedes (GO)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Conscam

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis Superior, Médio e Fundamental

Carreiras: Administrativa, contabilidade, controle, legislativa, jurídica

Lotação: Mossâmedes, Goiás

Número de vagas: 08 + CR

Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 3.500,00

Inscrições: 4 a 20/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00 a R$ 150,00

Data da prova objetiva: 22/09/2024

Concurso Prefeitura Mozarlândia (GO)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Itame

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, saúde, controle, fiscal, enfermagem, farmácia, fisioterapia, psicologia, nutrição, serviço social, odontologia, educação

Lotação : Goiás

Número de vagas: 246 + 1.240CR

Remuneração: R$ 1.465,36 a R$ 17.784,24

Inscrições: 29/07 a 29/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 70,00 a R$ 120,00

Data da prova objetiva: 13/10/2024

Sudeste

Concurso Prefeitura São Gotardo (MG)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Nosso Rumo

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis Fundamental Incompleto, Fundamental Completo, Médio, Técnico e Superior

Carreiras: Administrativa, enfermagem, saúde, educação, jurídica, tecnologia da informação, serviço social, odontologia, engenharia, farmácia, fisioterapia, nutrição, psicologia

Lotação: Minas Gerais

Número de vagas: 217

Remuneração: R$ 1.464,38 a R$ 17.630,70.

Inscrições: 08/07/2024 até 08/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 50,00 a R$ 130,00

Data da prova objetiva: 01/09/2024

Concurso Câmara de Sete Lagoas (MG)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundep

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis Superior, Técnico e Médio

Carreiras: Administrativa, jurídica, contabilidade, legislativa, arquitetura, educação, tecnologia da informação, comunicação social, controle

Lotação : Sete Lagoas, Minas Gerais

Número de vagas: 50

Remuneração: R$ 2.043,23 a R$ 7.174,88

Inscrições: 29/07 a 27/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 50,00 a R$ 80,00

Data da prova objetiva: 29/09/2024

Concurso Prefeitura Buritis (MG)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Portal Imeso

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis Fundamental Incompleto e Completo, Médio Técnico e Superior

Carreiras: Administrativa, jurídica, controle, arquitetura, serviço social, enfermagem, engenharia, saúde, farmácia, fisioterapia, nutrição, educação, psicologia, GCM

Lotação : Minas Gerais

Número de vagas: 526

Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 7.170,46

Inscrições: 29/07/2024 a 29/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 50,00 a R$ 100,00

Data da prova objetiva: 12/10/2024

Concurso Prefeitura Além Paraíba (MG)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Consulplan

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis Médio e Superior

Carreiras: Administrativa, serviço social, saúde, educação, nutrição, psicologia

Lotação : Minas Gerais

Número de vagas: 211 + CR

Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 2.597,08

Inscrições: 02/06/2024 a 01/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00 a R$ 100,00

Data da prova objetiva: 01/09/2024

Concurso Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro (CRF-RJ)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest).

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível Médio e Superior

Carreiras: Administração

Lotação : Rio de Janeiro

Número de vagas: 24 + CR

Remuneração: R$ 3.144,52 a R$ 5.595,49

Inscrições: 09/07/24 até 19/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 38,00

Data da prova objetiva: 15/09/2024

Concurso Macaeprev (RJ)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FGV

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis Médio e Superior

Carreiras: Administrativa, serviço social, saúde, enfermagem, psicologia, tecnologia da informação, contabilidade, jurídica

Lotação : Rio de Janeiro

Número de vagas: 50

Remuneração: R$ 2.552,81 a R$ 8.045,64

Inscrições: 08/07/2024 a 06/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 90,00 a R$120,00

Data da prova objetiva: 13/10/2024

Concurso GCM - Prefeitura Municipal de Olímpia (SP)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Nosso Rumo

Cargos: Guarda Civil Municipal

Escolaridade: Nível Médio

Carreiras: Segurança pública

Lotação : Olímpia, São Paulo

Número de vagas: 08

Remuneração: R$ 2.557,00

Inscrições: 01/07 a 01/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 65,00

Data da prova objetiva: 01/09/2024

Concurso GCM Santa Isabel (SP)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Inepam

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Policial

Lotação : São Paulo

Número de vagas: 10

Remuneração: R$ 2.375,01

Inscrições: 01/07/2024 a 09/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 62,00

Data da prova objetiva: 01/07/2024 a 09/08/2024

Concurso IPREM SP

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FCC

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível Superior

Carreiras: Administrativa, contabilidade, jurídica

Lotação : São Paulo

Número de vagas: 30

Remuneração: R$ 9.655,08

Inscrições: 05/07/2024 a 01/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 98,75

Data da prova objetiva: 15/09/2024

Concurso Câmara Câmara Municipal de Ibiúna (SP)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: ABCP

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis Superior, Médio e Fundamental

Carreiras: Administrativa, legislativa, contabilidade, tecnologia da informação

Lotação : Ibiúna, São Paulo

Número de vagas: 07 + CR

Remuneração: R$ 1.514,88 a R$ 5.087,54

Inscrições: 14/06/2024 a 06/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 85,00 para nível superior; R$ 65,00 para nível médio; R$ 50,00 para nível fundamental incompleto.

Data da prova objetiva: 18/08/2024

Sul

Concurso SED SC - Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SC)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FURB

Cargos: Professor e Técnico Administrativo em Educação

Escolaridade: Nível Superior

Carreiras: Educação

Lotação : Santa Catarina – SC

Número de vagas: 10 mil

Inscrições: 09/07 a 12/08/24

Taxa de inscrição: R$ 150,00

Remuneração: R$ 1.249,99 a R$ 5.000,00

Data da prova objetiva: 22/09 – Professor / 29/09 – Demais cargos

Edital IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FUNDATEC

Cargos: Professor e Técnico Administrativo em Educação

Escolaridade: Níveis Médio e Superior

Carreiras: Educação e administrativa

Lotação : Santa Catarina – SC

Número de vagas: 28

Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64

Inscrições: 28/06/2024 a 07/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 150,00 a R$ 250,00

Data da prova objetiva: 08/09/2024

Edital TJ SC Juiz - Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas – FGV

Cargo: Juiz Substituto

Escolaridade: Nível Superior

Carreiras: Jurídica

Lotação : Santa Catarina

Número de vagas: 20

Remuneração: R$ 32.350,06

Inscrições: 15/07/2024 até 13/08/2024

Taxa de inscrição: R$ 323,00

Data da prova objetiva: 13/10/2024