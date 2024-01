Lista de Concursos 2024: Veja como se inscrever nas mais de 100 mil vagas em todo o país

O ano novo chegou com boa notícia para os concurseiros do país: são mais de 110 mil vagas previstas em todo o território nacional para diversas áreas de atuação, além de 131 editais previstos apenas no mês de janeiro.

O destaque vai para o esperado Concurso Nacional Unificado, que vai oferecer mais de 6 mil vagas em um formato novo, que está aumentando as expectativas dos concurseiros. O ano também será marcado pelas oportunidades nos concursos do Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais. Segundo o professor do Gran e especialista em aprendizagem, Eduardo Cambuy, a expectativa é que o quantitativo de vagas oferecidas em 2024 seja de 50% a 70% maior que no ano passado.

“Vamos ter como grandes concursos o CNU, com a expectativa de mais de 2 milhões de candidatos inscritos, ainda temos tribunais, o TSE unificado, realizado com todos os TREs do país inteiro, salvo o de Tocantins, além de outros tribunais, o CNJ, Ministério Público, além disso no governo federal várias outras instituições que não aderiram ao CNU devem fazer concurso em 2024. Então as expectativas são muito grandes, e 2024 promete superar e muito o ano de 2023, possivelmente com 50 a 70% a mais no quantitativo de vagas em relação a 2023”.

Dicas para as provas

A dica do especialista é começar a preparação o quanto antes, mas com um bom planejamento e de forma estratégica. A orientação de Cambuy é que o candidato iniciante, que vai começar a caminhada de concurseiro em 2024, comece pela escolha da área em que deseja atuar. De acordo com Cambuy, muitos candidatos não definem bem a área e acabam mudando de concurso para concurso, escolhendo aleatoriamente, conforme sai um novo concurso com muitas vagas, e isso acaba atrasando a preparação.

“Uma boa estratégia começa pela medalha de área, e isso vai determinar quais as principais matérias e quais órgãos estão dentro dessa área. Quando o candidato muda de área toda hora, ele consequentemente não consegue aproveitar o conteúdo já estudado, e isso pode atrasar”, afirma Cambuy.

O professor reforça que é importante também que o candidato tenha conhecimento sobre seus métodos preferidos de estudo, técnicas de memorização e o que funciona melhor para ele em relação à aprendizagem. Essa dica vale não só para quem está começando agora, mas para quem já é concurseiro e precisa refinar os estudos. Outro ponto de alerta do especialista é para que o candidato entenda o perfil do cargo e da área que ele escolheu, já que é comum o candidato fazer a escolha apenas olhando o número de vagas ou a remuneração, mas é importante que o candidato entenda se ele se encaixa no perfil daquela instituição.

“É fundamental entender o perfil do cago, isso porque uma escolha errada pode levar o profissional a uma frustração durante muito tempo. Então é importante tentar conciliar as suas necessidades e desejos com as funções e atribuições daquela instituição que você quer fazer o concurso”, diz Cambuy.

Para quem já está na preparação há mais tempo, é preciso manter a área de atuação que escolheu no início dos estudos, porque segundo o professor, é muito comum a troca de área quando aparece um edital mais atrativo, o que acaba levando o aluno a desprezar um conteúdo já estudado que não pode ser aproveitado em outras carreiras.

“Teremos mais de 110 mil oportunidades e várias vão sair ao mesmo tempo, temos aí possibilidade grandes provas serem realizadas com a diferença de uma, duas semanas e até provas grandes no mesmo dia. Por isso, o candidato deve fazer a escolha da sua área e manter o foco para não desviar da sua escolha até o dia da prova. Assim ele estará cada vez mais perto da aprovação”, diz Cambuy.

Confira os principais concursos já previstos para 2024:

NACIONAIS:

Concurso Nacional Unificado O Concurso Nacional Unificado promoverá em edital único a participação de 21 órgãos federais. O concurso será organizado pela banca Cesgranrio e ofertará 6.640 vagas para diversas áreas. A expectativa é que o edital seja publicado em 10 de janeiro de 2024, com vagas de níveis médio e superior.

Concurso Nacional Unificado (CNU)

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Fundação Cesgranrio

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Carreiras: administrativa, tecnologia da informação, saúde, fiscal, educação, gestão e

contabilidade

Lotação: nacional

Número de vagas: 6.640 vagas

Remuneração inicial: de até R$ 22 mil

Inscrições: 19/01/2024 a 09/02/2024

Data da prova objetiva: 05/05/2024

Carreiras transversais CNU

O concurso Nacional Unificado também ofertará vagas para carreiras transversais, cargos que podem ser lotados em diferentes órgãos na esfera federal. Entenda lista abaixo quais são:

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 150 vagas - Bloco temático: Administração e finanças públicas;

Analista de Infraestrutura - 300 vagas - Bloco temático: Setores econômicos, infraestrutura e regulação;

Analista em Tecnologia da Informação - 300 vagas - Bloco temático: Dados, tecnologia e informação;

Analista Técnico de Políticas Sociais - 500 vagas - Bloco temático: Políticas sociais, justiça e saúde.

Ministério do Planejamento e Orçamento (APO)

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Analista de Planejamento e Orçamento

Escolaridade: Superior

Carreiras: Gestão

Lotação: Nacional

Número de vagas: 100 vagas

Remuneração: até R$ 20.924,80

Ministério Público da União

Situação atual: banca em definição

Banca organizadora: A definir

Cargos: Técnico e Analista do MPU

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Funções Essenciais à Justiça

Lotação: Nacional

Número de vagas: a definir

Remuneração de: R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62

Secretaria do Tesouro Nacional

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: FGV

Cargos: Auditor Federal de Finanças e Controle

Escolaridade: Superior

Carreiras: Controle

Lotação: Brasília

Número de vagas: 40 vagas autorizadas

Remuneração: R$ 19.197,06

Banco Central do Brasil

Situação: Banca definida

Banca organizadora: CEBRASPE

Cargos: Analista

Escolaridade: Nível Superior

Carreiras: Bancária

Lotação: Nacional

Número de vagas: 100 vagas

Remuneração: R$ 20.924,80

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária

Escolaridade: Superior

Carreiras: Administrativas

Lotação: a definir

Número de vagas: 50 vagas

Remuneração: R$ 16.413,35

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações

Escolaridade: nível superior

Carreiras: administrativa

Lotação: nacional

Número de vagas: 50 vagas

Remuneração: até R$ 22 mil

Conselho Federal de Biomedicina

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Instituto de Apoio à Gestão Educacional – IGEDUC

Cargos : A definir

Escolaridade: A definir

Carreiras: A definir

Lotação: Distrito Federal

Número de vagas: A definir

Remuneração: A definir

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região

Situação atual: banca contratada

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos : A definir

Escolaridade: A definir

Carreiras: A definir

Lotação: Ceará

Número de vagas: A definir

Remuneração: A definir

Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas – FGV

Cargos : Analista e Técnico Judiciário

Escolaridade: Níveis superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: A definir

Número de vagas: A definir

Remuneração: Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30 + benefícios (Auxílio-alimentação, Auxílio pré-escolar, AQ Treinamento e AQ Títulos) + GAS paga apenas para os cargos na área de segurança.

Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62 + benefícios (Auxílio-alimentação, Auxílio pré-escolar, AQ Treinamento e AQ Títulos) + GAS apenas para os cargos na área de segurança + GAE apenas para analista judiciário – área judiciária – Oficial de justiça.

*Valores de acordo com último edital

Comissão de Valores Mobiliários

Situação atual: Banca Contratada

Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Cargos: Analista e Inspetor

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Administrativas e outras

Lotação: Nacional

Número de vagas: 60 vagas

Remuneração : niciais de R$ 20.924,80

Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Pesquisador e Tecnologista

Escolaridade: a definir

Carreiras: Administrativa

Número de vagas: a definir

Remuneração: a definir

DISTRITO FEDERAL

TRE DF - Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Técnico e Analista Judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais/diversas

Lotação: Distrito Federal

Número de vagas: A definir

Remuneração: Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30; Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62

Polícia Civil do Distrito Federal

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargo: Agente Policial de Custódia

Escolaridade: nível superior

Carreiras: Segurança pública

Lotação: Distrito Federal

Número de vagas: 50 + 100 CR

Remuneração: de R$ 11.085,72 a R$ 18.417,51

GOIÁS

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Técnico e Analista Judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Goiás

Número de vagas: A definir

Remuneração: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30 para técnico judiciário;

de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62 para analista judiciário.

Ministério Público do Estado de Goiás

Situação atual: Homologado

Banca organizadora: FGV

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativa, T.I, saúde, jurídica e arquitetura

Lotação: Goiânia/GO

Número de vagas: 35 vagas

Remuneração: de R$ 4.437,22 a R$ 8.912,97

Inscrições: de 31 de janeiro a 7 de março de 2022

Taxa de inscrição: de R$ 85,00 a R$ 110,00

Data da prova objetiva: 01/05/2022

Tribunal de Contas do Estado de Goiás GO

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Fundação Getulio Vargas (FGV)

Cargos : Analista de Controle Externo

Escolaridade: nível superior

Carreiras: controle

Lotação: Goiás – GO

Número de vagas: a definir

Remuneração: até R$ 16 mil

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – GO

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Universidade Federal de Goiás (UFG)

Cargos: Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

Escolaridade: nível superior

Carreiras: educação

Lotação: Goiás – GO

Número de vagas: a definir

Remuneração: a definir

MATO GROSSO

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Selecon

Cargos : A definir

Escolaridade: Fundamental, médio e superior

Carreiras: A definir

Lotação: Mato Grosso

Número de vagas: A definir

Remuneração: A definir

MATO GROSSO DO SUL

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas – FGV

Cargos: Analista Judiciário e Técnico de nível superior

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Mato Grosso do Sul

Número de vagas: a definir

Remuneração: R$ 7.148,63

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Técnico e Analista

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais/ Diversos

Lotação: Estado do Mato Grosso do Sul / MS

Número de vagas: A definir

Remuneração:Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30 ;Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62.

CEARÁ

TRE CE - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Analista e Técnico Judiciário

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Estado do Ceará / CE

Número de vagas: A definir

Remuneração Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30; Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62

Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Idecan

Cargos : Polícia Penal

Escolaridade: A definir

Carreiras: Segurança Pública

Lotação: Estado do Ceará

Número de vagas: 800 vagas (previsão)

Remuneração: R$ 6.595,00

Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará – CE

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : analista

Escolaridade: nível superior

Carreiras: gestão

Lotação: Ceará – CE

Número de vagas: 52 vagas

Remuneração: até R$ 11 mil

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará

Situação atual: Banca Definida

Banca organizadora: Instituto Consulplan

Cargos: A definir

Escolaridade: A definir

Carreiras: A definir

Lotação: Ceará

Número de vagas: A definir

Remuneração: A definir

Universidade Federal do Ceará

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Fundação Cetrede

Cargos : Técnico Administrativo

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Educação

Lotação: Ceará – CE

Número de vagas: A definir

Remuneração: até R$ 9.073,02

Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE

Cargos: Socioeducador e Analista Socioeducativo

Escolaridade: Níveis Médio e Superior

Carreiras: Segurança pública

Lotação: Ceará

Número de vagas: 1.080 vagas

Remuneração: a definir

Prefeitura Municipal de Fortaleza CE

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Instituto IDECAN

Cargos : Analista de Planejamento e Inovação Urbana

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: Fortaleza, Ceará

Número de vagas: 60 vagas

Remuneração: R$ 6.933,13

Conselho Regional de Nutricionistas da 11ª região

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: IDIB

Cargos: a definir

Escolaridade: a definir

Carreiras: a definir

Lotação: Estado do Ceará / CE

Número de vagas: a definir

Remuneração: a definir

BAHIA

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Analista e Técnico Judiciário

Escolaridade: Níveis médio e superior (edital de 2017)

Carreiras: Tribunais/diversas

Lotação: Bahia

Número de vagas: 41 vagas + CR

Remuneração (valores atualizados): Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30 ; Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62.

Procuradoria-Geral do Estado da Bahia

Situação atual: Banca em definição

Banca organizadora: a definir

Cargo: Procurador do Estado

Escolaridade: Nível superior

Carreira: Jurídica

Lotação: Estado da Bahia

Número de vagas: A definir

Remuneração: R$ 26.552,44 (Procurador 3ª classe)

RIO GRANDE DO NORTE

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: IDECAN

Cargos: Professor e Técnico Administrativo em Educação

Escolaridade: Nível médio e superior

Carreiras: Educação

Lotação: Rio Grande do Norte

Número de vagas: A definir

Remuneração: Iniciais de até R$7.564,96

Concurso SME Mossoró RN Prefeitura Municipal de Mossoró RN

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN)

Cargos : Professor

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Educação

Lotação: Mossoró, Rio Grande do Norte

Número de vagas: A definir

Remuneração: Em definição

Prefeitura Municipal de Mossoró RN

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN)

Cargos : Auditor Fiscal, Médico, Professor e Assistente Social (a confirmar)

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Fiscal, Educação, Saúde e outras

Lotação: Mossoró, Rio Grande do Norte

Número de vagas: 500 vagas (a confirmar)

Remuneração: Em definição

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Quadrix

Cargos: Assistente Administrativo e Analista de Fiscalização.

Escolaridade: Nível médio e superior

Lotação: Natal/RN e Mossoró/RN.

Número de vagas: a definir

Remuneração: R$ 2.959,63 e R$ 7.648,28

PARAÍBA

Prefeitura de João Pessoa PB

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Instituto IDECAN

Cargos : diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: educação, tecnologia da informação, segurança pública

Lotação: João Pessoa PB

Número de vagas: 800 vagas

Remuneração: a definir

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Consulplan

Cargos: Notário e registrador

Escolaridade: Nível Superior

Carreiras: Jurídica (Notarial e registral)

Lotação: Paraíba

Número de vagas: A definir

Remuneração: A definir

ALAGOAS

Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Analista e técnico

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Tribunais/diversas

Lotação: Alagoas

Número de vagas: A definir

Remuneração: Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30; Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62

Câmara Municipal de Maceió AL

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Diversos

Escolaridade: Superior e médio

Carreiras: Administrativa

Lotação: Maceió, Alagoas

Número de vagas: 54 vagas

Remuneração: R$ 5.000,00 a R$ 37.431,00

Universidade Federal de Alagoas – AL

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Fundepes

Cargos : a definir

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Carreiras: educação

Lotação: Alagoas – AL

Número de vagas: a definir

Remuneração: até R$ 9 mil

PIAUÍ

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Técnico e Analista

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Estado do Piauí / PI

Número de vagas: A definir

Remuneração Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30 ; Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62.

Secretaria Municipal de Municipal de Teresina – PI

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (IDECAN)

Cargos : Diversos

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Educação

Lotação: Teresina, Piauí

Número de vagas: 997 vagas

Remuneração: R$ 2.400,00 a R$ 4.800,00 (último edital)

Instituto de Previdência do Município de Teresina

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: FCC

Cargos : Analista Previdenciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Administrativa, Administração, Tecnologia da Informação, Ciências Atuariais, Arquivologia, Psicologia, Contabilidade, Serviço Social, Economia e Direito

Lotação: Estado do Piauí

Número de vagas: 13 + Cadastro reserva

Remuneração: A definir

Prefeitura Municipal de Santana do Piauí PI

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Instituto Vicente Nelson

Cargos : Em definição

Escolaridade:Níveis superior, médio e fundamental

Carreiras: Outras

Lotação: Santana do Piauí, Piauí

Número de vagas: 89 vagas

Remuneração: Em definição

Inscrições: Em definição

Taxa de inscrição

R$ 104,60 para nível superior;

R$ 87,60 para nível médio;

R$ 75,50 para nível fundamental.

Data da prova objetiva: a definir

PERNAMBUCO

Secretaria Municipal de Saúde de Recife PE

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: IBADE

Cargos: A definir

Escolaridade: Níveis superior, técnico e médio

Carreiras: Saúde

Lotação: Pernambuco

Número de vagas: A definir

Remuneração: A definir

Concurso SME Recife PE

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos: A definir

Escolaridade: A definir

Carreiras: A definir

Lotação: Pernambuco

Número de vagas: 300 vagas

Remuneração: A definir

Banco do Nordeste do Brasil

Situação Atual: Banca definida

Banca organizadora: Fundação Cesgranrio

Cargos : Analista Bancário

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Bancária

Lotação: Nordeste

Número de vagas: 500 vagas

Remuneração: de R$ 3.788,16 a R$ 10.099,82.

SERGIPE

Instituto Federal de Educação, ciência e tecnologia de Sergipe

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Instituto Verbena/UFG

Cargos: Professor e Técnico Administrativo em Educação

Escolaridade: nível Médio e Superior

Carreiras: Educação

Lotação: Sergipe – SE

Número de vagas: 372 cargos vagos

Remuneração: até R$ 10.408,24

MARANHÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Técnico e Analista Judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais/diversas

Lotação: Maranhão

Número de vagas: A definir

Remuneração Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30; Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62.

RIO DE JANEIRO

Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Técnico e Analista Judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais/diversas

Lotação: Estado do Rio de Janeiro

Número de vagas: A definir

Remuneração: Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30; Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62 .

Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro - oficial

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas

Cargos : Oficial

Escolaridade: nível superior

Carreiras: Segurança pública

Lotação: Rio de Janeiro, RJ

Número de vagas: 40 vagas autorizadas

Remuneração: R$ 3.200,00 (durante o curso de formação)

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas – FGV

Cargos: Soldado

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Policial

Lotação: Rio de Janeiro

Número de vagas: 2.000 vagas

Remuneração: A definir

Inscrições: A definir

Taxa de inscrição: A definir

Data da prova objetiva: A definir

Concurso PMERJ Oficial - Polícia Militar do Estado do Rio de janeiro

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas

Cargo: Oficial

Escolaridade: Nível superior

Carreira: Policial

Lotação: Estado do Rio de Janeiro

Número de vagas: 100 vagas

Remuneração: de R$ 3.146,42 a R$ 7.051,94

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – RJ

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos: a definir

Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior

Carreiras: educação

Lotação: Rio de Janeiro – RJ

Número de vagas: a definir

Remuneração até R$ 5 mil

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – RJ

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: a definir

Cargos : Técnico Administrativo em Educação

Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior

Carreiras: Educação

Lotação: Rio de Janeiro – RJ

Número de vagas: a definir

Remuneração: até R$ 9 mil

Prefeitura do Rio de Janeiro – RJ

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior, técnico e médio

Carreiras: Fiscal, engenharia, educação, administrativa e outras

Lotação: Rio de Janeiro-RJ

Número de vagas: a definir

Remuneração a definir

Tribunal Regional Federal da 2 ª Região

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos : Analista e Técnico Judiciário

Escolaridade:Nível superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Rio de Janeiro e Espírito Santo

Número de vagas: 4 + CR

Remuneração: Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30; Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62 .

SEPLAG Niterói RJ

Situação atual : Banca definida

Banca organizadora: FGV

Cargos: Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Fiscal

Lotação: Rio de Janeiro

Número de vagas: 17

Remuneração de : R$ 5.500,00 (de acordo com o último edital)

Concurso SME Niterói RJ Prefeitura Municipal de Niterói RJ

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Universidade Federal Fluminense

Cargos : Professor (diversas disciplinas)

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Educação

Lotação: Niterói, Rio de Janeiro

Número de vagas: A definir

Remuneração: A definir

Concurso SEMED Nova Iguaçu RJ Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu RJ

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Instituto Consulplan

Cargos: Diversos

Escolaridade: Superior e médio

Carreiras: Educação

Lotação: Nova Iguaçu, Rio de Janeiro

Número de vagas: Em definição

Remuneração Em definição

Concurso MP RJ Promotor Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Fundação VUNESP

Cargo: Promotor de Justiça Substituto

Escolaridade: Nível Superior

Carreira: Jurídica

Lotação: Estado do Rio de Janeiro

Número de vagas: 12 vagas

Remuneração R$ 33.924,92

Inscrição: de 2 de janeiro a 8 de fevereiro de 2024

Taxa de inscrição: R$ 300,00

Data da prova prevista para a primeira quinzena de março

ESPÍRITO SANTO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Técnico e Analista Judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: tribunais/diversas

Lotação: Espírito Santo

Número de vagas: A definir

Remuneração: Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30; Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62.

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo

Situação Atual: banca definida

Banca organizadora: IBADE

Cargos: a definir

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Veterinária

Lotação: Espirito Santo

Número de vagas: a definir

Remuneração: a definir

Instituto de Tecnologia da Informação e omunicação do Estado do Espírito Santo

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE

Cargos : Analista de Tecnologia da Informação

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tecnologia da Informação

Lotação: Espírito Santo – ES

Número de vagas: 35 vagas + CR

Remuneração: de R$ 7.350,30 até R$ 14.625,53

Câmara Municipal de Vitória ES

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDICAP)

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior, médio

Carreiras: Administrativa, TI, Controle, Contábil, Jurídica e Legislativa

Lotação: Vitória, Espirito Santo

Número de vagas: 16 vagas

Remuneração: R$ 2.008,95 a R$ 4.906,27

SÃO PAULO

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo

Situação atual banca definida

Banca organizadora Cebraspe

Cargos Técnico e Analista Judiciário

Escolaridade Nível superior

Carreiras Tribunais

Lotação Estado de São Paulo

Número de vagas 95 cargos vagos

Remuneração de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30 para técnico judiciário;

de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62 para analista judiciário.

Autoridade Portuária de Santos – SP

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Connect On Marketing de Eventos

Cargos : a definir

Escolaridade: a definir

Carreiras: administrativa

Lotação: Santos, São Paulo – SP

Número de vagas: a definir

Remuneração: a definir

Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região

Situação atual:banca definida

Banca organizadora: Instituto Nosso Rumo

Cargos: a definir

Escolaridade: a definir

Carreiras: Administrativa

Lotação: São Paulo

Número de vagas: a definir

Remuneração: a definir

MINAS GERAIS

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Técnico e Analista Judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Estado de Minas Gerais

Número de vagas: 121 cargos vagos

Remuneração: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30 para técnico judiciário;

de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62 para analista judiciário.

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: MS Concursos

Cargos : Oficial Judiciário – Oficial Judiciário

Oficial Judiciário – Comissário da Infância e Juventude

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Tribunais

Lotação: Minas Gerais

Número de vagas: A definir

Remuneração: Inicial de R$ 3.661,03

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte MG

Situação atual : Banca definida

Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas

Cargos: Professor Municipal de Ensino Fundamental, Professor para a Educação Infantil e Assistente Administrativo Educacional

Escolaridade: Nível superior e médio

Carreiras: Educação

Lotação: Belo Horizonte, Minas Gerais

Número de vagas: A definir

Remuneração: A definir

TOCANTINS

Ministério Público do Estado do Tocantins

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Técnico e analista do MP TO

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Funções Essenciais à Justiça

Lotação: Tocantins

Número de vagas: 54 vagas previstas

Remuneração: De R$ 4.396,62 a R$ 10.056,33

Prefeitura Palmas TO

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: UFT

Cargos : A definir

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras :A definir

Lotação: Palmas To

Número de vagas: 3.913 vagas previstas

Secretaria Municipal de Saúde de Palmas TO

Situação atual : Banca definida

Banca organizadora: UFT

Cargos : Diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Saúde

Lotação: Palmas

Número de vagas: 3.244 vagas previstas

Remuneração: A definir

PARÁ

Tribunal Regional Eleitoral do Pará

Situação atual: banca definida]

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos :Técnico de Enfermagem e Técnico de Segurança (Polícia Judiciária)

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais/ diversas

Lotação: Estado do Pará

Número de vagas: 2 vagas

Remuneração: Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30; Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62 .

Instituto de Metrologia do Estado do Pará

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: CETAP

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: Pará

Número de vagas: 66 vagas

Remuneração: A definir

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: CETAP

Cargos ; diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: adm

Lotação: Pará

Número de vagas: 31 vagas imediatas + CR

Remuneração: de R$ 1.200,00 a R$ 2.809,37

Agência de Transporte Metropolitano

Situação atual: Banca em definição

Banca organizadora: A definir

Cargos : A definir

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: Estado do Pará / PA

Número de vagas: 67 vagas (previsão)

Remuneração: de 1.017,23 a 3.436,27

Concurso Gaspar Vianna: Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

Situação atual: Banca contratada

Banca organizadora: Consultoria e Planejamento em Administração Pública Eireli – CONSUPLAN

Cargos : Diversos

Escolaridade: Nível médio e superior

Carreiras: Saúde

Lotação: Pará

Número de vagas: 219 vagas previstas

Remuneração: de R$ 1.167,95 a R$ 3.345,14

RORAIMA

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Analista e Técnico Judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais/diversas

Lotação: Estado de Roraima/ RR

Número de vagas: A definir

Remuneração: Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30; Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62.

Tribunal de Justiça do Estado de Roraima

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Notários e Tabeliães

Escolaridade: Nível superior

Carreira: Jurídica}

Lotação: Estado de Roraima

Número de vagas: A definir

Remuneração: A definir

Tribunal de Justiça de Roraima

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Cargos: técnico e analista judiciário

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Estado de Roraima

Número de vagas: 60 vagas

Remuneração: De R$ 7.953,39 a R$ 15.149

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima – RR

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: IDECAN

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Carreiras: educação

Lotação:Roraima – RR

Número de vagas a definir

Remuneração até R$ 9 mil

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora : Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON

Cargos: A definir

Escolaridade: A definir

Carreiras: A definir

Lotação: Roraima

Número de vagas: A definir

AMAPÁ

Secretaria de Estado da Educação do Amapá – AP

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Fundação Getulio Vargas

Cargos : Analista Educacional, Especialista em Educação e Auxiliar Educacional

Escolaridade: níveis médio e superior

Carreiras: educação

Lotação: Amapá – AP

Número de vagas: 319 vagas

Remuneração: até R$ 8 mil

ACRE

Tribunal Regional Eleitoral de Acre

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Técnico e analista judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Estado de Sergipe

Número de vagas: A definir

Remuneração: Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30 ; Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62.

SANTA CATARINA

Conselho Regional de Biologia da 9ª Região

Situação atual: Banca contratada]

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos : A definir

Escolaridade: A definir

Carreiras: A definir

Lotação: A definir

Número de vagas: A definir

Remuneração: A definir

Prefeitura Águas de Chapecó SC

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Instituto de Pesquisas, Pós-graduação e Ensino de Cascavel (IPPEC)

Cargos : a definir

Escolaridade: a definir

Carreiras: a definir

Lotação: a definir

Número de vagas: a definir

Remuneração: R$ 3.750,21 a R$ 16.210,60 (último edital)

Concurso ISS Florianópolis SC

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: FURB

Cargos : Auditor

Escolaridade: Superior

Carreiras: Fiscal

Lotação: Estado de Santa Catarina

Número de vagas: A definir

Concurso Guarda Florianópolis SC

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: FURB

Cargos : Guarda municipal

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Segurança

Lotação: Estado de Santa Catarina

Número de vagas: A definir

Remuneração: R$ 1.370,80 + adicional (de acordo com o último edital)

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: ACAFE

Cargos a: definir

Escolaridade: a definir

Carreiras: educação

Lotação: Estado de Santa Catarina

Número de vagas: a definir

Remuneração: a definir

RIO GRANDE DO SUL

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Técnico Judiciário e Analista Judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Estado do Rio Grande do Sul / RS

Número de vagas: A definir

Remuneração Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30; Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62.

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: FUNDATEC

Cargos: técnico, analista, policial legislativo e procurador

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Legislativa e outras

Lotação: Rio Grande do Sul

Número de vagas: 51 + CR

Remuneração: de R$ 6.705,18 a R$ 10.487,59

Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul

Situação atual: Banca definida

Banca organizadora: a definir

Cargos : diversos

Escolaridade: Níveis médio/técnico e superior

Carreiras: administrativa

Lotação: Porto Alegre

Número de vagas: 2 vagas imediatas + CRRemuneração de R$ 3.409,41 a R$ 15.471,78

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – RS

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Fundatec

Cargos : diversos

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Carreiras: administrativa, tecnologia da informação, engenharia e outros

Lotação: Rio Grande do Sul – RS

Número de vagas: 27 vagas

Remuneração: até R$ 8 mil

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Fundatec

Cargos : diversos

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Carreiras: educação

Lotação: Rio Grande do Sul – RS

Número de vagas: a definir

Remuneração:até R$ 9 mil

Guarda Porto Alegre RS

Situação atual : Banca definida

Banca organizadora: Funape

Cargos: Guarda Civil Municipal

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Segurança pública

Lotação: Rio Grande do Sul

Número de vagas: A definir

Grupo Hospitalar Conceição

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundatec

Cargos: Médico (Anestesiologia), Médico (Anestesiologia Cardiovascular), Médico (Anestesiologia Pediátrica), Médico (Medicina de Emergência – UPA)

Escolaridade: Nível Superior

Carreiras: Saúde

Lotação: Estado do Rio Grande do Sul / RS

Número de vagas: cadastro reserva

Remuneração: de R$ 12.535,80 a R$ 27.038,00

Inscrições: de 14/12/2023 a 12/01/2024

Taxa de inscrição: R$ 495,00

Data da prova objetiva: 18 de fevereiro de 2024

PARANÁ



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos : Técnico e Analista Judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Estado do Paraná

Número de vagas: A definir

Remuneração: Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30; Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62.

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas – FGV

Cargos : procurador, analista legislativo e técnico legislativo

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Legislativa e outras

Lotação: Estado do Paraná

Número de vagas: 85 vagas

Remuneração: R$ 33,9 mil para procurador,

R$ 6,8 mil para analista legislativo e

R$ 4,9 mil para técnico legislativo.

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos : Diversos

Escolaridade : Médio, médio técnico e superior

Carreiras: Administrativo, Saúde, Educação, TI e Jurídico

Lotação: A definir

Número de vagas: 253+7 (cadastro reserva)

Remuneração: entre R$ 4.231,60 e R$ 7.616,88

Polícia Científica do Paraná

Situação Atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos : Auxiliar de Perícia e Auxiliar de Necropsia

Escolaridade: Nível médio/técnico

Carreiras: Segurança Pública

Lotação: Paraná

Número de vagas: 16 vagas

Remuneração: R$ 4.323,44

Inscrições: 02/03/2023 a 18/05/2023

Taxa de inscrição: de R$ 120,00

Data da prova objetiva: 25/06/2023

Polícia Penal do Paraná

Situação: Banca Contratada

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos: Policial Penal

Escolaridade: Nível médio

Carreira: Policial

Número de vagas: 7 vagas autorizadas

Remuneração: R$ 4,3 mil

Defensoria Pública do Estado do Paraná

Situação Atual : Banca definida

Banca organizadora: Fundatec

Cargo: Defensor Substituto

Escolaridade: Nível superior

Carreira: Jurídica

Lotação: Estado do Paraná

Número de vagas: A definir

Remuneração: R$ 24.662,77 + benefícios

Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região

Situação do concurso: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos : Diversos

Escolaridade: Nível médio, técnico e superior

Carreiras: Saúde

Lotação: Curitiba e Londrina

Número de vagas: 225

Remuneração: R$ 1.683,33 a R$ 4.614,28

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

Situação atual: Banca Contratada

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos : A definir

Escolaridade: Médio e Superior

Carreiras: A definir

Lotação: Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Umuarama

Número de vagas: A definir

Remuneração: R$ 2.586, 22 a R$ 7.164, 00